3 августа состоялось традиционное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, во время которой представители агропромышленного комплекса (АПК) республики подвели итоги работы отрасли за первое полугодие 2017 года. Кроме того, аграрии, а среди них руководители ведущих сельхозпредприятий, отметили проблемы в АПК и предложили возможные пути их решения.
Задача номер один
Открывая встречу, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Прохоров рассказал о стратегически важных направлениях отрасли и о достижениях удмуртских аграриев за первые шесть месяцев этого года.
– Развитыми, инвестиционно привлекательными и перспективными для агробизнеса отраслями животноводства являются мясное скотоводство, рыбоводство и птицеводство, - отметил Александр Прохоров. - Однако стратегическое направление, влияющее на развитие АПК, – это молочное скотоводство. В структуре производства сельхозпродукции оно составляет наибольшую долю - 35 процентов.
На этот раз также не осталась без внимания программа по увеличению объемов производства молока до 1 миллиона тонн к 2020 году. Задача эта вполне достижима, уверен исполняющий обязанности министра. Главное, - не уменьшать темпы строительства и реконструкции ферм и работать над улучшением породных и продуктивных качеств скота. По словам Александра Прохорова, в 2016 году благодаря строительству и реконструкции ферм удалось увеличить дойное стадо на 1200 коров. А ввод в эксплуатацию животноводческих объектов в 2017 году позволит увеличить рост голов на 2500 по отношению к началу года.
Много ли корова дает молока?
– Одно из важнейших условий достижения плановых валовых объемов молока - работа с генетикой, - напомнил Прохоров. – Вчера (2 августа. - Прим. ред.) мы провели большое совещание по итогам работы племенных хозяйств. В этом полугодии задача по доведению численности племенного маточного поголовья до 33 тысяч не просто выполнена, а перевыполнена. За счет того, что недавно статус племенного хозяйства получило хозяйство «Звезда» Селтинского района. Теперь в республике - 42 племенных хозяйства, в которых содержится 33098 коров.
Представители АПК Удмуртии всегда работали над продуктивностью молочного стада. За первые шесть месяцев этого года она составила чуть более 3 тысяч килограммов молока на одну фуражную корову.
– Это дает основания прогнозировать, что плановая годовая продуктивность в 2017 году достигнет 6 тысяч литров, - заявил Александр Прохоров.
Он также напомнил, что в 2000 году продуктивность была 2612 килограммов. К сегодняшнему дню аграриям Удмуртии удалось увеличить продуктивность коров в 2,3 раза. Такой динамики не было ни в одном регионе России.
Погода - не помеха
Однако на развитие сельского хозяйства Удмуртии влияет ряд сдерживающих факторов. Среди них - нехватка денег у сельхозпроизводителей, и как следствие - приостановление строительства ферм, а также погода. Последний уже отразился на производственных показателях первого полугодия. Из-за холодной затяжной весны и дождей селянам не удалось достичь планового роста производства молока, вместо планируемых 5,5 процента - лишь 4,7 процента.
Высокие надои зависят в первую очередь от качественных кормов, а заготовить их не дает погода.
– По оперативным данным, на вчерашнее утро (2 августа. - Прим. ред.) заготовлено в среднем на 1 одну кормовую голову 17,1 центнера кормовых единиц, в прошлом году на этот период было 19,1 центнера, - доложил Прохоров.
Но даже при том, что в планы внесла коррективы погода, аграриям удалось сохранить положительную динамику в производстве продукции, и прежде всего, молока. Кстати, во многих регионах России она отрицательная.
– Нам удалось вопреки сложным погодным условиям провести весенне-полевые работы в запланированных объемах, - сказал в завершение выступления Александр Прохоров. - А также всколыхнуть инвестиционную деятельность хозяйств.
Исполняющий обязанности министра поставил перед селянами задачу - заготовить корма в объеме не меньше 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. При этом уже сегодня необходимо думать об урожае следующего года, надо, по словам Александра Прохорова, увеличить на 35 процентов сев озимых.
Свалки на полях, незаконный оборот земель и бумажная чехарда
Руководители сельхозпредприятий рассказали о проблемах отрасли
Позже на коллегии выступили представители нескольких сельхозпредприятий республики. Они обозначили наиболее актуальные проблемы отрасли и предложили пути их решения.
Больше полномочий региональным банкам
Генеральный директор АО «Восход» Анатолий Хохряков считает, что одна из серьезных проблем – это нежелание молодежи оставаться на селе. Конечно, молодые люди и раньше норовили уехать в город, но этому хотя бы было объяснение. Отсутствие дорог, газа и неразвитая социалка отбивали у них всякое желание остаться в родной деревне. Сегодня некоторые села по уровню развития инфраструктуры могут соперничать даже с районными центрами. Но молодежи там все равно не так много.
Анатолий Хохряков говорит, что главная причина этого – маленькие зарплаты. Поэтому и бегут молодые люди то к нефтяникам, то к газовикам работать.
– Почему зарплаты небольшие? Потому что нет производства, - утверждает Хохряков. - Надо его увеличивать, повышать производительность труда. А для этого надо модернизировать хозяйства. Не секрет, что 70-80 процентов ферм Удмуртии построены по типовым проектам. Со старым оборудованием и техникой производительность никак не увеличишь.
Желание модернизировать производство есть у любого адекватного руководителя. Но большинство могут позволить себе строить фермы и покупать оборудование, лишь привлекая кредиты. А получить одобрение на заем сегодня - задача почти невыполнимая. По всем вопросам аграриям приходится обращаться в центральные офисы банков, в Москву, писать десятки писем и обращений.
– У региональных представителей банков недостаточно полномочий, которые они могли бы решать на местном уровне.
Поле – не свалка
По мнению Петра Чувашова, директора АО «Путь Ильича», дальнейшее развитие отрасли немыслимо без решения земельного вопроса, а именно проблемы вывода земель из состава землепользования.
– Для новых владельцев земель главное - не плодородие почвы, а коммерческая привлекательность и возможность перепродать пай. В результате земли не обрабатываются и зарастают бурьяном.
Петр Чувашов напомнил, что сегодня в республике около 200 тысяч гектаров земель не используются по назначению.
– Считаю, что необходимо создать отдельный институт управления землями сельхозназначения, который бы стал единственным органом, отвечающим за вопросы законного оборота земель этой категории.
Петр Чувашов озвучил еще одну проблему – образование свалок на полях. Особенно актуальна она для Завьяловского района.
– На съезды в поля и лога вывозят мусор, захламлены лесополосы и поля, - говорит Чувашов. – Ответственность за образование свалок несет владелец полей, а не тот, кто вывозит мусор. Ведь контролирующим органам проще наказывать владельцев. Необходимо лучше организовать вывоз мусора из населенных пунктов.
Не ближний свет
Татьяна Романова, глава крестьянско-фермерского хозяйства Можгинского района, рассказала о достижениях и проблемах своего небольшого предприятия. Татьяна Валерьевна и ее семья занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур на 470 гектарах земли. Когда Романовы узнали о грантовой поддержке фермеров, подали заявку на участие, выиграли 2 миллиона рублей. Купили на эти деньги 30 голов коров. Сегодня в хозяйстве - 220 голов скота, из них 78 дойных коров.
– Ферма у нас старенькая деревянная была, поэтому снова решили участвовать в конкурсе, получить грант на строительство. Хотим увеличить дойное стадо до 200 голов.
Конкурс Романовы выиграли, получили 5 миллионов рублей. Сейчас строительство фермы идет полным ходом. Но в помещении нет электричества, поэтому семья пользуется генераторами, которые не выдерживают и постоянно сгорают.
– Обратились в Можгинские электросети, оттуда нас отправляют в Москву. Выставили счет - более 1,5 миллиона рублей. Это для нас неподъемная ноша.
Удмуртия в десятке лучших
9-е место – по производству молока во всех категориях хозяйств
3-е место (после Татарстана и Краснодарского края) - по производству молока в сельхозпредприятиях
Программа «Миллион тонн молока» в цифрах
В программе участвуют
232 сельхозпредприятия,
194 фермерских хозяйства.
117188 голов – дойное стадо по итогам полугодия (задача 2017 года - 120 тысяч голов)
42 племенных хозяйства
33098 племенных коров
3000 кг молока на одну фуражную корову – продуктивность за первое полугодие 2017 года (плановая годовая продуктивность в 2017 году достигнет 6000 литров)
2612 кг молока на одну фуражную корову – продуктивность в 2000 году.
В 2,3 раза выросла продуктивность.
АПК Удмуртии сегодня
До 9 процентов - доля продукции АПК ежегодно в структуре валового регионального продукта;
47 тысяч человек работают в АПК;
32 тысячи в сельском хозяйстве;
15 тысяч в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.