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Квартиру украли в сети

11 июня
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Как цифровая подпись может оставить собственников без жилья

%d1%80%d0%be%d1%81. %d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0 Квартиру украли в сети

Одной из громких обсуждаемых тем последних дней стала история москвича, у которого отняли квартиру, использовав фальшивую цифровую подпись. Это первый случай мошенничества с недвижимостью с применением высоких технологий.

Москвич - владелец дорогой квартиры на Тверской улице. Он в этой квартире живёт и прописан вместе с сыном. В мае платёжка за коммунальные услуги пришла ему с совершенно другой фамилией хозяина жилья.

В МФЦ и в Росреестре столичного жителя огорошили, объяснив, что несколько месяцев назад он подарил свою квартиру некоему жителю Уфы. Сделал он это удалённо, используя цифровую подпись.

У москвича же, по его словам, этой подписи нет и никогда не было. Для непосвящённых объясним - электронная подпись - это флешка, к которой нужно знать ПИН-код. С цифровой подписью не нужно приходить на сделку, подписывать каждую страничку договора. Обладая цифровой подписью, с квартирой можно делать всё что угодно, в том числе и продать.

Кстати, когда жильё покупают в ипотеку, то банки даже стимулируют продавца и покупателя на совершение сделки удалённо. Так они оптимизируют свои издержки. После того как сделка совершена, новый собственник удалённо подаёт документы в Росреестр и вступает в права. Подпись нельзя получить удалённо. Необходимо лично прийти в аккредитованный центр с паспортом, написать заявление, подписать его и только после этого получить флешку с паролем. Иными словами, если кто-то вступил в сговор с сотрудником такого центра, то, имея паспортные данные владельца, преступник может завладеть квартирой. В стране сейчас работает около полтысячи удостоверяющих центров, единого реестра подписей нет.

За разъяснением ситуации с юридической точки зрения корреспондент «РГ» обратился в Росреестр. Вот что удалось узнать.

О сделке по квартире, расположенной по адресу: Москва, ул. Олонецкий проезд, в ведомстве объяснили, что Росреестр проанализировал документы, представленные на госрегистрацию права. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) действительно есть сведения о том, что 22 октября 2018 года был совершён переход права на квартиру на основании договора дарения от 28 сентября 2018 года, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы в Росреестр в электронном виде и удостоверены электронными подписями как со стороны дарителя, так и со стороны одаряемого. Правовая экспертиза, которую производит регистратор, показала «подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи, а также статуса сертификата». «Согласно полученной информации, усиленная квалифицированная подпись дарителя и одаряемого выданы удостоверяющим центром ЗАО «Национальный удостоверяющий центр», аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Договор дарения квартиры подписан обеими сторонами в пределах срока действия сертификатов электронной подписи и практически в одно время. Таким образом, полномочия дарителя и одаряемого были подтверждены в установленном порядке". Результаты проверки ведомство передало в правоохранительные органы. Теперь разберёмся с электронной подписью и удостоверяющими центрами.

Закон возлагает ответственность за работу удостоверяющих центров на сами эти центры.

Электронная подпись - это цифровой аналог собственноручной подписи. Закреплённый электронной подписью документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Электронные подписи бывают квалифицированными и нет. Усиленная квалифицированная электронная подпись отличается от усиленной неквалифицированной тем, что для её формирования используются средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Их сертифицирует ФСБ. И выдать такую подпись может только удостоверяющий центр, имеющий аккредитацию. Список таких центров есть на сайте министерства.

Требования к удостоверяющим центрам, в которых изготавливают электронные подписи, прописаны в Законе «Об электронной подписи». По этому закону ответственность за работу удостоверяющих центров возложена на... сами центры. В Росреестре считают, что ответственность центров недостаточно конкретизирована. А ещё в ведомстве обратили наше внимание на то, что порядок работы центров, их права и обязанности устанавливаются этими центрами самостоятельно. А в Законе «Об электронной подписи» нет требований «о форме подтверждения полномочий доверенного лица».

Ничего не сказано о способе установления личности заявителя.

«Такая правовая неопределённость не позволяет однозначно утверждать, что заявитель или его доверенное лицо действительно обращался в удостоверяющий центр для получения электронной подписи», - сказали в Росреестре.

Росреестр считает, что необходимо повысить защищённость прав собственников при общении их с удостоверяющими центрами. Ведомство предлагает выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи исключительно государственными центрами. А ещё Росреестр предлагает установить ограничения в отношении удостоверяющих центров, выдающих усиленные квалифицированные электронные подписи для взаимодействия с органом регистрации прав. В частности, предлагается заключать типовые соглашения между Росреестром и удостоверяющими центрами, которые бы регламентировали выдачу электронных подписей для регистрации недвижимости.

В случае нарушения соглашения оно может быть расторгнуто по инициативе органа регистрации прав с предъявлением регрессных требований.

Между тем

Росреестр рекомендует гражданам принести им заявление о невозможности проведения сделок с их недвижимостью без их личного участия. После получения такого заявления в ЕГРН вносится специальная запись.

Она - основание для возврата без рассмотрения заявления с просьбой зарегистрировать недвижимость на другого человека, даже если у него на руках имеется нотариально заверенная доверенность. Такое заявление можно подать в электронном виде в личном кабинете Росреестра (сервис расположен на главной странице сайта ведомства). Обратиться с таким заявлением также можно лично в офисы МФЦ на всей территории России. И если квартира в одном регионе, а гражданин находится в другом, то сейчас это не проблема, так как ведомство работает экстерриториально. Услуга предоставляется Росреестром бесплатно. Срок внесения записи в ЕГРН - не более 5 дней. Наталья Козлова

«Российская газета - Федеральный выпуск» № 113 (7871)

https://rg.ru/2019/05/27/kak-cifrovaia-podpis-mozhet-ostavit-sobstvennikov-bez-zhilia.html

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