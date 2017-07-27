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Кубковый аккорд

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Начальный этап розыгрыша Кубка России по футболу принес ижевским болельщикам две победы.

News 14.05.17 Кубковый аккорд

Кроме «Зенита-Ижевска», отличилась и любительская ижевская команда «Делин». В прошлом сезоне «Делин» стал обладателем Межрегионального кубка и этим летом будет закалять свой кубковый характер на более высоком уровне.

Неожиданный…

Ижевский «Делин» выиграл у динамовцев Кирова со счетом 3:0. Похоже, кировчан подвела излишняя информация об ижевской команде. Можно было предполагать, что ижевские любители встанут в защиту и будут надеяться на удачу в контратаках. «Делин» же с первых минут пошел в атаки. Ижевчане стали подавать угловые один за другим. И были близки к тому, чтобы выиграть борьбу на «втором этаже». Однако голевые передачи позже прошли низом в атаках с ходу. По требованиям тренера Ивана Болкисева ижевские держали высокий темп, при этом делали точные передачи в штрафную площадь. Кировские защитники уступали инициативу ижевским нападающим, гостям не удавалось прервать те передачи, которые и привели к забитым мячам. Со стороны все выглядело красиво.

Нападающие получали мяч в ноги и переправляли в сетку, даже успев посмотреть, где находится вратарь. Физической подготовки игрокам «Делина» хватило на весь матч. В глухую защиту хозяевам поля незачем стало и уходить. Если громкие возгласы Болкисева раздавались в первые 10 минут, то затем были слышны только кировские тренеры. Гостям так и не удалось в полной мере показать, на что они способны. Видно, что потенциал у кировских игроков есть, но такие результаты выбивают из колеи и иногда приводят к тому, что реализовать потенциал доверяют другим тренерам.

К сожалению, болезненную травму при резком движении (без помощи соперников) получил ижевчанин Никита Мальцев. В конце первого тайма его унесли с поля на носилках. А первый гол на 32-й минуте забил как раз Мальцев. В конце второго тайма Владислав Семенов и Эльдар Биджиев довели счет до 3:0.

…и закономерный

«Зенит-Ижевск» после 120 минут борьбы со счетом 1:0 вышел победителем во встрече с футбольным клубом «Челябинск». Когда эти команды вышли на поле, результат «Делина» уже был известен, и зенитовцы с еще большим рвением стремились к реваншу над «Челябинском». Именно челябинцы выбили «Зенит-Ижевск» из прошлогоднего розыгрыша Кубка России.

Василий Панев сделал хорошую навесную передачу с левого фланга, и подключившийся к атаке Владимир Яцук головой пробил мимо вратаря. Этого забитого мяча пришлось ждать 108 минут.

Главный тренер «Челябинска» Михаил Сальников после матча не выказывал недовольства. Он считает, что игра была равной и забить мяч могла и его команда. Сказалось мастерство ижевчан и удачно реализованное стандартное положение. Наставник ижевчан Игорь Меньщиков доволен тем, что все игроки выполнили задания с полной отдачей. Поэтому и победу он считает закономерной. Из-за кадровых нехваток некоторые футболисты вынуждены были сыграть не на привычных местах, а там, где требовалось команде. «Зенит-Ижевск» намерен пополнить свой состав в полузащите и нападении. Кстати, начал игру «Зенит» с тремя нападающими – Юрием Пугачевым, Вячеславом Чадовым и Даниилом Наговициным, а в дополнительное время на замену вышел Александр Русских. Наиболее близки к успеху нападающие были в первой дополнительной 15-минутке, но свои возможности не реализовали. А вот в основное время реальных голевых возможностей создать не удалось. Защита «Челябинска» была готова к стартовому натиску хозяев поля, а затем перевела игру в спокойное русло. Достаточно уверенно ворота «Зенита-Ижевска» защищал Андрей Голубев.

В следующем кубковом матче «Зенит-Ижевск» встречается с «Металлургом» (Аша). Эта команда из Челябинской области весьма неожиданно выиграла со счетом 3:1 у «Носты» (Новотроицк). Ижевский «Делин» сыграет с командой «Сызрань-2003». Между прочим, сызранцы в гостях сумели одолеть со счетом 1:0 «Мордовию» (Саранск). На последней минуте мяч забил Руслан Галиакберов – новичок «Сызрани», но известный футболист второй лиги.

Фото: zenit-izhevsk.ru

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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