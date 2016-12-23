Как же здорово купить пачку сладких кукурузных палочек, включить любимый фильм и «хрумкать» себе в удовольствие. Настоящая антистрессовая терапия! Я как настоящая сладкоежка опробовала несколько видов этого десерта. Оказалось, что самые вкусные производят у нас в Ижевске.
Через тернии к успеху
Фабрика «От Степки» на рынке услуг существует уже более пятнадцати лет. Владелец фирмы Ильшат Аппаков признается, что внедрение производства было для него настоящей авантюрой:
– Раньше мы занимались только поставкой продуктов. Но в 2000 году к нам обратились производители кукурузных палочек из Перми. Мы начали продавать им готовый товар. Дела шли в гору. Но однажды наши поставщики серьезно подвели нас. Мы задались вопросом: почему мы не можем работать на себя? – рассказывает мужчина. - В первые годы у нас не было даже своего здания – арендовали небольшое помещение в школе. Был маленький аппарат, при помощи которого готовили попкорн и палочки. Я исполнял роль разнорабочего – загружал товар, развозил его.
Все труды были не напрасны. В начале «нулевых» бизнес активно развивался. Заказы росли, инвестиции поступали. Было решено увеличить производство. Арендовали просторное помещение и приобрели новое оборудование в лизинг. На фабрике работали около 30 человек в дневную и ночную смены. За год кропотливой работы удалось покрыть весь долг.
Вот только радоваться долго не пришлось. В 2008 году грянул первый финансовый кризис. Было трудно, но справились. А в 2013 году от ижевских производителей кукурузных палочек ушел крупный потребитель. Предприятие стали покидать работники. Казалось, это начало конца.
– Я потерял и потребителя, и партнера, с которым все эти годы продвигали нашу фабрику. Ему надоели эти бесконечные «качели» вверх - вниз. Признаться честно, я тоже подумывал продать бизнес. Хорошо, что этого не случилось. Я понял, что у меня нет выбора, и я не должен бросать дело, которому отдал столько лет, - говорит Ильшат.
Сейчас фабрика «От Степки» снова отвоевала свои позиции.
– Мы идем вперед, невзирая на кризисы. В месяц производим более трех тонн продукции. Наши кукурузные палочки, попкорн и сладкую вату можно купить в «Пятерочке», «Карусели», «Гастрономе», в небольших магазинах. Также поставляем товар в Башкирию, Кировскую область, Пермский край, Татарстан.
Развеиваем мифы
Многие думают, что кукурузные палочки и попкорн – это очень вредный продукт. Но это не так. Сладости «от Степки» полностью натуральные. В товарной линии есть даже низкокалорийный вариант для диабетиков и тех, кто бережет фигуру.
– Рецепт кукурузных палочек состоит из трех компонентов: кукурузная мука, масло, сахар. Мы придерживаемся классической технологии. А вот многие известные компании в погоне за более выраженным вкусом прибегают к некоторым уловкам – подмешивают различные добавки, усилители вкуса. Получается вкусно, но не безопасно, - считает Ильшат Аппаков. - У нас же все выполнено по стандарту. Кстати, есть специальная серия палочек, в состав которых входит только кукурузная мука и сахарозаменитель.
Еще одно важное условие производства хорошего товара – использование качественного сырья.
– Если хотите отведать настоящий попкорн, жарьте его на кокосовом масле. Оно дает такой сливочный вкус! - советует владелец фирмы «От Степки». - При этом часто люди путают его с пальмовым. Но это совершенно разные понятия. Кокосовое масло выжимают из самих орехов, а пальмовое из семян. Кокосовое намного полезнее подсолнечного и оливкового. И по цене выше в несколько раз. На продуктах мы не экономим.
Как делают палочки?
От оборудования зависит многое. Даже вкус может поменяться, если что-то работает не так. Для производителей важно, чтобы каждый этап изготовления был отточен.
– Первым делом работник насыпает крупу в экструдер. Крупинки здесь перемалываются и варятся под температурой 200 градусов. После того как смесь достигает нужной консистенции, она выжимается из небольшого отверстия. Из-за давления каша взрывается и увеличивается в размере. Моторчик ножей разрезает застывшую смесь на маленькие части, - рассказывает Ильшат.
Потом кукурузные палочки поступают в нагнетатель – это своего рода фен, который высушивает их. Теперь наш десерт сухой и хрустящий. Самое время отправиться в дрожжеровочный автомат, где их покроет сахарная пудра. На этом процесс производства закончен. Остается только упаковать сладости в красивую обертку.
Только с виду все кажется легким и простым. На самом деле у человека могут уйти целые годы на то, чтобы полностью овладеть искусством приготовления этих сладостей.
– Я уже одиннадцатый год здесь работаю. Поначалу не все получалось. Но все приходит с опытом. Я довел свои движения до автоматики и теперь знаю все тонкости приготовления кукурузных палочек. Самое главное, что моя работа делает людей счастливее. Многие хвалят нашу продукцию, - говорит Александр Четкарев, оператор экструзионного оборудования.
И с этим не поспоришь. Мои знакомые, когда узнали, что я иду в гости к Степке, обзавидовались:
– У них же самые вкусные палочки! Я постоянно покупаю их продукцию своему ребенку.
– А мне больше нравится их поп-корн! – то и дело восклицали они.
Интерактив для детей и взрослых
Я увидела изнутри весь процесс изготовления продукции. Столько новых знаний и эмоций получила! Каждый из вас тоже может прийти на экскурсию. Вас будут ждать интересные развлекательные программы.
Участникам рассказывают, в какой стране, из чего и кем были придуманы кукурузные палочки. Гостей водят по трем цехам: попкорна, кукурузных палочек и сахарной ваты. Шаг за шагом рассказывают, как появляется на свет их продукция, как ее упаковывают. После этого всех ждет чаепитие. Стол от сладостей ломится. Потом проводится викторина, и самые внимательные получают призы.
– Потребность в промышленном туризме высока. Люди хотят знать, что им продают. Нам скрывать нечего, поэтому наши двери всегда открыты, - считает Ильшат Аппаков. - Чаще всего у нас в гостях бывают дети. Приезжали даже школьники из Москвы. Мы разговариваем с ними не только о производстве, но и о жизни в целом. Спрашиваем их о том, как они понимают категории «добра» и «зла», размышляем о будущем, то есть затрагиваем важные вопросы бытия.
Пожалуй, сложнее всего увлечь своим рассказом малышей. Сконцентрировать их внимание на себе. Задача непростая, поэтому мы пошли на некоторые уловки. Для них мы придумали особенную программу «Сумасшедшее производство». Вся теоретическая информация подкрепляется практикой. Особенно ребятам нравится проводить чудо-опыты с элементами шоу. Мы создаем искусственный снег, готовим морозный попкорн, рассматриваем зерно кукурузы под оболочкой и многое другое.
– Наверно, после подобной экскурсии дети находятся на седьмом небе от счастья… - говорю я.
– Да, они очень радуются. Говорят, что попали в рай для сладкоежек, - смеется бизнесмен.
Кукурузная страна поразила и меня. Только представьте, по левую сторону раскинулись горы попкорна, по правую сторону – кукурузные холмы. А рядом пушистые облачка из сахарной ваты. Благодать!
Планы на будущее
– Наша задача – выпускать качественный продукт. Мы хотим расти не вширь, а вглубь. Мы должны предложить то, что другие не смогут. Я постоянно нахожусь в поиске, не стою на месте. Это значит, что фабрика и дальше будет развиваться. Я понимаю, что бизнес – это постоянные взлеты и падения. Если сегодня плохо, значит завтра будет хорошо. Самое главное – верить в лучшее. Я всегда говорю себе: все нормально, мы справимся.
Фабрика «От Степки» - единственный производитель кукурузных палочек в Удмуртии.
Выпускаемая продукция: сладкий, соленый и шоколадный поп-корн; сахарная вата, кукурузные палочки.
На фабрике работают всего 6 человек, но каждый обладает высокой функциональностью.
Образ Степки придумали спонтанно. Этот озорной мальчишка тоже не прочь полакомиться кукурузными палочками, попкорном и сладкой ватой.
Экскурсия «Сумасшедшее производство»
– Готовим морозный попкорн и кукурузные палочки.
– Проводим чудо-опыты («зерно кукурузы под оболочкой», «светофор», «огонь в руке» и др.).
– Делаем искусственный снег своими руками.
– Дарим подарки, проводим конкурсы.
– Пьем чай.
– Идем на детский шопинг.
Классическая экскурсия
– Знакомим с производственным процессом продукции «От Степки».
– Вместе производим сладкую вату.
– Пьем чай.
– Вручаем подарки.
– Проводим конкурсы.
– Идем на детский шопинг.
Заявки принимаются по телефонам: 8-919-906-79-84, 8-904-313-34-76, Ирина. Адрес производства: г. Ижевск, ул. Пойма, 37, корпус 2.
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