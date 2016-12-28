Шестой год подряд в Ижевске в декабре проводится выставка авторской куклы «Плюшевое сердце», представляющая лучшие и новейшие работы мастеров со всей республики. В этот раз сквозной темой стали экранные персонажи, а саму выставку художники-кукольники посвятили Году кино.
Новый объем любимых персонажей
Тему мастера-кукольники выдержали безупречно. В выставочном зале Республиканского музея изобразительных искусств сошлись в одном пространстве Мачеха Золушки с узнаваемыми чертами Кейт Бланшетт, Коко Шанель в исполнении Одри Тоту из недавнего фильма-биографии королевы моды, Остап Бендер с безошибочно узнаваемым лицом Андрея Миронова, Евгений Леонов в образе Винни-Пуха, которому он подарил не только голос, но и пластику, «Безумный Шляпник» Джонни Депп из яркого фильма Тима Бертона, Панночка и Хома Брут из знаменитой советской экранизации гоголевского «Вия» с лицами Натальи Варлей и Леонида Куравлева…
Портретная кукла считается в профессиональном сообществе одним из самых сложных жанров – нужно передать не только черты лица, осанку, характерные жесты знакомого миллионам людей персонажа, но и создать дополнительный объем характера, чтобы кукла сама рассказывала тот или иной сюжет, была самостоятельным художественным высказыванием. Кукольникам из Удмуртии все это удалось блестяще. Елена Кузнецова, воплотившая сцену из «Вия», создала настолько выразительные, драматические образы, что они будут понятны и тем, кто фильм никогда не видел или изрядно подзабыл. В глазах Хомы-Куравлева отражается неподдельный ужас, волосы встрепаны – кажется, у их корней проступает холодный пот. Поражает внимание художницы к деталям. На подставке перед Хомой – раскрытая книга со встрепанными, будто раздутыми мистическим ветром страницами. Размер книги – не больше колоды карт (высота самих фигур едва превышает 40 см). И все же это не условная книга из пустых бумажных листов, а настоящее Евангелие с микроскопическим, но легко читаемым шрифтом. Любопытный посетитель выставки легко узнает, какие строки евангелия от Луки читал Хома, обороняясь от наступающей на него ведьмы.
Развитие авторской куклы в Ижевске началось более десяти лет назад благодаря усилиям художницы-кукольницы Елены Поповой, которая начала проводить первые мастер-классы в Доме пионеров. На эти мастер-классы собралось около двух десятков заинтересовавшихся темой девушек – у одних уже было художественное образование, у других – ничего, кроме желания делать своими руками изысканные коллекционные куклы. Большинство из них воплотили свою мечту и сейчас составляют костяк ижевского кукольного сообщества. Некоторые открыли собственные студии и готовят уже следующие поколения «кукольных дел мастеров».
На экране и в зале
Сейчас число кукольников в Ижевске или республике не поддается счету. С развитием интернет-обучения местные художники начали учиться у мастеров со всего мира, а освоив технологию и выработав свой стиль, отправляют свои куклы сразу на московские или зарубежные выставки, а еще чаще – на интернет-конкурсы, где компьютерный монитор заменяет выставочный зал (и тут обнаруживается еще один пласт взаимоотношений авторской куклы и экрана). Так что у проекта «Плюшевое сердце» есть еще одна миссия: хотя бы примерно, эскизом, очертить круг художников из республики, всерьез занимающихся авторской куклой от мишек Тедди и текстиля до портретной куклы.
Окрыленные куклы
Одной из самых заметных фигур в «кукольном мире» Ижевска остается Наталья Чикурова, работы которой широко представлены на «Плюшевом сердце». Первую куклу она сделала в шестилетнем возрасте – в руки попал небольшой кусок фетра, и Наталья сшила из него слоника. Она смеется: «У него уже нет ушей, но он до сих пор жив». Она успела стать профессиональным художником и начать работать прежде, чем десять лет назад судьба вновь свела ее с авторской куклой. Сейчас она делает кукол в разных техниках от мягкой до портретной и ведет в Ижевске мастерскую авторской куклы – уже ее ученицы входят в число лучших мастериц-кукольниц региона.
Ее куклы, несмотря на высокий художественный уровень, созданы не только для украшения интерьера, но для активной жизни. Шарнирного Ангела Наталья берет с собой в путешествия, как верного спутника, - для этого он и был сделан. Она говорит:
– Мне понравилось, как в фильме «Амели» героиня берет с собой статуэтку гнома и фотографирует его в разных местах. Я сама люблю путешествовать, а вот фотографироваться – не очень, и этот сюжет подсказал мне, что можно привозить из поездок не собственные фотографии на фоне достопримечательностей, а создать фото-дневник путешествий куклы. Так у меня родился этот Ангел в легких сандалиях вечного странника. Он побывал во многих городах Золотого кольца, в Санкт-Петербурге и его пригородах, а в Павловске даже потерял сандалию. Я решила, что в образ неутомимого путника босые ноги вписываются хорошо, и пару лет не обновляла ему обувь – сделала новые сандалии только перед этой выставкой.
На вдохновенных ангелов похожи даже вполне земные ее персонажи:
– Каждой кукле невольно хочу приделать крылья, даже если образ изначально этого не предполагает. Руки сами тянутся «окрылить» появляющееся кукольное существо. Например, пять лет назад я сделала куклу «Секретик» - девочку-свечу, светящуюся внутренним пламенем, в пушистой желтой шапке, которая была похожа на огонек. И не заметила, как сделала ей шарф, концы которого, завязанные на спине, сложились в подобие крыльев. Мне ничего не оставалось, как закрепить шарф, чтобы он окончательно стал похож на крылышки в сполохах пламени, - правда, зрители на выставке решили, что это какая-то ошибка и отпороли «крылья» от спины девочки. Посетители вообще пытаются привести куклу к такому виду, какой кажется им более правильным – например, подтянуть ей штанишки. Это значит, они чувствуют ее почти живой, требующей заботы, защиты. На такое «самоуправство» я не могу сердиться, хотя потом приходится возвращать куклу к первоначальному замыслу.
P.S. Уже придумана тема для «Плюшевого сердца-2017». Члены Ижевской мастерской авторской куклы решили взять задачу более сложную и требующую глубокого погружения, чем обычно: они будут играть в фэнтези. Художницы готовы разбиться на кланы (эльфы, волшебники, мифические существа) и погрузиться в новую захватывающую игру, воплощение которой мы увидим через год.
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