Слова о выходе в плей-офф суперлиги баскетболисты «Купола-Родников» подтверждают победными делами. Новый год ижевчане начали победами над уральскими командами из Ревды и Екатеринбурга.
Причем победа над екатеринбургским «Уралом» со счетом 67:63 показала, что у ижевской команды еще есть резервы для усиления игры. Например, Андрей Петухов и новичок Юрий Трубин провели на паркете лишь по 4-5 минут, Игорь Самсонов только 10 минут. Директор команды Константин Стародумов отметил, что у Романа Хамитова и Максима Захарова еще заметны остаточные явления после перенесенного гриппа. Алексей Карпеко держится на площадке благодаря медицине и своему характеру, а Никита Чикуров и Филипп Стародумов не были на игре из-за высокой температуры. Судя по тому, что в составе «Урала» находилось 10 игроков, и эту команду не обошли грипп и другие трудности, о которых тренер Вадим Филатов не стал распространяться. Слегка удивило, что в стартовой пятерке «Урала» вышел Кирилл Горнаев. В юношестве он играл за ижевский ДЮБЛ «Родники». Партнеры вывели Горнаева на первый бросок, но он не попал в кольцо. И дальше сложилось впечатление, что Кирилл (он набрал два очка) все-таки недотягивает до уровня первой пятерки своей команды. Неоднократно его находил своевременным пасом Андрей Куземкин, но какой-то доли секунды Горнаеву не хватало, чтобы сделать точный бросок. Правду сказать, под ижевским кольцом с Горнаевым наши игроки не церемонились, и это жесткое противоборство было в пользу родниковцев. Однако тренер Филатов с этой зрительской оценкой не согласился, сказав, что Горнаев «выжимал из себя силы по максимуму и претензий в этом матче к нему нет». И другими своими подопечными тренер уральцев остался доволен, а вот результатом крайне огорчен.
Игра поначалу складывалась удачно для екатеринбуржцев. Они приноровились делать точные дальние броски. На первый точный трехочковый бросок Куземкина сделал быстрый ответ Максим Кирьянов. А вот дальше уральцы сохраняли точность, а ижевчане стали промахиваться. И первые 10 минут дали промежуточный результат 11:23. В какие-то моменты уральцам удавалось и увеличивать разрыв в счете. К большому перерыву обмен бросками стабилизировался, а на табло появился счет 31:39. Решающими стали пять минут второй половины игры. У баскетболистов «Урала» пропала точность в дальних бросках, они стали проигрывать подборы под обоими щитами. Лишь на исходе 25-й минуты встречи гости перешли рубеж в 40 очков. Ижевчане поймали свою игру, о самоотверженности говорит целая серия падений в единоборствах, в один из моментов сразу пять баскетболистов лежали на полу на периметре вблизи судейского столика, только Илья Подобедов в этом столкновении трое на трое остался на ногах.
В итоге Подобедов стал автором решающего броска. Ему отдали мяч в угол площадки, и Подобедов сделал точный дальний бросок. В концовке матча проявлялись неточности в атаке. Даже Куземкин дрогнул при исполнении штрафного броска. А последнюю точку поставил Владимир Лидяев, реализовав штрафной бросок. Правда, на последних секундах мог отличиться уралец Максим Ткаченко, но мяч спружинил в ободе ижевского кольца и выскочил обратно через верх. В итоге 67:63 в пользу «Купола-Родников». Разрыв в четыре очка очень принципиален, так как в Екатеринбурге матч был проигран с разрывом в три очка. Кстати, вход на матч с «Уралом» был бесплатным. Этот шаг навстречу зрителям дал свой результат – продленную серию побед. Илья Подобедов особенно подчеркнул зрительскую поддержку.
Еще более эмоциональной выдалась игра с «Темпом-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Ижевчане выиграли со счетом 80:79. Причем в концовке встречи было преимущество «Купола-Родников» в 10 очков. Оно растаяло мгновенно, и уже ижевчанам пришлось проявить упорство, чтобы сравнять счет в основное время – 77:77. В дополнительное время мяч не шел в кольцо после бросков с любой стороны. Как будто собрались устанавливать антирекорд по результативности – одно очко в минуту. Мяч, заброшенный со штрафного броска, стал победным! Алексей Карпеко показал себя лучшим бомбардиром в этой встрече, набрав 21 очко. У гостей по 20 очков набрали Антон Глазунов и Виктор Заряжко. Директор «Купола-Родников» Константин Стародумов полагает, что команда из Ревды на данный момент – одна из трех сильнейших команд суперлиги.
«Купол-Родники» сейчас находятся в середине турнирной таблицы суперлиги России. Седьмое место из 13 команд. Ижевчане одержали в чемпионате шесть побед, причем четыре подряд в ставшем родным спорткомплексе Ижевской медицинской академии.
Фото: vk.com
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