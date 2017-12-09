Вслед за Юлией призерами в этом упражнении стали Анастасия Галашина (Ярославская область) и Дарья Вдовина, выступающая сейчас за Архангельскую область. Все три спортсменки неоднократно занимали призовые места в Ижевске и в предыдущие годы. В этот раз они призерки своими результатами в квалификации по 40 выстрелов подтвердили звания мастеров спорта международного класса.
Перед этой кубковой победой Юлия Каримова заняла третье место в парной стрельбе АIR50 вместе с Андреем Коньковым.
В стрельбе из малокалиберного пистолета с победы начала всероссийские соревнования в Ижевске Виталина Бацарашкина (Омск). Сейчас она известна как призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а свою первую всероссийскую взрослую награду Виталина завоевала в Ижевске еще на подходе к 18-летию. Соревнования в легкоатлетическом манеже (стрельба из пневматики) и в соседнем тире (из малокалиберного оружия) продолжатся до 8 декабря включительно.
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