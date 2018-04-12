Правило любви и уважения
Старейший в Октябрьском районе Ижевска детский сад №81, с милым и забавным названием «Ладушки», стал для своих воспитанников, без преувеличения, вторым домом. Здесь изо дня в день знакомятся с удивительным и волшебным миром сказок, узнают, что такое «хорошо» и «плохо», учатся делиться игрушками, дружить и общаться. Здесь они открывают для себя большой мир, а воспитатели делают всё возможное, чтобы каждое открытие было по–настоящему полезным. И так на протяжении многих лет детский сад №81, не изменяя традициям, воспитывает поколения маленьких ижевчан. С первых дней работы учреждения здесь руководствовались простым, но верным правилом – воспитывая, дарить ребенку тепло и ласку, любить и уважать его. Для Ванечек и Машенек каждая встреча с любимыми воспитателями – огромный праздник.
В сентябре 2018 года «Ладушки» отметят 65–летний юбилей. Накануне прекрасной даты сотрудники вспоминают, какой путь прошёл их детский сад.
В далёком 1953 году Ижевский мотозавод подарил своим сотрудникам ясли №2 – именно их спустя годы переименуют в детский сад №81. Первой заведующей учреждением стала Людмила Михайловна Сурских. Тогда здесь было пять групп для детей раннего возраста. В ясли отдавали малышей с двух месяцев. Названия у групп были весьма интересные: грудничковая, ползунковая, средняя, старшая и интернатная. К крохам относились с особым трепетом и нежностью. В яслях работали чуткие и отзывчивые люди, которые без слов понимали малышей, умели и накормить их, и занять интересными играми.
В 1989 году, когда яслями руководила Надежда Анатольевна Вайшенкер, здесь прошёл капитальный ремонт, после которого полностью поменялся облик групп и помещений. Детский сад преобразился – стал большим, удобным и более тёплым. В 2015 году его переименовали в детский сад №81. Сегодня он состоит из двух зданий, здесь восемь групп для детей раннего возраста.
Дети – наша гордость
За 65 лет, что существует детский сад «Ладушки», многое изменилось, но неизменным осталось отношение к детям, которых по–прежнему воспитывают в атмосфере добра и любви.
Изменения, и только в лучшую сторону, в детском саду №81 происходят по сей день. Под руководством Ирины Журавлёвой он становится уютным и современным. В наши дни здесь работает молодой и энергичный коллектив, который имеет высокий образовательный статус и категорийный уровень. На протяжении десяти лет на семинарах по воспитанию самых юных жителей Ижевска сотрудники детского сада делятся опытом и мастерством с коллегами.
Сотни ижевских семей с благодарностью вспоминают о годах, которые провели в детском саду «Ладушки» их малыши. Правда, из–за того, что здесь есть лишь ясельные группы, дети ходят сюда недолго – на протяжении двух лет. Затем они поступают в другие детские сады. Но период адаптации к новому коллективу, по словам Ирины Журавлёвой, проходит быстро и безболезненно:
– Заведующие детскими садами Октябрьского района, в которые поступают наши воспитанники, говорят, что они невероятно активные, любознательные и самостоятельные. В последующем многие становятся участниками и призёрами всевозможных конкурсов, проводимых для детей дошкольного возраста. Мы очень гордимся нашими выпускниками и радуемся их успехам!
В 2013 году детский сад №81 был в числе учреждений, занесённых на Доску почёта Октябрьского района Ижевска.
С праздником!
В преддверии юбилея Ирина Журавлёва поздравляет коллег с праздником:
– Для всех нас юбилей – это радостный праздник, а ещё время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, перспективах развития. Главное достижение – это наши дети, которые живут в добром, уютном мире тепла, детских фантазий, вопросов и ответов, экспериментов и новых технологий.
Хочу пожелать всем работникам легендарных яслей, чтобы в душе всегда горел свет истинной любви к детям.
Спасибо за чуткое сердце
Не забывают в детском саду и о ветеранах, тех, кто на протяжении многих лет занимался воспитанием детей. Родители воспитанников и коллеги благодарят их за профессионализм, чуткое сердце и внимательное отношение к детям Надежду Анатольевну Вайшенкер, Людмилу Сергеевну Шемякину, Веру Николаевну Венчикову, Любовь Аркадьевну Андрееву, Лидию Семёновну Бектышеву, Ворончихину Любовь Тахтаровну, Валентину Васильевну Фефилову, Надежду Павловну Ложкину, Анну Николаевну Рычкову, Ирину Павловну Бочкарёву, Галину Георгиевну Мурыгину, Надежду Николаевну Коковихину, Галину Юрьевну Кряхову.
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