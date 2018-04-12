20 апреля крупнейшие IT-компании Ижевска соберут всех студентов Ижевска на “Ночь карьеры в IT” Вечером 20 апреля во Дворце детского и юношеского творчества состоится “Ночь карьеры в IT” - уникальн...

Ижевск напишет тотальный диктант 14 апреля пройдет «Тотальный диктант-2018». Ижевск примет участие в акции уже в 7 раз....

В Удмуртии работают экспресс-курсы по подготовке к тестированию мигрантов По российскому законодательству привлекать на работу иностранных граждан можно только при наличии у ...