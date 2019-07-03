Лесопилки под контроль На территории Удмуртии будет сформирован универсальный правовой механизм для лесопереработки...

Доска почета УР **Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики объявляет о начале приёма документов по в...

Диалог с президентом Состоялась 17-я ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным ...