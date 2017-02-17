ИжГТУ по праву называют преемником инженерных традиций Ижевска. С первых дней своего образования университет готовит кадры для промышленности Ижевска и Удмуртской Республики. С годами он стал авторитетной кузницей инженерных кадров, известной далеко за пределами региона.
ИжГТУ готовит лучшие кадры
Сегодня ИжГТУ имени М.Т. Калашникова – крупный инновационный научно-образовательный комплекс, федеральный центр подготовки кадров и база для проведения фундаментальных и прикладных исследований в интересах предприятий точного машиностроения, приборостроения и оборонно-промышленного комплекса всей страны.
Среди партнеров ИжГТУ больше 50 промышленных предприятий России. Годы тесного, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества связывают университет и Ижевский электромеханический завод «Купол». Подразделения завода комплектуются квалифицированными молодыми специалистами – выпускниками ИжГТУ. В разные годы легендарный вуз закончили генеральный директор Фанил Зиятдинов, главный инженер Владимир Майер, заместитель генерального директора по качеству Владимир Фарафошин, заместитель генерального директора по экономике и финансам Сергей Кардаполов, заместитель генерального директора по производству Виктор Хардин, главный конструктор Александр Александров, главный технолог Александр Коровин и др.
«Купол» участвует в реализации государственного плана подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и принимает непосредственное участие в конкурсном наборе выпускников школ, ссузов на очное обучение в университете.
В ногу со временем
Завод «Купол» и ИжГТУ совместно занимаются реализацией инновационных проектов и программ. Так, в 2013 году предприятие приняло участие в проекте «Роснано», в рамках которого 69 специалистов прошли обучение по программе «Особенности использования полимерных наноструктурируемых материалов в области машиностроения». Также завод участвовал в президентских и ведомственных программах «Повышение квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы» и «Повышение квалификации инженерных кадров на 2015-2016 годы». По шести темам прошли обучение 81 специалист, из них 13 участвовали в стажировках за рубежом, а 28 стажировались на передовых предприятиях России. Кроме того, каждый год 20 работников завода обучаются в ИжГТУ по программам высшего профессионального образования по заочной форме.
В 2015 году в ИжГТУ открылась базовая кафедра «Конструирование и технологии производства». По заявке и при участии главных специалистов «Купола» здесь разработаны учебные программы. В рамках инновационного проекта «Новые кадры ОПК» по пяти дополнительным программам обучается 21 студент. Пять студентов осваивают программу «Компьютерная подготовка станков с ЧПУ».
Для студентов, обучающихся по приоритетным для «Купола» специальностям, организуются экскурсии, все виды практик и предоставляется возможность курсового и дипломного проектирования.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне 65-летнего юбилея коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол» поздравляет педагогический состав и студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова со знаменательной датой.
ИжГТУ всегда сочетал традиции и инновации в области инженерного образования. Продолжая лучшие традиции, университет создает условия и возможности для творческого развития, поддерживает культ знаний и стремление студенческой молодежи к достижению успеха. Тот уровень образования, который они получают, в конечном итоге поможет сделать наш регион более перспективным и процветающим. Университет с каждым годом становится только лучше, и сотни вчерашних студентов становятся профессионалами высокого уровня и достигают больших высот.
Огромный научный потенциал и богатый опыт коллектива университета являются неиссякаемыми источниками энергии, которые и в дальнейшем будут способствовать успешному выполнению программ развития образования Удмуртии и России.
Желаем преподавателям, аспирантам и студентам движения вперед, новых перспектив, планов и творческих идей, смелых решений, успехов и удачи во всем!
ЦИФРЫ
Сегодня на «Куполе» работает 1891 человек с дипломами ИжГТУ, из них 574 руководителя, в том числе 52 начальника подразделений. Сегодня по приоритетным специальностям на разных курсах учатся 146 человек (126 бакалавров и специалистов, 18 магистров, два аспиранта). На предприятии работают 109 выпускников (2012-2016 гг. выпуска).
С 2008 года 60-70 выпускников ежегодно приступают к обучению по целевому договору с «Куполом». А с 2016 года студенты- целевики 3-4-х курсов, которые показывают прекрасные результаты в учебе, получают заводскую стипендию.
Ежегодно 120-130 студентов ИжГТУ проходят практику на «Куполе». В 2016 году практику прошли 136 студентов, из них 87 – студенты-целевики. Начиная с 4-го курса, студенты принимаются в подразделения завода в соответствии с получаемой ими специальностью. Сегодня здесь работают 27 студентов-целевиков.
Завод «Купол» регулярно помогает университету в развитии материально-технической базы. В 2012 году создана именная аудитория АО «ИЭМЗ «Купол», оснащенная интерактивным местом для обучения работе с ЧПУ «Fanuc» и аудитория имени Ю.Д. Маслюкова. В 2015 году здесь открылась аудитория на базовой кафедре, оснащенная современным оборудованием. Ежегодно университету передаются станки и другое оборудование.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.