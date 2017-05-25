В День предварительного голосования в Удмуртии будет работать 241 участок Жители Удмуртии 28 мая смогут выбрать своего кандидата на участие в региональных парламентских выбора...

Индексация, доплаты и льготы Как работают нормативные акты в области социальной политики? ...

Сократилось число участников Предварительного голосования в Удмуртии На заседании Оргкомитета по проведению предварительного партийного голосования в Удмуртии было принят...