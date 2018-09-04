Рецепты роста. В Булае смотрят в будущее… **Село Булай Увинского района – центральная усадьба ООО «Дружба». Это предприятие - градообразующее д...

Погода не подвела. Правительство РФ тоже Селянам выделят дополнительные средства на приобретение топлива для уборки зерновых **Хозяйства Удмуртии приступили к уборке зерновых культур. На вчерашний день в республике зерновые уб...

Максимова: Единый «налоговый патент» для ЛПХ поможет фермерам развивать хозяйства **Патентная система станет оптимальным решением для тех фермеров, которые сегодня боятся регистрирова...