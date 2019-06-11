Подарок для спортсмена
29 мая во время рабочего визита в Камбарку этот объект посетил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он осмотрел площадку, ознакомился с проектной документацией и встретился с представителями взрослой хоккейной команды Камбарского района, которая, к слову, заняла второе место в чемпионате любительской хоккейной лиги города Нефтекамск Республики Башкортостан. Сегодня у команды есть даже свой своеобразный фан-клуб. Крытый каток позволит улучшить результаты, считают спортсмены, и станет стимулом для юных хоккеистов района.
Пока облик будущего стадиона можно представить лишь по схемам и чертежам. Но, несомненно, как и в советские годы, он будет востребован. Ведь даже сегодня на поле, где кроме деревянных футбольных ворот нет ничего, играют малыши, а мальчишки постарше гоняют мяч. Глава Камбарки Александр Поддубский также уверен, стадион не будет пустовать ни зимой, ни летом:
– Здесь будет зона отдыха и зона для занятий спортом, – отметил он. – Среди жителей района, как взрослых, так и детей, много желающих играть в хоккей и кататься на коньках. Для любителей баскетбола и волейбола будут оборудованы специальные площадки, а для детей установим воркаут. Будут на стадионе и беговые дорожки.
Осмотрев спортивную площадку и ознакомившись с проектной документацией, Глава Удмуртии рекомендовал при строительстве предусмотреть оборудование трибун для зрителей.
Зелёный свет дорогам
Камбарка, в числе других городов Удмуртии, участвует в проекте «Безопасные качественные автомобильные дороги». Нынче здесь уже отремонтировали чуть более 1 километра улицы Ленина. Этот объект посетил Александр Бречалов и активисты общественной организации «Автомобильная Удмуртия». Общественники отметили, что особых претензий по итогам ремонта нет. Но всё же без замечаний не обошлось: по их словам, на отремонтированном участке не хватает пешеходного перехода и разметки «Искусственная неровность». Глава республики поручил проконтролировать ход работ по устранению замечания.
Дорожная тема прозвучала и во время традиционной встречи Александра Бречалова с руководителями и общественностью муниципального образования. Кроме главы республики, на вопросы жителей по обыкновению ответили руководители министерств и ведомств региона. Так, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачёв, говоря о проекте «Безопасные качественные автомобильные дороги», сообщил, что в 2018 году по этой программе из регионального бюджета на дороги Камбарки было выделено 30 миллионов рублей. На эти деньги удалось отремонтировать 8 участков протяжённостью в 5 километров.
– В прошлом году во время ремонта от жителей Камбарки поступило много жалоб, – отметил министр. – В частности, замечание, что не были сделаны тротуары. В этом году мы учли этот момент, и на улице Ленина кроме ремонта дорожного полотна предусмотрели обустройство тротуара.
Алексей Горбачёв добавил, что на улице Ленина изначально был предусмотрен ремонт более 2 километров стоимостью 20 миллионов. Однако в этом году было выделено 10 миллионов рублей, что позволило отремонтировать лишь часть улицы. В следующем году ремонт улицы Ленина продолжится.
Дорогое удовольствие
Камбаряки затронули вопрос об установке льготного проезда по мосту через Каму для жителей города и района. До 1 марта проезд через Каму на легковом автомобиле стоил 250 рублей, через Буй – 180. С 1 марта тарифы повысились, теперь через оба моста проезд составляет 450 рублей.
Разъясняя ситуацию по мосту, Александр Бречалов подчеркнул, что изначально не был продуман трафик движения из Республики Башкортостан. Сейчас в планах республики сменить концессионера и сделать более лояльную модель оплаты проезда для жителей республики:
– Мы считаем, что проект нужно доделать, а именно – выделить средства на ремонт и реконструкцию дороги в Башкортостане. Сегодня это ключевой стоп-фактор по увеличению трафика через мосты. Изначально это закладывалось в концепцию концессии, но не было выполнено. Поэтому здесь нужна не просто смена концессионера, а необходим пересмотр проекта. Второе – это неподъёмный тариф. Он повышается, потому что финансовая модель не выдерживает тот режим, который изначально был включён. Соответственно страдают люди. Хорошо, что ещё есть паромная переправа. Хотя там цена тоже повышается. Удмуртия ежегодно платит из своего бюджета по 450 миллионов рублей, чтобы восполнить потери концессионера. Считаю, что у нас есть все возможности изменить ситуацию, но для этого нужны кардинальные решения, в том числе на уровне Правительства России.
Кстати
Кадровый вопрос
Говоря об обеспеченности населения города и района работой, Глава Удмуртии отметил, что в этом году начнётся проектирование производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. В будущем он обеспечит работой больше 200 человек. Заработная плата работников составит 50-55 тысяч рублей.
Год здоровья
Медицина должна быть доступной
Не остался без внимания и вопрос повышения качества медицинских услуг. Так, жители района сетуют на то, что за углублённым обследованием и лечением приходится ездить в Сарапул. При этом пациентов перевозят на старом уазике. Больным, тем более перенёсшим инфаркт или инсульт, эти перевозки доставляют большие неудобства. Александр Бречалов сообщил, что уже в этом году району выделят современный комфортабельный автомобиль для перевозки пациентов.
В хирургическом отделении Камбарской районной больницы на протяжении долгих лет не проводился ремонт. Сегодня здесь необходима замена окон, дверей, сантехнического оборудования. Глава Удмуртии поручил главврачу больницы произвести расчёты и подготовить совместно с Минздравом республики заявку о включении отделения в список объектов, требующих ремонта.
По мнению жителей района, в райбольнице не налажен порядок прохождения медосмотров для получения или продления группы инвалидности. Так, житель Камбарки рассказал, что его супруга с 5 мая не может пройти обследование для продления группы. Ситуации, когда пациент так долго не может получить необходимые медуслуги, недопустимы, отметил Александр Бречалов. Он поручил руководству больницы в течение двух недель разобраться в системе и упорядочить работу по приёму пациентов.
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