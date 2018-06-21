Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии объявило конкурс по отбору регионального операт...

В Воткинске завершились лекции курса «Мой двор» в рамках проекта по повышению уровня экологической ку...

В зоне особого внимания прокуроров – вопросы исполнения лесного законодательства. И не случайно, ведь...