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Квартиру должника из Сарапула выставили на торги за 444 тысячи рублей

21 февраля
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E1beafc649c5261c3c79c00a597d9dda Квартиру должника из Сарапула выставили на торги за 444 тысячи рублей

3 марта текущего года в Территориальном управлении Росимущества состоятся публичные торги, на которых будет выставлено имущество должников со сниженной стоимостью. Об этом сообщается на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по УР.

В списке лотов - однокомнатная квартира, расположенная в Сарапуле, с начальной ценой в 444 550 руб.

На продажу выставлены также три земельных участка в Завьяловском районе под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства площадью 1 тыс. кв. м. каждый. Земельные участки оценены Росимуществом в 119 850 руб. каждый.

С молотка в этот день могут уйти и транспортные средства. Среди них - Трактор МТЗ-82, Грузовой тягач MAN, легковые автомобили CHERY, DAEWOO NEXIA, HYNDAI SOLARIS и другие.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайтах: http://fssprus.ru/torgi http://torgi.gov.ru, http://rosim.ru, а также по телефонам: (3412) 63-27-77, 66-96-97.

Фото: temaufa.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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