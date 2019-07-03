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Квадратный метр

2 июля
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Неожиданный подарок могут получить многие россияне после вступления в силу нового закона, который 18 июня опубликовала «Российская газета».

Dacha 168820 960 720 Квадратный метр

С первого взгляда обычный человек может и не понять, что замечательного скрыто под скучным названием публикуемого документа: «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Но новый закон не только полезный, но и во многом даже революционный. Главное его новшество вот в чём. Закон, который заработает через 90 дней после его официального опубликования, позволит владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли.

А теперь об этом подробнее. Из текста нового закона следует, что если при проведении комплексных кадастровых работ выяснится, что владелец участка использует больше земли, чем у него значится по документам, то он сможет оформить на себя эти излишки земли.

В Росреестре говорят, что часто площадь фактически используемых земельных участков превышает ту, что указана в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 процентов, что является минимальным размером. Публикуемый закон вносит изменения в два важных действующих закона – «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Задача нового закона - упростить проведение комплексных кадастровых работ.

Для тех, кто не сталкивался с кадастровыми работами, сразу уточним - они бывают, если так можно выразиться, индивидуальными и комплексными.

С индивидуальными познакомился почти каждый владелец дома, дачи, огорода, когда заказывал обмер и узаконивал свои сотки. Комплексные же кадастровые работы заказывают власти, как правило, городские или муниципальные. И такие работы выполняются за госсчёт.

Закон заработает через 90 дней после его опубликования и позволит владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли.

Поправки в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» позволят снять барьеры при выполнении комплексных кадастровых работ. Так, исключается требование о подготовке проекта межевания территории во всех случаях выполнения комплексных кадастровых работ. Это серьёзно сэкономит бюджетные деньги. А там, где это оправдано и предусмотрено Градостроительным кодексом, например, на территории, занятой многоквартирными домами, проект межевания будет разрабатываться и дальше.

Определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для участков, занятых объектами общего пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества, в отношении лесных участков. Устанавливается порядок выявления самовольного занятия участков и порядок уточнения границ участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН.

Органы госвласти и органы местного самоуправления, которые и выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, получают право бесплатно получить технические паспорта, оценочную и прочую нужную им документацию. В законе также прописаны правила устранения ошибок в местоположении границ участков и административных границ силами самого Росреестра. В ведомстве подчеркнули - результаты комплексных кадастровых работ позволяют местным органам власти «повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права собственников». Проект закона был разработан по инициативе Минэкономразвития после анализа итогов комплексных кадастровых работ в 2017-2018 годах в 16 регионах. В 2019 году работы пройдут в 33 субъектах России. Они будут профинансированы из бюджета и обойдутся казне в 205 миллионов рублей. Популярность таких услуг растёт. На 2020 год в Росреестр поступили заявки от 46 субъектов РФ.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра: - Закон выгоден как гражданам, так и государству. Если в ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, что гражданин использует площадь земли, которая больше, чем это предусмотрено документами, закон даёт ему возможность оформить такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтённых в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов.

Проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях.

Эта статья является комментарием к Федеральному закону от 17 июня 2019 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Наталья Козлова, rg.ru

https://rg.ru/2019/06/18/rossiianam-razreshili-registrirovat-v-sobstvennost-izlishki-zemli.html

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