Первомай сейчас у нас называется «Праздник Весны и Труда». Но все знают, что изначально это день борьбы трудящихся за свои права. А кто такие «трудящиеся»? На самом деле, все, кто честно трудится. Или честно трудился всю жизнь, а теперь имеет право на заслуженный отдых. Честный предприниматель тоже трудится. И студент трудится, получая образование.
Значит, Первомай - праздник всех честных граждан. День, когда мы все вспоминаем о своих правах. Собственно, в остальные дни о них тоже не следует забывать.
Каждому - свой дом
Одно из фундаментальных прав человека - право на свой дом, на крышу над головой. Сейчас в Госдуме обсуждается закон о «реновации» - повальном сносе пятиэтажек. Начать решили с Москвы, но этот опыт «партия власти» собирается распространить на всю Россию. Вместо пятиэтажек предполагается строить небоскребы, «человеческие муравейники». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что вместо переселения людей из пятиэтажек в небоскребы нужно давать людям в собственность свое жилье, развивая городскую инфраструктуру вширь, а не вверх:
– Дайте возможность людям строить свои дома, и не нужна будет система ЖКХ. Сколько можно загонять людей в общежития? Ведь многоквартирные дома - это общежития. По пять-шесть квартир на этаже, постоянный шум.
В нашей стране достаточно земли, чтобы обеспечить каждую семью собственным домом. У кого есть свой дом, тому не нужен лифт, не нужны управляющие компании:
– Человек в своем доме сам хозяин, сам управляет. Дайте дом, и люди сами захотят переехать. А так мы опять провоцируем на обострение отношений с городом, с обслуживающими структурами. И потом, высотные дома плохо влияют на психику, голова кружится, другое атмосферное давление, - объяснил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский полагает, что разработчикам закона о реновации жилья правильнее было бы применить другой подход, в основе которого лежит переселение людей не в многоквартирные муравейники, а в свои малоэтажные дома с участками земли в собственность. «Партия власти» мотивирует принятие закона тем, что дома под снос рушатся. Да, многие старые дома действительно нуждаются в расселении. Но зачем обязательно в небоскребы? Владимир Жириновский требует у властей: «Стройте низкие дома, дайте людям возможность стать независимыми собственниками. Дом должен быть свой. Дайте людям возможность нормально жить и трудиться».
Кстати, о ветхих домах: почему в других странах строят дома, способные простоять несколько столетий, а пятиэтажные здания в России времен Хрущева, получившие в народе ироничное прозвище «хрущевки», нужно сносить уже через сорок лет, бесцельно растрачивая ресурсы на снос ветхого жилья и на постройку нового? Владимир Жириновский подчеркивает:
– Нужно было дать людям землю и дать стройматериалы. И сейчас бы люди жили - каждый в своем доме. Но так нельзя, потому что это уже частная собственность. А мы же коммунизм строили и строим. В общежития хотим загнать всех. У нас полно общежитий в стране, полно тюрем и больниц - это все общежития. Люди сами должны строить свое жилье, а власти мешают им до сих пор. Нам уже обещали построить миллион коттеджей, деревянное строительство - это прозвучало - ну и где это строительство? Кто его остановил? Потому что власть и царская, и коммунисты, и сейчас - боялась независимости граждан. Потому что такие люди будут жить в отдельных домах, иметь свою машину, свой офис, свою мастерскую. Вот этого власть боится.
Малоэтажное строительство, отмечают в ЛДПР, позволит решить и демографическую проблему. В собственном доме легче завести семью, детей. Но власти любые проблемы предпочитают решать силой. Например, один из депутатов Московской городской думы предложил ввести налог на бездетность. ЛДПР считает эту идею абсолютно неудачной. Решение заводить детей каждая семья принимает в индивидуальном порядке, а не под давлением государства. Задача государства - создавать условия для того, чтобы семьи хотели завести детей. А чтобы стимулировать молодых людей, надо повышать их доходы, решать жилищные проблемы и вопросы инфраструктуры: строить детские сады и школы. Обложение граждан дополнительными налогами никак их не мотивирует, а предлог передачи денег многодетным семьям - это просто желание завуалировать очередные поборы.
Национальные богатства - всем
Но откуда взять денег на масштабную программу строительства коттеджей для всех желающих? Мы все знаем, что деньги в России есть. Просто они сосредоточены в руках тех, кто предпочитает тратить их на дворцы и яхты. Лидер ЛДПР предложил обязать российских миллиардеров отдавать основную часть своего состояния на нужды общества:
– Олигархи богатеют и богатеют. Зачем так издеваться над остальными людьми? Мы ищем деньги на лекарства, на строительство детских садов, чтобы малоимущим гражданам добавить на их нужды. А у них - бешеные деньги, они же не смогут даже их истратить. Так почему сегодня эти деньги не пустить на какие-то общие цели, касающиеся всех наших граждан?
Владимир Жириновский предложил ограничить так называемые «сверхдоходы» путем введения налога на заработки олигархов: «Заработал 100 миллионов - налог 80%, то есть со 100 миллионов 80 отдай в казну государства, на нужды страны.
Ведь Россия - один из мировых лидеров не только по природным богатствам, но и по количеству фигурантов списка «Форбс». Откуда у них столько денег? В значительной части это народные деньги. Их богатства возникли просто потому, что в России нет прогрессивного налогообложения. В ЕС, в США - есть. А у нас - нет. Как раз здесь нам бы стоило у Запада поучиться. Нельзя жиреть на бедности!
Деньги, что заработаны в стране - общие. Прибыль от продажи ресурсов следует распределять между всеми гражданами, а не среди кучки олигархов. Для этого нужно упорядочить внешнюю торговлю, восстановить сеть государственных внешнеэкономических объединений по экспорту и импорту стратегических товаров.
Итак, деньги есть. Они в карманах «элиты», на зарубежных счетах вороватых олигархов, они - на «валютном рынке», в сырой нефти, они в раздутых и не работающих на российских граждан централизованных фондах.
Осталось только взять их и заставить служить России, всем гражданам.
Но власти вместо этого придумывают все новые и новые способы выжать из простых граждан последние капли, чтобы спасти бюджет. Хотя пояса на людях затянуты уже до упора. Россия официально считается «социальным государством». А на деле?
На деле, указывают в ЛДПР, нашу страну превращают в антисоциальное, антинародное государство. Между тем у нас - богатейшая страна. И среди наших граждан есть мелкая горстка мультимиллиардеров. Значит, деньги в стране имеются. Просто они не доходят до простых людей. Наоборот: простые люди несут на себе все тяготы по спасению экономики.
Хватит это терпеть! В Программе ЛДПР указано, что высокий уровень социальной защищенности должен быть основой деятельности государства. Конечную цель в социальной сфере ЛДПР видит в отсутствии безработицы, высоких зарплатах и пенсиях, росте качества жизни и увеличении ее продолжительности.
В том числе жилье, как уже сказано, должно быть доступным - а значит, следует заставить работать программы строительства социального жилья, прежде всего - малоэтажного. И важно, чтобы ни задолженность по оплате услуг ЖКХ, ни невозможность вернуть кредит банку, ни другие обстоятельства не могли стать причиной выселения граждан из квартир и домов за долги.
Нельзя лишать граждан права на жизнь. Как добиться всеобщего достатка? У ЛДПР ответ готов давно: ускоренное развитие обрабатывающих отраслей, малого бизнеса и справедливые налоги. Тема налогов здесь является ключевой. С кого их брать?
С богатых. Давно пора ввести прогрессивную налоговую шкалу, когда с малоимущих налог не собирается, а с тех, чей доход зашкаливает - собирается максимально.
У России достаточно денег, чтобы стать настоящим социальным государством. Просто надо эти деньги взять у тех, кто их прикарманил, кто ограбил страну. Право на достойную жизнь принадлежит всем честным гражданам, а не кучке зажравшихся чиновников и «вождей экономики».
Право на мир
Но право на жизнь - это не только право на жилье. Это, собственно, право на жизнь как таковую. На мирное небо над головой.
Прошел великий праздник, День Победы.
Наш народ всегда побеждал и всегда будет побеждать. Важно быть готовыми к новым победам. Но еще важнее - не допустить новых войн.
Владимир Жириновский отмечает, что против России постоянно затеваются те или иные провокации. Да, страх и негативные чувства, которые Запад испытывает по отношению к русскому народу, вполне объяснимы. Лидер ЛДПР назвал основные причины возникновения русофобии у жителей Европы, отметив, что до Брестского мира, заключенного с немцами сразу после революции 1917 года, отношения между Россией, Англией и Францией были кардинально другими. Выход России из Первой мировой войны привел к масштабным потерям в рядах британской и французской армий, что было расценено лидерами этих стран как предательство:
– У нас был союз Антанта: Британия, Франция и Россия. Никакой русофобии тогда не было - мы вместе должны были добить Германию в 1917 году. А кто остановил? Революция.
Именно революция, уверен Владимир Жириновский, стала причиной дальнейшей русофобии.
Тем не менее, лидер ЛДПР подчеркивает, что большая война России не грозит, а в скором времени позиция нашей страны на мировой арене станет гораздо более весомой:
– На Ближнем Востоке наступит затишье, никто не разгромит Иран, смогут утихомирить исламских боевиков. В конфликте, связанном с КНДР, ничего не произойдет. Возможно, Северная Корея пойдет на сближение с Южной. Идеальный вариант - воссоединение двух народов, двух государств. Будет продолжаться медленный выход стран из ЕС либо дробление Евросоюза на мелкие части, НАТО притихнет. То есть наступит новый период разрядки и спокойствия. Будет снята угроза большой войны, на Украине конфликт будет затихать, постепенно произойдет смена власти.
Лидер ЛДПР прогнозирует, что Дональд Трамп вскоре приобретет необходимый политический опыт и начнет реализовывать ту программу, которую обещал до избрания. В Германии более мощными станут те силы, которые хотят независимости от США. Впереди нас ждет пять хороших лет.
Итак, не следует валить все наши проблемы на «тяжелую международную обстановку». Наши проблемы - внутри страны. ЛДПР призывает: давайте вместе их решать. Давайте бороться за свое право на жизнь!
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
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