21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором участвовала и делегация из Удмуртии. Представители нашей республики работали на всех дискуссионных площадках. В обсуждении итогов съезда делегаты были единодушны: планы регионов и муниципалитетов по развитию территорий во многом совпадают с федеральными.
Регионы получат финансовую поддержку
Депутат Государственной думы от Удмуртии Валерий Бузилов принял участие в работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния».
– Многие проблемы, которые обсуждались в ходе дискуссионной площадки, мне хорошо знакомы и понятны механизмы их решения, - рассказал депутат. - На ближайшей сессии Госдумы пройдет серьезное обсуждение вопросов, связанных с настройкой налогового кодекса. Для меня это особенно важная работа, так как постоянно держу на контроле возможность перераспределения налогов в пользу Удмуртской Республики. Есть хорошие показатели в работе нашего региона. Сегодня он активно развивается, мы получили хорошие доходы в бюджет, несмотря на кризис, у нас выросли поступления от налога на прибыль.
Известно, что к 1 марта все регионы должны будут подписать соглашения с Минфином России о выделении средств на решение задач социально-экономического развития.
Как воспитать лидеров 21-го века
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин на съезде партии выступил с докладом на дискуссионной площадке «Умная сила и культурное лидерство». Он отметил, что сохранение научных институтов, как академических, так и отраслевых, в субъектах федерации является залогом стабильного развития их интеллектуального потенциала. Алексей Загребин подчеркнул, что Удмуртия является ярким примером государственного подхода к организации научных исследований.
– Вызов времени - это наукоемкое умное производство. Подготовить кадры, запустить в серию продукты нового поколения можно только путем реальной интеграции фундаментальной науки, вузовского образования и производства, - считает депутат.
Здравоохранению поставили оценку
Светлана Кривилева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева, координатор регионального партийного проекта «Качество жизни «Здоровье», приняла участие в обсуждении вопросов, связанных с охраной здоровья, развитием системы здравоохранения и внедрением новых технологий. Говорили и о необходимости внедрять методы сохранения здоровья детей. В этом направлении «Единая Россия» реализует проекты «Дворовый тренер», «Школьный спорт», «Реконструкция сельских школьных спортзалов».
Светлана Кривилева отметила, что качество здравоохранения Удмуртии находится на достаточно высоком уровне.
– Хотя мы и говорим о небольшой нехватке врачей, все-таки обеспеченность медицинскими кадрами в республике очень высокая. Сегодня наблюдается снижение и по видам смертности, и по видам заболеваемости. Удмуртия выполнила план по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, в регионе значительно обновился автопарк скорой медицинской помощи.
Нам есть чем гордиться, потому что наши показатели во многих направлениях лучше, чем показатели в ПФО и в целом по России. И, конечно, нельзя останавливаться на достигнутом. У нас есть много вопросов, которые необходимо решать в здравоохранении, в соответствии с нашими полномочиями и с федеральными установками.
Закон об управляющих компаниях требует доработки
На площадке «Быть хозяином в собственном доме» обсуждались самые острые вопросы, которые актуальны и для ижевчан. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень рассказал о планах по ужесточению законодательства в отношении управляющих компаний. Глава Ижевска Юрий Тюрин, принявший участие в работе этой площадки, в свою очередь считает, что законодательную базу необходимо совершенствовать и добиваться неукоснительного исполнения законов.
Важной стала тема создания муниципального дорожного фонда. По словам главы Ижевска, фонд позволит ремонтировать больше дорог за счет штрафов от ГИБДД и акцизов с топлива. Вероятно, это решение будет принято на уровне Госдумы России, пока формируются документы и изучается общественное мнение.
Генеральный совет
В новый состав Генерального совета партии вошли 170 человек. Среди них - председатель районного совета депутатов Алнашского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Бобров.
– Горжусь тем, что меня избрали членом Генерального совета «Единой России». Постараюсь оправдать доверие и внести свою лепту в работу партии.
Нынешний съезд партии стал для меня своеобразной точкой отсчета. Я принимал участие в дискуссионной площадке «Качество государства», где обсуждалась близкая мне тема защиты отечественного производителя, обеспечения продовольственной безопасности страны. Говорили о том, что необходимо развивать альтернативные виды торговли для беспрепятственного доступа на рынки отечественных производителей, исключить монополию крупных торговых сетей, добиваться того, чтобы на прилавках магазинов более 50 процентов продукции было от отечественного производителя.
Партийный проект «Народный контроль» будет немало этому способствовать. Так что впереди работы много.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Владимир НЕВОСТРУЕВ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
– Уверен, что по укреплению дисциплины внутри партии нам надо ориентироваться на депутатов Государственной думы. И необходимо жестко контролировать выполнение партийных проектов. В Удмуртии каждый проект курируют отраслевые министерства и политсовет партии, поэтому у нас и результаты хорошие. Не стоит забывать и о том, что не за горами выборная кампания в Государственный Совет Удмуртской Республики. В ближайшее время на сессии Госсовета примем решения по определению избирательных округов.
Валерий БУЗИЛОВ, депутат Государственной Думы от Удмуртии:
– Моя задача в Думе - отстаивать интересы региона. Механизмов федеральной поддержки много, и я не хочу, чтобы наш регион был в числе спящих. Вижу, что наши министерства начали активно работать по вхождению в федеральные программы, например, министерство культуры и туризма уже оформило и подало заявку на финансирование новых проектов. Но должны активно действовать все министерства.
Алексей ЗАГРЕБИН, депутат Государственной Думы от Удмуртии:
– Мы должны воспитывать лидеров 21-го века, поэтому как депутат свою задачу вижу в укреплении в Удмуртии позиций и базового образования, и фундаментальной науки. Нам предстоит большая работа по поиску новых форм взаимодействия, создания базовых кафедр и междисциплинарных направлений и многое другое. Но всегда легче начинать что-то новое, опираясь на базу и опыт предыдущих исследований и организационных решений.
Олег ГАРИН, заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»:
– Через партийные проекты есть реальная возможность привлекать в республику финансовые ресурсы. Например, в 2017 году Удмуртия получит из федерального бюджета 273 миллиона рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Это один из 11 приоритетных проектов, направленный на повышение качества жизни людей. Удмуртия и Ижевск должны участвовать во всех программах, которые есть на федеральном уровне.
В центре внимания власти - защита законных интересов граждан
По итогам съезда первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности и депутат от Удмуртии Андрей Исаев дал комментарий газете «Удмуртская правда»:
– На съезде много говорили об эффективности власти, в том числе и на дискуссионной площадке «Качество государства», в которой я принимал участие. В числе первоочередных мер в этом направлении я вижу повышение на законодательном уровне контроля за обоснованностью госзакупок, введение административного наказания в виде дисквалификации за грубое нарушение государственными и муниципальными служащими стандартов предоставления услуг.
Необходимо усилить парламентский контроль на уровне субъектов Федерации. Перед региональными отделениями нашей партии стоит задача обеспечить через представительные органы власти контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, реализацией всех социальных и инфраструктурных проектов, особое внимание уделив партийным проектам «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Наш двор».
В целях защиты отечественных производителей и обеспечения честной конкуренции необходимо продолжить мониторинг выполнения закона «Об основах государственно- го регулирования торговой деятельности в РФ». Следует усилить роль Федеральной антимонопольной службы, развивать альтернативные формы торговли для беспрепятственного доступа отечественных производителей на рынки сбыта. Одновременно мы будем следить за тем, чтобы торговые сети не взимали поборы с производителей отечественной продукции, в том числе путем навязывания скидок, необоснованно высоких штрафов и т.п. Недопустима практика привлечения аффилированных с торговой сетью структур для взимания платы за дополнительные услуги со стороны производителей.
И обязательно нужно проводить опросы населения, направленные на выявление уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, оказываемыми в многофункциональных центрах.
Тема качества государства, защиты законных интересов граждан и впредь будет оставаться в центре внимания парламентского большинства в Госдуме.
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