Спустя какое-то время проект «зелёного» сообщества вызвал интерес у бизнеса. Взяв инициативу в свои руки, одна из компаний увеличила количество контейнеров до 300 с лишним, а её последователю удалось установить больше 1000 контейнеров. Благодаря этому столица Удмуртии до недавнего времени находилась на 15-м месте в рейтинге Гринпис России по доступности раздельного сбора. Но сейчас положение республики в этом рейтинге находится под большой угрозой. Расскажем, почему.
Снег растаял. Контейнеры тоже?
Во многих ижевских семьях вошло в привычку мыть пэт-бутылки, сплющивать их и класть в жёлтый сетчатый контейнер. Но, увы, с хорошей привычкой пришлось расстаться, когда весной этого года с ижевских дворов вдруг куда-то исчезли эти самые контейнеры. В редакцию «Удмуртской правды» чуть ли не каждый день обращаются горожане с одними и теми же вопросами: «Куда делись контейнеры? И когда их вернут?» Много обращений – а именно 8 с лишним тысяч – адресовали ижевчане и активистам «Зелёного паровоза». О проблеме раздельного сбора мусора в Ижевске и его перспективах мы побеседовали с лидером движения Лилией ШУСТОВОЙ.
– Лилия, на ваш взгляд, почему с ижевских дворов убрали контейнеры для пластика?
– Насколько мы понимаем, бизнесу стало невыгодно заниматься раздельным сбором мусора. Ведь мнение, что это сверхприбыльный бизнес, как мне кажется, преувеличено. Мы не видим людей, которые стоят в очереди с желанием установить контейнеры. Это бизнес, который, возможно, требует дотаций от государства, так как прибыли от него не так много. Посудите сами, бутылку надо вымыть, сплющить, увезти на перерабатывающий завод, измельчить во флекс, найти завод, который его будет перерабатывать. Хорошие цены предлагают далеко за пределами нашей республики. Получается, что лёгкий и относительно дешёвый товар необходимо везти на дальние расстояния.
– И как теперь быть? Ждать, когда кто-нибудь решится вновь заняться раздельным сбором?
– Нет, конечно. Активисты нашего сообщества встречались с Председателем правительства республики и министром строительства, ЖКХ и энергетики. Говорили о том, что есть возможность организовать раздельный сбор мусора прямо у мест его образования, тем более жители готовы это делать.
Кроме того, с января 2019 года в республике заработает региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. К этому времени у российских регионов, в том числе и нашего, должны быть готовы территориальные схемы обращения с отходами. Мы презентовали нашей республиканской власти свои наработки в части внесения поправок в территориальную схему республики. Сейчас она написана таким образом, что никто не обязан заниматься в Удмуртии раздельным сбором вторресурсов и контролировать, сколько образовалось отходов, какой процент может пойти на переработку. Мы говорим, что раздельный сбор должен быть, коммунальные предприятия и службы должны отчитываться и предоставлять информацию, сколько было собрано мусора, как его в дальнейшем можно использовать? Региональный оператор должен играть по этим правилам.
Именно от его стратегии будет зависеть, появятся ли снова в Ижевске контейнеры для раздельного сбора.
Сжигать или не сжигать?
— Наверняка, исправить ситуацию поможет сортировка мусора в специально отведенных для этого местах?
– Расчёты показывают, что выборка на линии, пусть даже суперсовременная, лазерная, неэффективна из-за того, что самые ценные вторресурсы – бумага и картон – всё равно будут утеряны. Гораздо проще приучить людей сортировать мусор у себя дома. Тем более что они готовы это делать. Но их надо хотя бы немного финансово мотивировать. Допустим, снизить цены на вывоз мусора. Люди будут понимать, что за то, что они сортируют мусор, они получат скидку за коммунальные платежи. Эти практики прекрасно реализуются во многих европейских странах.
– А мусоросжигание? Говорят, оно эффективно.
– Это не так. Бессмысленно сжигать пищевые, органические отходы, стекло и металл, даже фольгу из-под шоколада – она превратится не в капельки металла, а в оксиды, которые будут загрязнять окружающую среду.
Утверждение, что за счёт сжигания мусора можно получать большое количество энергии, тоже неверно. Единственное, что получается, это зола, за утилизацию которой надо платить. Гораздо эффективнее убрать из общей массы мусора органические отходы, стекло, металл, пластик. А потом уже думать, что делать с остатками?
В Казани сейчас идёт строительство мусоросжигательного завода, но горожане против. Ведь кто гарантирует, что завод будет безопасным для здоровья людей? В Европе есть статистика – у людей, живущих в радиусе 10 километров вокруг мусоросжигательного завода, в три раза чаще встречается онкология, болезни, связанные с дыхательными путями, и психические расстройства.
Здоровье – плата за удобство
– То есть сортировка в домашних условиях – наиболее эффективный способ уберечь экологию?
– Пожалуй, да. Но есть ещё вопрос к производителям: обязательно ли выпускать такое количество лотков и всевозможного упаковочного материала? Зайдите в любой магазин, там то, что можно взвесить в бумажные пакетики, упаковано во вспененные лотки, прозрачные баночки и т.д. Понятно, что это удобно, но, как правило, неэкологично. Мы привыкли к удобству, но за него потом заплатим своим здоровьем.
Мой совет – живите экологично. Можно привести огромное количество экосоветов на каждый день: используйте стеклянную, металлическую, керамическую посуду, в качестве упаковки – тканевые или бумажные мешочки. Ходите в маленькие магазины, составляйте списки продуктов, носите в сумочке какое-то количество пакетов.
– Возвращаясь к теме контейнеров для раздельного сбора мусора, какой должна быть, на ваш взгляд, идеальная контейнерная площадка? Возможно ли в наших дворах установить отдельные контейнеры для бумаги, пластика, металла и прочего мусора? И всё-таки, как скоро вернут контейнеры?
– Надеюсь, в ближайшее время во дворах Ижевска вновь появятся контейнеры. Надо быть амбициозным и ставить перед собой высокую планку.
Что касается обустройства контейнерных площадок. Есть европейский путь, когда может быть установлено до 17 контейнеров. Есть опыт, когда ставится один контейнер, в который складывается всё, что можно переработать, кроме органических отходов. Идеальная контейнерная площадка, по нашему мнению, это обычная площадка, на которой есть, допустим, бак для тех, кто не хочет сортировать мусор, и есть два бака для тех, кто хочет его сортировать. В них можно складывать стекло, металл, бумагу, пластик, то есть то, что можно сортировать. Ещё нужен контейнер для органических отходов, которые в последующем можно использовать в качестве удобрения в теплицах, например.
Кроме того, нужен ящик для сбора опасных отходов – батареек, градусников, ламп. Он может быть один на несколько дворов, так же как контейнер для сбора старых вещей – обуви и одежды.
Пользуясь случаем, скажу, что в Ижевске есть несколько благотворительных магазинов, где принимают вещи разной степени изношенности. Часть забирают нуждающиеся. Часть отдают на переделку или на подстилку в приюты для животных.
Беседовала Наталья ТЮТИНА
ЗНАЙ!
Места в Ижевске, где принимают одежду
Магазин добра «БлагоДарю»,
ул. Орджоникидзе, 20, ул. Кирова, 117, ул. Заречное шоссе, 49.
Пункт гуманитарной помощи при соборе Святой Троицы, ул. Удмуртская, 220.
Комплексный центр социального обслуживания населения, ул. Удмуртская, 220.
Фонд «Подари добро», ул. Школьная, 55А.
Благотворительный фонд «Благодар», ул. Ворошилова, 27 (ателье «Ирина»), ул. Школьная, 59а (ателье «С иголочки»), ул. Пушкинская, 144.
Республиканский детский дом, ул. Ухтомского, 21.
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