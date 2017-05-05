Не обращать внимания на ультиматумы!
Ракетный удар американцев по Сирии не стал неожиданностью. Президент США Дональд Трамп уже давно под давлением своего окружения отказался декларировать «дружбу с Россией». Поэтому согласовывать свои действия с нашей страной он не посчитал нужным.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркивает: американский ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс - заранее спланированная провокация. Агрессия США, направленная на Сирию после трагического химического инцидента в Идлибе, который Госдеп поспешил приписать официальному Дамаску, является попыткой подрыва авторитета России.
Фактически сразу после американского обстрела Сирии госсекретарь США Рекс Тиллерсон предъявил России ультиматум с требованием отказаться от поддержки сирийского президента Асада.
Владимир Жириновский призывает не обращать внимания на подобные заявления: «Никаких отклонений от курса допускать нельзя. Мы при Ельцине уже пытались сотрудничать с Западом, и они сначала разгромили Югославию, потом вторглись в Ирак, Афганистан, Ливию. Теперь они влезли в Сирию и снова хотят, чтобы мы поддерживали политику Запада. Затем они развернут войну против Ирана, а в конечном счете их деятельность нацелена на то, чтобы полыхнул Кавказ, и мы весь XXI век там воевали».
Нашей стране, уверен Жириновский, необходимо занять жесткую позицию. Россия может обеспечить ПВО и для Сирии, и для Ирана, обучить специалистов, усилить свое военно-морское присутствие в регионе, привести все свои резервы в состояние готовности, проводить учения, призывать на сборы из запаса. Нам хватит сил, чтобы противостоять агрессии на всех фронтах - как внешних, так и внутренних.
Поле битвы - Украина
Незадолго до сирийских событий на территорию Прибалтики был стянут дополнительный контингент сил НАТО. Альянс с радостью поддерживает стремление стран Балтии обезопасить себя от вымышленной угрозы со стороны России, поскольку это поможет альянсу усилить группировку на границах с нашей страной.
Но Прибалтика напрасно радуется: прибалтийские страны ставят себя в зону большого риска. Эта ошибка опасна и для Германии, и для всей Европы, потому что может начаться война.
Владимир Жириновский приводит гипотетический пример: «Представьте, какой-нибудь солдат в Эстонии по ошибке нажмет не ту кнопку, а война заполыхает в масштабах Европы».
НАТО играет с огнем, провоцирует будущую войну. Среди известных немецких деятелей бытует мнение, что есть сценарий войны между Россией и Германией на территории Украины. Война должна была начаться летом 2016-го, но не началась. Теперь, указывает лидер ЛДПР, ее планируют начать летом 2017-го.
При этом Украина сама подливает масла в огонь: что бы ни произошло на территории «незалежной», Киев с завидным упорством продолжает обвинять в этом Москву. Стрельба из гранатомета по стенам польского генконсульства в Луцке не стала исключением. Пока Варшава требует от Порошенко официальных объяснений и решительных действий, Украина спешит оправдаться в глазах не только Польши, но и всей Европы, списав происшествие на Россию.
– Почему начали с польского консульства? - спрашивает Владимир Жириновский. – Да это очевидно, они первые в списке. Потом будут похожие нападения, и на румынское, и на венгерское посольства. Потом объявят, что ситуация неуправляема, что горит вся Украина. Порошенко сбежит и придется позвать другую армию без НАТО для наведения порядка. Это может быть Германия. И тогда мы уже будем вынуждены делить с немцами Украину.
Украинским радикалам, отметил лидер ЛДПР, подобные провокации крайне выгодны - это еще сильнее обостряет и без того напряженную ситуацию. Особенно если киевская пропаганда убедит жителей Украины, что немецкие войска спасут их от якобы «страшного агрессора» на востоке:
– Главная цель - провести на территории Украины войну. Это может быть столкновение русской армии, украинских националистов и германской армии. Германия будет обязана вмешаться в конфликт, иначе Меркель не выиграет выборы, - объясняет Владимир Жириновский.
Кому еще, кроме украинских радикалов, это может быть выгодно? Германии? Нет, это выгодно только США. Вашингтон через НАТО диктует Германии правила игры. Америка боится хороших отношений между Москвой и Берлином. Потому что если Германия перестанет быть оккупированной страной, а ее канцлер прекратит ездить за разрешениями в Вашингтон, то большинство немцев пойдут на союз с Россией вместо союза с Америкой. Потому что союз с Россией означает мир. Россия и Германия будут самыми богатыми странами, двумя великими сверхдержавами.
А Америка станет никому не нужна.
Поле битвы - Сирия
И что же делает Америка, чтобы остаться «нужной»? Она провоцирует войны везде, где может, в том числе - на Ближнем Востоке. Ракетный удар американцев - это прямая агрессия США против Сирии. Американцев никто туда не приглашал.
Правительство Сирии пригласило Россию. Это значит, делает вывод Владимир Жириновский, что Сирия имеет право нанести ответный удар, а Россия должна помочь - закрыть всю территорию Сирии нашими системами С-300, С-400. Подвести туда часть Черноморского и Северного флота. И помогать наносить удары по ИГИЛ и другим антиправительственным силам.
Американцы совершили провокацию, сообщив, что Дамаск якобы использовал химическое оружие. Таким образом, США подготовили общественное мнение: якобы, их удар был «ответным». На самом деле очевидно, что химическое оружие применили местные боевики из организаций типа ИГИЛ. Они желают добиться свержения Асада и подорвать авторитет России, показать, что наша страна не удержала победу в Сирии.
Но именно Россия, указывает лидер ЛДПР, может стать мировым флагманом по борьбе с мировым терроризмом:
– Именно Россия, а не Америка, например, которая снова рассказывает всему миру о борьбе с мировым терроризмом: мол, без США победы в Сирии и Ираке были бы немыслимы. Американцы всех стараются убедить в том, что они лучшие. Посмотрите, какие они хитрые - они всегда приходят к финалу. Как в 1945 году, когда русский народ победил фашизм, а потом американцы тоже пришли в Берлин насладиться победой.
Поэтому события в Хомсе, подчеркивает Жириновский, это прямая агрессия США не только против Сирии, но и против России.
Трамп допустил серьезный просчет. Теперь Россия вынуждена возвращать в Сирию наши ВКС и ВМС. К берегам Сирии уже срочно возвращается фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами. Наше руководство примет все меры, чтобы защитить и Дамаск с его официальным руководителем Асадом, и наш престиж, ибо именно мы добились успехов в борьбе с ИГИЛ.
Агрессия США не оставляет сомнений в истинных намерениях Госдепа. Страна, так долго претендовавшая на мировое господство, не сможет отказаться от этой мысли, стремясь всеми силами закрепиться на ближневосточном плацдарме. Владимир Жириновский уверен, что это противостояние будет длиться еще долго: «Разумеется, там и без Америки хватает своих проблем, Ближний Восток всегда кипит, постоянно идет столкновение национальностей, религий, интересов. Но в целом не будем забывать: сегодня Сирия - это, прежде всего, поле битвы между Россией и США».
Америка может предъявлять любые ультиматумы, но нашей стране едва ли угрожает изоляция: все с удовольствием наблюдают дуэль между США и Россией и болеют за нас.
Не будем забывать, что половина Америки голосовала за другую внешнюю политику: «Поэтому если новый президент США Дональд Трамп продолжит нарушать свои предвыборные обещания, мы вскоре будем пить шампанское уже за его отставку», - делает прогноз лидер ЛДПР.
А прогнозы Владимира Жириновского всегда сбываются.
Россию хотят сделать полем битвы
Изнутри нашу страну тоже пытаются подорвать - в буквальном смысле слова. Недавно весь мир потряс теракт в метрополитене Санкт-Петербурга. Смерть людей - это всегда тяжелейшая и невосполнимая утрата. ЛДПР разделяет боль и страдания каждой семьи, переживающей это чудовищное горе.
Тем не менее не следует поддаваться панике. Владимир Жириновский убежден, что с приступами паники, которая стала развиваться в обществе после информации о взрыве в питерском метро, можно и нужно бороться. Панические атаки делают людей более уязвимыми, никак не защищая от реальной террористической угрозы:
– Мы можем бешеные деньги потратить и все виды транспорта обезопасить. Везде будут всех проверять, обыскивать, в защитные скафандры можем все наше население одеть, можем запретить все мероприятия, театры, концерты, дискотеки. Но улицу для людей мы не закроем, никто не будет всю жизнь сидеть дома.
ЛДПР призывает без паники, спокойно и методично работать над вопросами безопасности. Владимир Жириновский предлагает ввести во всех учебных заведениях специальные уроки, на которых учащимся и студентам будут рассказывать, как определить подозрительного человека, по каким признакам вычислить террориста: «Он же волнуется - смертник, он все равно переживает и это можно вычислить, заметить и предотвратить теракт. Давайте начнем этому учить».
Нужно учить детей распознавать возможную опасность, исходящую от посторонних людей, объяснять им, как себя вести в случае возможной террористической угрозы. Эти навыки помогут им справиться с панической атакой в любой подобной ситуации.
Пока что, к сожалению, о вводе таких занятий в школах никто не думает. Лидер ЛДПР отмечает: «Есть такая дисциплина - этносоциопсихолог. И где же специалисты, которые их готовят? А ведь этносоциопсихологов учат разбираться в людях».
Также лидер ЛДПР уверен, что глупо звучат предложения вернуть смертную казнь за терроризм. Террорист-смертник ждет смерти, идет на смерть, его этим не испугаешь: «Он, подлец, уже смирился с тем, что умрет, морально он уже мертвый, а мы его пугать будем смертью?! Да он счастлив будет умереть - он готовился и ждал этого!».
ЛДПР настаивает: нам не надо ничего бояться, нужно вводить специальные уроки по этносоциопсихологии в школах, на предприятиях, в учреждениях, специальные телепередачи, чтобы люди были более бдительны.
Вместе мы победим все угрозы, как внутренние, так и внешние. Россия одержит победу на любом поле боя.
Дмитрий Журавлев
На правах рекламы
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.