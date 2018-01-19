То лёд, то жижа
Часто с замечаниями по поводу некачественной уборки снега ижевчане обращаются в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Обозначенные в обращениях горожан проблемные места активисты ОНФ проверили в рамках акции «Снежный фронт». При этом особое внимание они обратили на качество содержания дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок и территорий возле социальных учреждений.
На улице Красноармейской 11 января ‒ именно в тот день прошёл рейд ‒ тротуар со стороны Удмуртстата был сплошь в снежных буграх. В некоторых местах они покрылись коркой льда ‒ ходить по снежно‒ледяной «брусчатке» не то что неудобно ‒ опасно. Неудивительно поэтому, что люди пожаловались на некачественную уборку снега в этом месте.
На вопрос, должен ли быть вычищен тротуар в этом месте до покрытия, Михаил Шустов, инженер Дорожного ремонтно‒эксплуатационного управления (ДРЭУ), ответил, что на улице Красноармейской не допускается рыхлый снег.
‒ Как видите, его здесь и нет, ‒ уточнил он.
(Конечно, нет. Его просто‒напросто утрамбовали пешеходы).
‒ Насколько быстро после снегопада должен убираться снег? ‒ поинтересовались общественники.
‒ По ГОСТу в течение 3 часов. Но из‒за того, что у нас нет достаточного количества техники, сроки уборки снега растягиваются. Убираем в первую очередь на основных дорогах, затем ‒ на второстепенных, таких, как эта.
Чистить по графику
Замечания были и к тротуару на улице Красногеройской. Только здесь пешеходы вынуждены ходить не по плотно утрамбованному снегу, а по снежной каше. Тротуар дорожники по каким‒то причинам не расчистили. Между тем после срабатывания реагента снег должен быть убран. Это подтвердил и Марат Чемалтынов, заместитель начальника отдела по надзору за содержанием объектов Службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска.
По словам инженера ДРЭУ, техника работает на других тротуарах, мол, дойдёт очередь и до этого.
В таком случае, говорят активисты ОНФ, горожане, чтобы не беспокоиться и лишний раз не обращаться в различные службы, должны чётко понимать, когда будет убираться тот или иной участок дороги или тротуар.
‒ Есть ли у вас графики снегоуборочных работ? ‒ поинтересовались они.
‒ Информация о том, где и какие работы будут проводиться, есть на сайте Ижевска и городском портале Izhlife.
Общественники рекомендовали расширить возможности интерактивной карты Ижевска на сайте города, чтобы каждый мог увидеть график проведения снегоуборки на определённом участке.
‒ Тогда люди будут понимать, что город действительно чистят, – отметил член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов.
Людей много, снега тоже
На улице Вадима Сивкова, прилегающей к Городской клинической больнице № 1, дорогу тоже не убрали. Пациенты, среди них пожилые и женщины с маленькими детьми, с трудом шагают по снежной каше. Марат Чемалтынов не смог ответить общественникам, кто должен чистить эту дорогу. Нужно разобраться с кадастровыми границами, сказал он.
На Базисной пешеходные дорожки тоже были убраны плохо. Из‒за этого они заметно сузились. А между тем в этом районе всегда довольно людно. Здесь пролегает путь к радиозаводу и находится большое количество социальных объектов ‒ детские сады, поликлиника, Спортивная школа олимпийского резерва и физкультурно‒оздоровительный комплекс.
Нет остановки ‒ нет проблем?
Отдельного внимания заслуживает перекрёсток улиц Ленина и Воровского, на мой взгляд, один из самых опасных в Ижевске. Здесь из‒за того, что нет специально обустроенных площадок, пассажиры, ожидая трамвай, вынуждены стоять прямо на проезжей части.
Летом часть из них всё же ждёт транспорт на обочине. Но зимой она в сугробах.
‒ Почему дорожники не чистят здесь обочину? ‒ спрашиваем у инженера ДРЭУ.
‒ Мы обслуживаем только остановочные пункты. Здесь нет остановки, поэтому и не чистим, ‒ был ответ.
О том, что на улице Ленина необходимо сделать остановки, ижевчане говорят не первый год. Когда, наконец, городские власти услышат просьбу людей?
Здесь же, на перекрестке ул. Ленина ‒ Воровского, активисты ОНФ обратили внимание на то, что дорожники некачественно расчистили площадки перед пешеходными переходами и тротуары, ведущие к ним.
Опасно для пассажиров
На улице Петрова та же история ‒ из‒за не вычищенного до конца снега, площадки перед пешеходными переходами стали узкими, поэтому люди, ожидая зелёный сигнал светофора, нередко выходят на проезжую часть. А ещё здесь необходимо срезать опасный скользкий склон, образовавшийся у бордюра, считают общественники.
На Петрова активисты ОНФ проверили ещё и остановки. Та, что напротив дома № 5, не вычищена вообще. Её, по словам Марата Чемалтынова, должен убирать собственник находящегося здесь павильона. Чтобы контроль за уборкой снега был более эффективным, необходимо обязать хозяев торговых точек отчитываться перед администрациями городских районов о сроках проведения снегоуборочных работ, считают общественники.
Остановка на противоположной стороне улицы была вычищена хорошо, а вот бордюры менее качественно. Из‒за образовавшейся здесь наледи и снега пассажиры могут поскользнуться и получить травму.
Из‒за толстого слоя льда оказалась травмоопасной и остановка на улице Молодёжной, та, что возле пересечения с улицей имени Надежды Курченко.
Представители города согласились с претензиями активистов ОНФ и обязались исправить ситуацию. По результатам проверки общественники направят в муниципалитет предложения по улучшению организации работы службы благоустройства. И это, кстати, очень своевременно, ведь, судя по увиденному во время рейда, дорожным службам города есть над чем работать. И вряд ли только отсутствие техники и денег стало причиной всех выявленных недостатков.
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Рейд «Снежный фронт» общественники будут проводить регулярно, в том числе в других городах и районах Удмуртии. Не останутся без внимания дворовые территории и межквартальные проезды. 15 января активисты ОНФ в Удмуртии провели акцию «Снежный фронт» в Глазове. Среди участников рейда были представители городской администрации, управляющей компании МУП ЖКУ, подрядчики по уборке снега и очистке дорожного полотна и журналисты. Они проверили площадь Свободы, улицы Сибирскую, Пехтина и Колхозную. Среди основных замечаний ‒ сужение дорожного полотна в результате неубранного снега. Также в ходе инспекции выяснилось, что некоторые собственники объектов вывозили снег со своих территорий на проезжую часть. В конце недели общественники проверят, как в Глазове чистятся дворы.
Фото пресс‒служба ОНФ.
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