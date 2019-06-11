Как защитить свои деньги от телефонных мошенников В последние месяцы выросло количество мошенничеств со счетами банковских клиентов....

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Как мошенники крадут деньги с карт в терминалах Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества по собственной же невнимательности....