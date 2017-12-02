‒ Когда нужно и когда не нужно обращаться в аварийную газовую службу?
‒ В последнее время жители Ижевска стали внимательнее относиться к своим газопроводам. По информации «Газпром‒газораспределение Ижевск» (организации, которая транспортирует газ в дома, ведет обслуживание и ремонт газового оборудования), количество обращений в службу резко возросло. Если раньше от ижевчан поступало примерно 400 заявок в месяц об утечке газа, неисправности газового оборудования, то в ноябре только за одну неделю их было 380.
Как отметил Сергей Чернышев, в большинстве случаев это заявки, которые не подтверждают аварийную ситуацию. Тем не менее специалисты «Газпром‒газораспределение Ижевск» согласно законодательству обязаны в течение часа прибыть на место по такой заявке и устранить аварию. Если заявка поступает неоправданная, то организация отвлекает на нее ресурсы, в то время как где‒то ситуация действительно может быть серьезной.
Например, не является аварийной ситуация, когда в доме прошло техническое обслуживание газового оборудования и бабушке рекомендовали поменять шланг или кран. В этом случае не надо тотчас звонить и требовать: у меня аварийная ситуация, надо срочно ее устранять. Такие замены делаются в плановом порядке, по заявлению собственника. Другое дело, когда в помещении запах газа. Это сигнал, который надо доводить до аварийных служб.
‒ Почему может быть отключен газ в стояке в жилом многоквартирном доме?
‒ Если мы зайдем на официальный сайт «Газпром‒газораспределение Ижевск», то в разделе «Оперативная информация» увидим список домов и квартир, где на данный момент газ отключен. Специалисты газовой службы при обслуживании дома осматривают газовые плиты в квартирах, смотрят общедомовое газовое имущество, после этого проводят опрессовку стояка. В случае если в какую‒то квартиру не попали и есть утечка, газ не подают, пока не осмотрят все квартиры и не устранят утечку. Если система газоснабжения негерметична, она опасна для эксплуатации. В этом случае ищут хозяина квартиры, проводят повторную проверку и только после этого подают газ.
‒ Теперь в домах каждый год будут проверять газ?
‒ До сентября этого года плановое обслуживание газового оборудования в многоквартирном доме проводилось не реже чем раз в три года. Это регламентировалось постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». С 2018 года на основании постановления Правительства РФ от 09.09.2017 г. № 1091 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» периодичность обслуживания газового оборудования ‒ один раз в год.
‒ Плата за обслуживание изменится?
‒ Собственникам помещений в многоквартирном доме надо быть готовыми к тому, что в связи с такими изменениями в законодательстве со следующего года увеличится размер платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общедомового имущества.
‒ Можно обойтись без газа?
‒ Системы жизнеобеспечения населения ‒ теплоснабжение энергоснабжение, водоснабжение, канализация. Газоснабжение к ним не относится.
‒ В Ижевске 1817 домов старше 30 лет. Не пора ли заменять в них газовое оборудование?
‒ Для таких домов обязательным является техническое диагностирование газовой системы. Эти работы проводят специализированные экспертные организации. Специалисты измеряют толщину стенок газовых труб, проверяют стыки и соединения на прочность. По итогам технического диагностирования выдается заключение с замечаниями, которые необходимо устранить, и выводом эксперта пригодна ли система для дальнейшей эксплуатации (максимум еще на 5 лет), либо требуется проведение капитального ремонта системы газоснабжения. Эти работы собственники помещений могут провести за счет средств, собранных в рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, либо с помощью целевого взноса ‒ в зависимости от того, какое решение будет принято на общедомовом собрании. Сегодня газовое оборудование по программе краткосрочного ремонта заменено только в одном доме в Сарапуле.
‒ С декабря 2016 года введена административная ответственность за уклонение от заключения договора, от проведения технического обслуживания, а также за необеспечение доступа в жилое помещение либо к общему имуществу. Есть ли такие случаи на практике, и как они решаются?
‒ В настоящее время таких жалоб не поступало. Был случай, когда семья проживала в Краснодаре, при проведении техобслуживания была утечка газа. Дозвонились до них, нашли выход, привлекли родственников, справились с ситуацией. Есть асоциальная категория людей, к ним в квартиры газовики могут попасть вместе с участковым. Пока все ситуации решаются. Напомним, для нарушителей правил использования и содержания газового оборудования установлены штрафы: за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного оборудования; за недопуск представителя специализированной организации для проведения техобслуживания; за уклонение от замены или диагностирования оборудования. Размеры штрафов: от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 100 тыс. для должностных лиц, от 40 тыс. до 400 тыс. рублей для юридических лиц.
‒ После трагических событий на Удмуртской, 261, появилось много организаций, желающих оказать услуги по замене газовых кранов, шлангов... Есть ли в республике аккредитованные газовые службы?
‒ Сегодня работает только одна служба ‒ «Газпром‒газораспределение Ижевск». Для обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме собственникам, управляющей компании или ТСЖ необходимо заключить договор на содержание газового имущества со специализированной организацией. Если договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования не заключен, то газоснабжение дома должно быть прекращено. Проверка общедомовых газовых систем начинается с того, что специализированная организация уведомляет управляющую компанию о времени и дате обследования. УК, в свою очередь, должна согласовать время и дату с газовой организацией и проинформировать собственников. Как правило, псевдогазовики приходят без всякого предупреждения жильцов и УК. У специалистов «Газпром‒газораспределение Ижевск» есть удостоверения и форменная одежда. Если у жильцов есть сомнение по поводу пришедших специалистов, они могут позвонить в свою управляющую компанию, которая в курсе проводимых в доме работ, или старшему по дому.
ЦИФРА 2 397 многоквартирных домов в Ижевске сегодня оборудованы системами газоснабжения.
ЗНАЙ! В случае появления запаха газа необходимо сообщить об этом по телефонам 04 (с городского), 104, 112 (с мобильного). Также по вопросам эксплуатации и проверки газового оборудования можно обратиться в Службу 072 города Ижевска по круглосуточному телефону: 998‒072 (с сотового), 072 (с городского).
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