В Ижевске строят детский сад и спортивный комплекс Депутат Госдумы Игорь Сапко проконтролировал ход строительства. В Устиновском районе Ижевска скоро о...

Барак – не дом. Жильцы – не люди? Кто поможет сотням семей, вынужденных жить в полуразрушенных бараках. Одной из самых обсуждаемых в уходящем году, несомненно, была история с бараками на улице Чапаева в Иж...

В Алнашском районе завершили капитальный ремонт еще трех домов. В этом году в Удмуртии в краткосрочный план капремонта попали 382 многоэтажки. Региональный оператор...