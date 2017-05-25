ЛДПР категорически возражает против законопроекта о налоге на бездетность или малодетность. Если такой документ будет внесен в Госдуму, фракция его не поддержит. Речь о сомнительном предложении Института демографии, миграции и регионального развития: «ученые» и «эксперты» института считают, что все семьи без детей или только с одним ребенком должны платить специальный налог. А решать жилищный вопрос многодетных семей те же «ученые» хотят, отправляя такие семьи в специальные города.
Рожать детей - не обязанность, а право
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что облагать налогом бездетных или малодетных граждан нельзя: «Рожать детей - это не обязанность граждан. Это их добрая воля, желание. Они должны хотеть стать родителями - а не рожать ради того, чтобы избежать налога. Дети должны быть любимыми. Это не товар широкого потребления. Поэтому ни в коем случае нельзя вводить никаких налогов на бездетных или малодетных».
Также ЛДПР настаивает, что стимулировать рождаемость необходимо, прежде всего, в тех регионах страны, где она понижена - чтобы избежать перекоса. В основном это Север, Дальний Восток, а также некоторые центральные регионы России. Как стимулировать? Разумеется, не при помощи налога, а создавая молодым семьям необходимые условия. В том числе - жилищные, причем еще до обзаведения детьми. Ведь чтобы обзаводиться детьми, надо сперва иметь свое «семейное гнездо».
Программа «Материнский капитал», созданная по инициативе ЛДПР, зарекомендовала себя успешно, поэтому ее нужно не только продолжить, но и усовершенствовать. Так, в регионах, где сложная демографическая ситуация, капитал можно увеличить до 500 тысяч рублей уже за первого ребенка и 700 тысяч рублей за второго.
Кроме того, ЛДПР требует расширить спектр его применения: не только на погашение ипотечного кредита, но и на приобретение бытовой техники, автомобиля и других товаров.
Молодым семьям нужны не только «подъемные» средства, но и места в детсадах. Однако детские сады, даже если формально места в них есть, не всегда доступны или подходят данному конкретному ребенку. ЛДПР предлагает альтернативу: ежемесячную госпомощь - 20 тысяч рублей на оплату услуг няни. Собственно, это столько же, сколько стоит государственный детский сад.
Особая помощь - тем, у кого проблемы
В законопроекте Института демографии ничего не сказано о матерях-одиночках. Между тем, одной матери очень сложно воспитывать ребенка. И ведь это не вина женщины - в том, что она не вышла замуж (или разведена, или судьба отца неизвестна). Таким женщинам, уверены в ЛДПР, надо помогать.
Также в этом законопроекте ничего не сказано про бесплодные пары. В России почти 6 миллионов семейных пар, которые хотят детей - но не могут их завести из-за бесплодия. Лечение обходится очень дорого, далеко не каждый может себе это позволить. Владимир Жириновский указывает: лечение от бесплодия должно оплачивать государство. Уже сейчас за счет обязательного медицинского страхования можно осуществлять отдельные процедуры в ряде клиник России по лечению бесплодия. Однако ЛДПР предлагает создать крупные профильные государственные центры, которые будут полностью бесплатными. Способность российских семей рожать детей - это вопрос государственной важности. Ведь помимо миллионов детей, которые ежегодно не рождаются из-за абортов, миллионы семей не могут иметь детей в силу медицинских проблем: бесплодие или противопоказания к родам. Государство должно за свой счет лечить такого рода заболевания и вкладывать средства в развитие репродуктивной медицины.
В целом Владимир Жириновский подчеркивает, что надо не репрессировать, а помогать: «Упор делать на улучшение жизни. Кто по болезни еще не родил - давайте подлечим, мать-одиночка, она уже родила - давайте поможем».
Аборты - безусловное зло, но тут также следует обойтись без репрессий. Да, Россия остается страной с крайне высоким числом абортов - а это прямой удар по демографии страны. Но ЛДПР против простых решений типа запрета абортов. Ведь женщина решается на аборт вовсе не от хорошей жизни. Просто многие не могут позволить себе такую «роскошь», как ребенка. Фактически из-за бедности человек лишается права на продолжение рода, а ребенок - права на жизнь! Поэтому каждой женщине государство должно платить за согласие выносить и родить ребенка. ЛДПР настаивает на сумме в 200 тысяч рублей. Пускай эта женщина родит и государство заберет ребенка. Ребенок будет воспитываться в доме малютки, в любой момент эта женщина может ребенка забрать. Но в любом случае пускай она получит материальную помощь, поскольку сохранила плод и родила.
Наконец, не следует забывать и о детях-сиротах. Сегодня в России около 80 тысяч сирот и детей без попечения родителей. Это больше, чем в СССР после Второй мировой войны. Можно собирать сирот не только по всей России, но и по всей планете: в мире огромное количество брошенных детей, которых можно завозить в Россию. Где-то произошло стихийное бедствие, где-то - гражданская война. В частности, Владимир Жириновский напомнил об Украине: «Мы могли бы пригласить в Россию на проживание украинскую молодёжь, русских».
И если в семье есть приемные дети, надо, чтобы за каждого ребенка приемная семья могла получать деньги на содержание. Поиском семей для сирот и шанса на достойное будущее должен заняться единый управленческий орган.
Да и прочими перечисленными проблемами следует заниматься централизованно. Медицинские, финансовые, организационные вопросы, вопросы социальной помощи - все должно быть увязано в единую стратегию и подвергаться строгому учету. Поэтому ЛДПР считает, что в России необходимо создать Министерство по демографической политике.
Нельзя наказывать людей за бездетность!
Владимир Жириновский подчеркнул, что «налог на бездетность» - это форма наказания: «Допустим, подоходный налог, я понимаю, нужно собрать деньги для содержания государства, на науку, спорт, образование... А за бездетность? За что? Ну, человек не хочет иметь детей. Есть люди, которым нравится одиночество, которые не вступают в брак вообще. Женщина не вступила в брак, мужчина не женился. И мы с них будем брать налог? Они же трудом своим все компенсируют, они всю свою жизнь решили посвятить работе. Они очень одаренные творчески, может быть, одухотворены чем-то. А им говорят - нет, вот теперь плати нам налог, раз у тебя нет детей. Завтра введем налог, потому что нет профессии, потому что нет высшего образования. Так можно вводить налоги каждые 20-30 лет. Поэтому я считаю недопустимым никакой налог за бездетность или малодетность. Ну что мы провоцируем? Чтобы не платить налог, родят еще одного, еще одного - и это будут нелюбимые дети. Дети, оставшиеся без родительской любви».
А ведь родительская любовь необходима, чтобы человек вырос полноценным - и физически, и психически. Средства, добытые «налогом на бездетность», уйдут потом на лечение людей, выросших без любви. И не только на лечение, но и на перевоспитание. Владимир Жириновский задается вопросом: «Мы что получим? Что будет с этими детьми? Они будут подвержены отрицательному влиянию и будут повержены каким-то порокам, склонны будут к каким-то действиям преступного характера».
Нелюбимые дети зачастую пополняют ряды криминала. То есть, будет больше заключенных в колониях для несовершеннолетних. Вот, к чему приведет «налог на бездетность»!
Владимир Жириновский повторяет: «Мы можем получить увеличение рождаемости за счет улучшения общих условий жизни, при которых люди от радости, от любви будут обзаводиться детьми, одним или больше». Никакие репрессии не дадут положительного результата.
Превратим капиталы олигархов в «человеческий капитал»!
Население России за последнее столетие неоднократно испытывало на себе мощнейшие потрясения. Не выпади на долю нашей страны всех страшных потрясений XX века, сейчас здесь проживало бы около 300 млн. человек. Поэтому демографическую проблему, безусловно, надо решать. Но не с помощью репрессий! И не при помощи новых налогов на простых людей.
Вообще в нашей стране в последнее время возникла тенденция все взваливать на плечи граждан. Почему с простых людей дерут последнее? Зачем урезают пенсии? Зачем повышают налоги? Неужели у государства больше нет денег? Или деньги кончились у олигархов? Зачем драть три шкуры с тех, у кого уже ничего не осталось?
Понятно, что властям легче обирать тех, кто не может за себя постоять. Но история показывает, что это плохо кончается. Между тем, денег в России много. Просто надо их уметь взять. Перво-наперво необходимо стимулировать возвращение в РФ огромных капиталов из офшоров. С 1991 г. за границу был вывезен триллион долларов! Это 5 годовых бюджетов России. Чтобы их вернули, нужно провести полноценную амнистию капитала, гарантировать тайну вклада хотя бы в одном государственном банке. Кроме того, огромные ресурсы скрыты в таких отраслях, как тяжелая промышленность, производство алкоголя, сахара и табака. Частный сектор с ними не справляется, а государство ими управляло бы эффективнее, да и доход получило бы огромный. Также источник денег - наведение порядка на таможне, борьба с коррупцией. Но эффективно это может сделать только оппозиция, поэтому ЛДПР выступает за передачу контрольных функций - Счетная палата, Генпрокурор и т.п. - оппозиции.
Еще один способ заработать - усилить транспортную составляющую в экономике России. Ведь российские просторы - богатейший природный ресурс! Россия, по сути, мост между Европой и Азией. Это огромное преимущество. Поэтому ЛДПР требует отменить транспортный налог, а все сборы на строительство и ремонт дорог заложить в акциз на бензин. Если мы разовьем транспортную сеть в стране - это заменит нам все доходы от торговли энергоресурсами.
Ну и, разумеется, необходимо ввести прогрессивное налогообложение: пусть за здоровье людей, за благополучие семей, за процветание страны платят олигархи. Хватит терпеть их роскошь, их яхты, их золотые унитазы! Россия вымирает - в том числе, по их вине!
Человеческий капитал - главный капитал страны. Стоит постоянно напоминать об этом как нашим олигархам, так и всякого рода «ученым» и «экспертам». В том числе, из Института демографии.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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