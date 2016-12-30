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Культура встала на новые колеса

30 декабря
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Новыми специализированными транспортными средствами кизнерцев уже не удивишь. Люди давно привыкли к школьным автобусам, модернизированным каретам «скорой помощи».

Два месяца назад на дорогах района по направлению к малым населенным пунктам начала курсировать автолавка Кизнерского райпо. А на днях и в районное управление культуры пригнали новенький автобус под названием «Мобильный клуб».

Этого события работники культуры ждали почти десять лет. Старенький ПАЗик медленно, но регулярно вывозил артистов из райцентра на гастроли по району. Но в 2008 году он «приказал долго жить». Немногих культработников могла вместить и ГАЗель, переданная кизнерской культуре от районной администрации в прошлом году.

Теперь же в новом автобусе могут удобно разместиться 20 человек. А слово «удобно» подразумевает мягкие комфортные пассажирские кресла, оборудованные ремнями безопасности, светлый просторный салон, в задней части которого предусмотрены специальные шкафчики для перевозки артистического реквизита. «Мобильный клуб» модернизирован на базе автобуса "ПАЗ", оборудован тахографом, а на его крыше размещается специальный багажник для перевозки объемных грузов, к примеру, афиш.

– Автобус мы получили благодаря федеральному и региональному министерствам культуры, а также органам местного самоуправления, - говорит Ираида Акачева, начальник управления культуры администрации района. - Мы изначально заручились поддержкой министра культуры и туризма УР Владимира Соловьева и главы Кизнерского района Александра Плотникова.

Новый автобус стоит чуть более 1 800 тысяч рублей. 413 тысяч оплатил федеральный бюджет, 587 тысяч - республиканский, оплата остальной суммы будет проведена за счет районного бюджета.

– Нам повезло, - улыбается Ираида Николаевна. - Только шесть районов Удмуртии смогли в этом году получить такие автобусы, один из них теперь у нас, в Кизнерском районе.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА

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