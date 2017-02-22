Многие еще долго не забудут, как женщина на своем авто отказалась пропустить «скорую» – и человек, к которому «скорую» вызывали, умер. Это случилось в Петропавловске-Камчатском. Не так давно такая же история произошла в Красноярске, правда, без смерти в финале, – упрямый таксист отказывался пропускать «скорую».
И какие же санкции полагаются за это? Штраф в 500 рублей! За действия, которые могут привести к чьей-то гибели!
Автохамство – это серьезное преступление
ЛДПР займется подготовкой законопроекта, по которому за подобное упрямство водитель может лишиться своего авто. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в случае похожих ситуаций: когда водитель не пропустил «скорую», хотя имел такую возможность, конфисковывать машину нарушителя и установить штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей: «Люди не должны умирать только потому, что к ним вовремя не приехала «скорая», которую какой-то автохам решил не пропустить на вызов к больному».
Опасные гонки, которые устраивают лихачи, чаще – мажоры, дети богачей, не только раздражают общество, но часто приводят к печальным последствиям. В результате их финтов на дорогах получают серьезные травмы и даже гибнут люди. Но наказание, которое присуждают таким «гонщикам», почти никогда не соответствует тяжести проступка.
Госдума РФ одобрила в первом чтении новый закон, предусматривающий наказание для лихачей, – закон об опасном вождении. ЛДПР подобный закон внесла уже давно, но лишь после инцидентов со «скорой помощью» правительство спешно спустило в Думу свой вариант закона. В ЛДПР правительственный вариант считают «рыхлым»: в частности, там нет четкого определения «опасного вождения», окончательное решение о виновности водителя передано полицейскому, а не суду, что чревато злоупотреблениями, нет требования предъявить доказательство нарушения в видео любой видеосъемки, не учтены многие другие нюансы. Поэтому ЛДПР, приветствуя саму идею, все же настаивает на собственном варианте закона – четком, полноценном, разработанном при участии квалифицированных экспертов.
Не исключено, что законопроекты о конфискации автомобиля и об опасной езде будут объединены в один пакет. Потому что и опасное вождение, и отказ пропустить «скорую» – это опасное автохамство. Наследие девяностых, выяснение, кто – кого.
Откуда взялись автохамы?
В целом наше общество становится все более цивилизованным, но на дорогах до сих пор царит варварство. И лихачат не только мажоры, детки статусных родителей, соревнующиеся в крутизне и безнаказанности. Автохамами, варварами зачастую становятся многие рядовые граждане, стоит им только сесть за руль. Почему?
Ответ очевиден: правовой нигилизм, который связан не только (и не столько) с недостатками воспитания. В ЛДПР уверены: прежде всего, следует совершенствовать законодательство и правоприменение. Действительно, недобросовестные инспекторы ГИБДД, абсурдные штрафы за «выезд» тени автомобиля на полосу движения общественного транспорта, городские чиновники, устраивающие сомнительный «бизнес» с эвакуациями и стоянками. Все это дискредитирует ПДД в глазах граждан. Создается ложное впечатление, что правила написаны не для людей, не для безопасности граждан, а для того, чтобы очередной взяточник набил свои карманы, а иногда и просто, чтобы было, без всякой логики. Люди чисто подсознательно сопротивляются этому и плюют на ПДД, если, как говорится, никто не видит. И так будет продолжаться, пока мы позволяем городским чиновникам грабить простых водителей, пока на дорогах торжествует коррупция, пока мажоры остаются безнаказанными.
Поэтому устранение дыр в ПДД – это очень важно, особенно такой черной дыры, как карманы коррумпированных инспекторов и городских чиновников. По сравнению с ними безнаказанность мажоров – это лишь малая часть проблемы. Основная беда – это безнаказанность тех, кто превращает систему рациональных и правильных законов в нечто противоположное, в систему прямого грабежа. Бывает и так, что сотрудники ГИБДД ведут себя недопустимо грубо. В Великом Новгороде произошел инцидент: инспекторы предъявили водителю претензии за тонированные стекла. Уровень атемнения может измеряться только специальным сертифицированным прибором. Водитель потребовал предоставить документы на тот, что использовали полицейские. Но это почему-то вызвало у инспектора ярость, и он потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Водитель отказался – имеет право, он ведь ничего не нарушил, точнее, инспектор не смог установить нарушения. Кроме того, он оказался инвалидом, для него лишний раз покидать салон – серьезная трудность. Инспектор потащил водителя наружу силой и сломал ему дорогостоящий протез.
Хорошо, что вся эта сцена произошла при свидетелях и под камеру. Теперь ситуацией может заняться прокуратура. А депутаты ЛДПР планируют разработать ряд мер, ужесто- чающих ответственность полицейских за превышение полномочий.
Пока что в большинстве случаев, даже если сотрудника оштрафуют за нарушение правил работы, он быстро компенсирует потери при помощи взяток. В ЛДПР считают, что за каждый подобный инцидент виновного сотрудника следует увольнять без права восстановления в органах. Потому что хамство водителей – это ответ на хамство грубиянов и грабителей, оборотней в погонах, с которым надо бороться в первую очередь.
Защита водителя – защита безопасности на дорогах
Права автовладельцев нарушаются постоянно. И этому способствует, к сожалению, законодательство, возлагающее вину за все и вся на водителя. Это и система видеофиксации, которая штрафует даже за мелкие, а часто и откровенно абсурдные нарушения, как нашумевший случай с тенью, пересекшей линию полосы для общественного транспорта. Это и кампанейщина при проведении эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Гребут всех подряд: мешает или нет машина в этом месте – никто не разбирается. Возмущает и такая несправедливость, как кратное повышение штрафов в городах-мегаполисах. Но даже нынешние несовершенные законы постоянно нарушаются, отмечают в ЛДПР. Камера сбилась и «перескочила» с нарушителя на того, кто ехал следом – невиновного. Эвакуировали правильно припаркованный автомобиль, а по инстанциям таскаться, чтобы вернуть деньги и отменить штрафы, водителю. Эвакуаторщик ни за что не отвечает.
Такого рода вопросами должен заниматься специальный уполномоченный по правам автомобилистов. Организовывать юридическую поддержку, поднимать шум, требовать, следить, чтобы все жалобы рассматривались. Поэтому депутаты ЛДПР внесли в Думу законопроект об учреждении должности автомобильного омбудсмена. Дело омбудсмена – не менять законодательство, не замещать те или иные госорганы, а просто следить, чтобы все происходило действительно по закону. Хотя бы по такому, какой есть.
Помимо федерального омбудсмена, должны появиться и региональные. Многие проблемы связаны с тем, что вопросы безопасности движения от ГИБДД переданы на уровень регионов. А региональные власти эти вопросы предпочитают решать за счет простых граждан. Важно понимать: уже достаточно давно автомобилисты в России – это не какие-то избранные, а самые что ни на есть простые граждане. Автомобилями у нас владеет треть населения, а в крупных городах – две трети. Большинство! И как этому большинству себя защитить от произвола и беззакония?
Автовладельцы и водители остаются один на один с административными структурами, действующими недобросовестно, а зачастую и противозаконно. Общественные организации по защите прав автомобилистов существуют, но явно не справляются. Здесь нужны государственные меры. А обеспечить их сможет именно автоомбудсмен. Чтобы жалобы граждан доходили до самого верха. Чтобы под видом инспекторов не действовали «бизнесмены» сомнительной репутации. Чтобы простых людей перестали грабить на дорогах и на парковках. Уполномоченный по правам автомобилистов – это способ реальной связи простых граждан с властью через голову вороватых чиновников.
Уполномоченный может, к примеру, подать иск как от себя, так и коллективный – от всех, кто пострадал в результате беспредела инспекторов и чиновников.
Важно, что государство и общество будут бороться за восстановление законности вместе, что уполномоченный станет каналом связи между властью и народом. Важно, что людям не придется майданить на улицах. В ЛДПР подчеркивают: коллективный иск – с необходимым шумом в СМИ – куда эффективнее. Особенно сейчас, когда в стране идет активная борьба с коррупцией.
Хватит тормозить! Иногда полезно прибавить газу
К сожалению, законопроект об автоомбудсмене маринуется в Думе уже довольно давно. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно отмечал, что инициативы партии принимаются с большим опозданием. Более того, на основе многих отклоненных документов позже возникают аналогичные законопроекты, предлагаемые уже от имени «партии власти».
Выступая в Думе по поводу закона об опасном вождении, Владимир Жириновский напомнил: «В июне 2016 года предлагался проект ЛДПР, касающийся этой проблемы. Сколько уже спасли бы мы людей, если бы в этом зале прошлый 6-й созыв принял наш закон! Проект закона до сих пор лежит, а мы все спорим, когда водители будут пропускать «скорую». Мы называем их автохамами. Так это мы с вами плохо работаем, если актуальные законы лежат под сукном по полгода!».
Владимир Жириновский указал, что вся ответственность за непринятые законы ЛДПР лежит на «партии власти», игнорирующей инициативы оппозиции: «У вас не политическое большинство. У вас техническое большинство, вас усилили количеством, чтобы вы всегда поддерживали правительство».
Тем не менее некоторые законы ЛДПР принимаются, в том числе, те, что призваны обеспечить безопасность на дорогах. Так, например, около года назад президент подписал закон, инициированный ЛДПР, по которому в судах обязаны учитывать данные фотосъемки, видеосъемки, звукозаписи. В том числе данные с видеорегистраторов. Пока что речь только об административных нарушениях, но планируется в будущем распространить это и на уголовные дела.
Поэтому ЛДПР продолжает свою борьбу, продвигая законы как против автохамства, так и против всевозможных грабителей с большой дороги. С дорожным наследием девяностых должно быть покончено!
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.