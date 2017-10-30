Жители Удмуртии, приватизировавшие свои квартиры в период с февраля 2015 года по настоящее время, при этом оплатившие долги по капремонту бывшего владельца, теперь смогут вернуть свои деньги. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта в УР.
Раньше граждане, приватизирующие жилье, были обязаны гасить долги за капремонт. Хотя по факту их накопили не они, а прежний собственник - муниципалитет. И люди их оплачивали, вносили деньги на счет регоператора или на спецсчет, в зависимости от выбранной собственниками формы формирования фонда капремонта дома. Теперь ничего платить не надо. Муниципалитеты, накопившие долги за капремонт до приватизации человеком своего жилья, будут обязаны погасить их. Новый собственник будет оплачивать взносы только с момента регистрации права собственности. А если он уже успел оплатить долг, деньги ему вернут.
– С 30 июля вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса РФ, - поясняет и.о. директора НУО «Фонд капитального ремонта в УР» Алексей Горбунов. - В частности, в документ были внесены поправки, касающиеся перевода долга за капремонт прежнего владельца помещения на нового. Ранее в случае смены собственника, будь то продажа, дарение, наследование или приватизация помещения, долги за капремонт переходили вместе с квартирой. В обновленной редакции части 3 статьи 158 ЖК РФ предусмотрено исключение из этого правила: обязанность по уплате взносов на капремонт сохраняется за прежним собственником помещения в многоквартирном доме, если жилье находилось в муниципальной или государственной собственности. Это положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Поэтому, если вы приватизировали свою квартиру в период с февраля 2015 года по настоящее время, оплатили полностью или частично долги за капремонт прежнего владельца, вам нужно обратиться в Фонд капитального ремонта в УР или к владельцу специального счета с заявлением о перерасчете в счет будущих платежей либо возврате уплаченной задолженности.
Формы заявлений на перерасчет (возврат) взносов размещены на официальном сайте НУО «Фонд капитального ремонта в УР» (http://капремонт18.рф – документы – примерные формы документов).
К заявлению на перерасчет (возврат) нужно приложить следующие документы:
копию договора, подтверждающего приобретение помещения в многоквартирном доме (приватизации, купли-продажи и т.д.);
копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме (свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН);
копию чеков об оплате и копию счета-квитанции для оплаты взносов на капитальный ремонт, подтверждающие оплату новым собственником задолженности предыдущего собственника (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Жители Ижевска могут подать заявление на перерасчет (возврат) задолженности в офисе НУО «Фонд капитального ремонта в УР» по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. Собственники, проживающие за пределами города, должны обращаться в администрацию своего муниципального образования.
Фото: guetd.e-shopp.org
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