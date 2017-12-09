Потери игроков Перемены в «Ижстали» привели к нешуточному бурлению в среде хоккейных болельщиков. На поверхность выш...

«Ижевская винтовка»: развитие традиции В 48-й раз состоятся всероссийские соревнования «Ижевская винтовка». Их организации в этом сезоне уде...

Состоялся второй тур Шестого открытого чемпионата Удмуртии среди студентов по игре «Что? Где? Когда?» В последний день осени в Ижевской государственной медицинской академии прошел очередной тур студенчес...