В 2017 году к майским праздникам будет отреставрирована знаменитая скульптура лося, ставшая одним из неофициальных символов Ижевска. Трехметрового Лося отчистят от нескольких слоев краски, которые придают ему не слишком эстетичный вид, а также вернут признаки пола.
Цензура по-ижевски
Скульптура «Лось» появилась на окраине Ижевска, на седьмом километре Як-Бодьинского тракта, более 50 лет назад. Символизировала она связь промышленного города с природой – в этих местах живые сохатые выходят из леса на проезжую часть и вправду довольно часто, к сожалению, даже не боясь автомобилей. Фигура животного была выполнена из бетона и имела все признаки пола – не только огромные ветвистые рога, но и гениталии. Для анималистических фигур это дело обычное и естественное. Достаточно вспомнить знаменитые конные скульптуры Клодта на Аничковом мосту в Петербурге или практически любую конную статую знаменитого военачальника или венценосца: скульпторы предпочитали сажать их верхом на жеребцов, даже если было известно, что исторический полководец или государь на все официальные парады выезжал на любимой кобыле – так было, например, с памятником маршалу Климу Ворошилову. Однако через некоторое время после установки скульптуры в Удмуртии кому-то из советских номенклатурщиков пришло в голову, что лосиные половые органы смущают жителей и гостей Ижевска, и их спилили. В дальнейшем скульптура переживала немало трансформаций: ее красили в разные цвета, в том числе в полоску «под зебру».
Брачные игры вокруг бесполого лося
В последние годы Лось остается более-менее стабильного красновато-бурого цвета. Он превратился не только в один из неофициальных символов Ижевска, но и в главный аттракцион для молодоженов: после церемонии бракосочетания считается почти обязательным побывать у скульптуры, сделать фото, закинуть ему на рога букет. С букетами на ветвистых рогах Лося связаны несколько городских примет: считается, что если жених забросил цветы так, что они остались на рогах, то сам он «рогатым» никогда не будет, а по тому, сколько раз невеста смогла забросить на голову скульптуры цветы, предсказывают, сколько детей у нее родится.
За состоянием скульптуры уже несколько лет следит хозяин кафе «У Лося», расположенного рядом со знаменитым объектом – подкрашивает фигуру лесного гиганта, убирает слежавшиеся цветы из «короны» рогов. В этом году он обратился в ижевский штаб общественных инициатив «ЛИФТ» с просьбой помочь ему провести реконструкцию скульптуры. Директор «ЛИФТа» Дмитрий Шевкунов предложил заняться этим вопросом скульптору Марии Соловатовой, организатору фестиваля металлической скульптуры FerrumFest, автору знаменитой «Коровы-кормилицы» на набережной ижевского пруда и еще десятков скульптурных работ.
Историческая справедливость
Мария приняла предложение с интересом: она уже несколько лет занимается преображением урбанистической среды посредством развития городской скульптуры, а Лось – одна из первых настоящих городских скульптур в Ижевске, в полном смысле создающий среду арт-объект, лишенный какой-либо идеологической нагрузки.
Будучи профессиональным искусствоведом, Мария Соловатова приняла решение, что реконструкция должна стать не очередным художественным экспериментом, а восстановлением исторической справедливости. Вместе с известным ижевским скульптором Максимом («Железным Максом») Сурниным она начала работать над воссозданием первоначального облика Лося. Изыскания продолжаются уже полгода – собираются документы и архивные фотографии, которые могут подтвердить, как Лось выглядел первоначально, записываются свидетельства очевидцев. На основании уже полученной информации слеплен эскиз первичных половых признаков, которые вернут Лосю его мужественность и анатомическую достоверность. Кроме того, с Лося придется счистить как минимум семь слоев краски. Сейчас проект восстановления скульптуры находится на стадии доработки эскиза и согласования с администрацией города.
Восстановление или «усовершенствование»?
Работа Соловатовой и Сурнина в декабре была приостановлена до весны – Мария стала одним из скульпторов, в конце года создавших на Центральной площади Ижевска городок ледовых фигур, а в январе она планирует присоединиться к очередному Фестивалю ледовых ангелов и архангелов.
В это время разразился информационный скандал. Московский художник Михаил Косолапов, известный как автор концептуальных работ и не раз участвовавший в местных творческих проектах вроде арт-ассамблеи «Ижевский Арсенал. Все из дерева», заявил, что собирается вернуть Лосю утерянные части тела. Кроме того, он предложил установить рядом со скульптурой точку Wi-Fi и табличку с геотегом, чтобы молодожены могли не просто потереть на счастье причинные места парнокопытного млекопитающего, но «тут же зачекиниться и отправить фото в Instagram». В пресс-релизе этот проект был назван «усовершенствованием памятника».
Преобразования Лося московский художник обещает выполнить на общественных началах, без гонорара – из любви к Ижевску. Поскольку Соловатова и Сурнин вели свои изыскания, не привлекая к ним общественного внимания, Косолапов стал выглядеть первым и единственным художником, обеспокоившимся «кастрацией» Лося.
Две точки зрения – вернуть Лосю корректный исторический облик силами местных скульпторов или превратить его в объект современного искусства при участии «московского гостя» - стали предметом настолько жаркой дискуссии в Интернете, что ее эхо докатилось до федеральных СМИ. О том, какая судьба ждет гениталии ижевского Лося, уже написали издания «Коммерсант» и «Огонек».
Мария Соловатова отмечает, что свою работу она продолжит в любом случае и будет не против, если Михаил Косолапов будет помогать ей воплощать проект, но именно как историческую реконструкцию, а не реализацию собственных творческих амбиций.
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