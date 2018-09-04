Давняя проблема
Проблема утилизации отходов сельского хозяйства, и прежде всего навоза, и помёта, стоит остро очень давно. По данным специалистов, каждая корова ежедневно даёт в среднем 40 килограммов навоза, свинья — 10 килограммов, бройлер — 100 граммов. В общей сложности каждый день в стране производится более 450 тысяч тонн помёта, навоза и стоков, из которых почти половина никак не используется. Сегодня в России более 2 миллионов гектаров земли занято под хранение навоза.
Проблема обращения с отходами животноводства, а именно со всеми видами навоза и помёта, является камнем преткновения между фермерами и крупными животноводческими комплексами, с одной стороны, и различными контролирующими органами — с другой. Отходы или нет?
Всё дело в том, что долгие годы шли дискуссии, является ли навоз отходом или это побочный продукт животноводства. Если это отход, то он попадает под действие законодательства об обращении с отходами. Если нет и навоз — это потенциальное сырьё для производства органического удобрения, то особых требований по обращению с ним выполнять не нужно. С одной стороны, навоз определён нормативами в зависимости от его состояния как вещество III, IV или V класса опасности. Следовательно, он подпадает под требования не только Федерального закона «Об отходах производства и потребления», но и Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», так как деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности подлежит лицензированию. С другой стороны, производители этого «отхода» расценивают навоз как ценное сырьё для производства органического удобрения.
Новые требования
Ситуация обострилась с принятием 29 июля прошлого года федерального закона, внёсшего изменения в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы сброса сточных вод. Документ вступит в силу 1 января 2019 года. Изменения предполагают новые требования к качеству воды, сбрасываемой производственными предприятиями, что потребует дополнительных вложений в строительство, обустройство и модернизацию очистных сооружений.
Как прокомментировала ситуацию министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, сегодня ни на одном сельскохозяйственном предприятии Удмуртской Республики нет никакого оборудования, которое бы позволяло в текущем режиме осуществлять переработку, использование навоза в соответствии с требованиями действующего законодательства. Строительство же локальных очистных сооружений обойдётся сельхозпредприятию в сотни миллионов рублей. Поэтому принявшие участие в круглом столе руководители сельхозпредприятий, надзорных органов, научных и производственных предприятий, занимающихся разработкой технологий переработки органических отходов сельского хозяйства, обсудили не только проблему утилизации отходов, но и производство из них органических удобрений, способных поднять плодородие почв.
— Сегодня, навоз с ферм вывозится сразу на поля, — поясняет Ольга Абрамова. — Показатели его безопасности не контролируются, поэтому наносится вред почве. Это связано с неравномерностью внесения вот такой органики. Если бы навоз делся, а на фракции помёт равномерно распределялся по полям, чтобы обеспечивалась единая масса земли с навозом, с перегноем, тогда бы возрос уровень биологического плодородия. И вместо сегодняшних 20 центнеров с гектара в среднем по Удмуртии могли бы дойти до 30 и выше.
Итоги
Главной задачей круглого стола был поиск технологий переработки навоза в органические удобрения. Тогда бы, при замкнутом цикле, когда выделенная вода возвращается обратно в производство, а не сливается в водоёмы, не нужно было бы строить очистные сооружения, а на выходе после переработки получалось бы как минимум качественное органическое удобрение. Кроме того, есть технологии сбраживания органических отходов, при котором выделяется биогаз с существенным содержанием метана, что могло бы стать источником получения тепловой и электрической энергии.
Конечно, для этого нужны деньги, которых пока в хозяйствах нет. Следовательно, нужны инвестиции. Нужны и технологии, которые прошли сертификацию и лицензирование.
В меморандуме круглого стола отмечено пожелание обратиться в Министерство сельского хозяйства России с предложением рассмотреть вопрос поддержки пилотных проектов по утилизации органических отходов на территории Удмуртии. Если опыт окажется удачным, его можно будет реализовать на всей территории России на федеральном уровне.
Фото http://posibiri.ru
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