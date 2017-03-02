Главная » Общество » Крыша едет

Крыша едет

2 марта
0

Коммунальщики призывают жителей республики к предельной осторожности.

Sosuli Крыша едет

В Удмуртии резкое потепление и как результат – новое стихийное бедствие. С крыш начинают сходить настоящие лавины снега и льда. Коммунальные службы в усиленном режиме очищают кровли многоэтажных домов, чтобы не допустить травм и несчастных случаев. И все же ЧП происходят: где-то по вине коммунальщиков, а где-то – из-за неосторожности прохожих.

В последнюю неделю в республике произошло сразу несколько случаев схода снега с крыш, в которых пострадали люди.

22 февраля в Ижевске на полуторагодовалого мальчика, спавшего в санках во дворе частного дома по улице 8 Марта, съехал снег с крыши дома. К счастью, ребенок не пострадал. Без травм обошлось и 24 февраля в Ижевске при сходе снега с кровли дома по улице Авангардной, снежной массой завалило двух девочек 2003 и 2007 года рождения. Здание, с которого сошел снег, не эксплуатируется. В настоящее время следователи выясняют, кто его обслуживает и является собственником.

Трагический случай произошел в столице республики 23 февраля на улице Гагарина – в результате схода снега с кровли погибла женщина 1932 года рождения. В настоящий момент прокуратура Ленинского района проводит проверку по данному случаю.

22 февраля в Глазове в жилом доме на улице Сибирской, 142, из-за тяжести скопившегося снега обрушилась кровля. Пострадавших нет, городские службы сработали оперативно - жильцы дома и их имущество эвакуированы.

К ликвидации последствий аварии были привлечены глазовские спасатели и коммунальные службы, отдел по делам ГО и ЧС городской администрации. На место ЧП выехал глава города Олег Бекмеметьев. В течение часа был решен вопрос о предоставлении жилья жителям одной из квартир. Люди будут размещены в муниципальных жилых помещениях. Вторая семья из-за аварийного состояния своей квартиры давно живет в съемном жилье.

По словам людей, проживавших в пострадавшем доме, он был построен в середине прошлого века для сотрудников племпредприятия. Для его строительства использовались бревна бывшей конюшни одной из деревень Глазовского района.

22 февраля ЧП произошло в Балезино. В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что кровля обрушилась в домах по улице Дружбы, 45, и на улице Новой, 12. Предполагается, что крыши рухнули либо под тяжестью снега, либо из-за ветхости домов. Дом по улице Новой, 12, признали аварийным в 2015 году.

В настоящее время проводится работа по расчету последствий обрушений и прорабатываются варианты по расселению граждан в другое жилье.

– Согласно существующим нормам ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности, - сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску. - Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться.

Ты туда не ходи!

Когда сталкиваешься с такими фактами, сразу вспоминаешь любимый с детства фильм «Джентльмены удачи». Вернее, его эпизод, в котором трое прохиндеев сбрасывали лопатами снег с крыши дома, чтобы люди не смогли зайти в подъезд, где якобы будут грабить квартиру. Четвертый подельник сидел на скамеечке рядом и предупреждал всех идущих: «Ты туда не ходи! Снег башка попадет – совсем мертвый будешь!».

В фильме это выглядит очень смешно, но когда это случается в реальной жизни, становится совсем не до смеха.

Каждый год в Удмуртии происходят десятки историй: отрываясь от крыш и козырьков, ледяные глыбы ломают машины и травмируют людей. Однако этот год побил все рекорды. Только за последние дни в Ижевске произошло сразу несколько случаев схода снега с крыш, в которых пострадали прохожие.

Кто виноват?

Трагический случай произошел 23 февраля. На 86-летнюю пенсионерку на улице Гагарина упала вывеска с входной группы магазина-пекарни, не выдержав снеговой нагрузки. Женщина скончалась по дороге в больницу от сердечного приступа.

Сейчас с этим и другими инцидентами разбираются правоохранительные органы.

– Я лично выезжал на улицу Гагарина вместе со следственными органами, чтобы оценить обстановку, – рассказывает начальник Управления ЖКХ администрации города Сергей Чернышев. – Пока преждевременно говорить о том, что инцидент произошел по причине схода снега с крыши. За два дня до этого кровля была очищена. Скорее всего, там вина арендатора помещения, а не управляющей компании.

Вообще, случаев схода снега с жилых домов, которые находятся под управлением УК, в городе немного. Городским властям удалось навести здесь порядок. Сотрудники муниципальной милиции и специалисты районных администраций регулярно проверяют деятельность управляющих компаний и ТСЖ по уборке от снега придомовых территорий и наледи на кровлях многоэтажек. Еженедельно проводятся заседания городского оперативного штаба по ЖКХ, районных штабов по благоустройству, куда приглашаются руководители управляющих организаций, проводятся объезды территорий. По результатам этой работы с начала года было возбуждено 94 административных производства в связи с нарушением правил благоустройства города.

Однако сейчас городские власти, по словам Сергея Чернышева, столкнулись с новой проблемой – это балконы и лоджии, на которых жители верхних этажей самостоятельно устраивают козырьки. Несколько несчастных случаев этой зимой в городе произошло именно из-за схода снега с этих конструкций.

– В настоящее время в отношении одного собственника проводится проверка. Это дом по ул. Молодежной, 10. Там был незаконно установлен козырек, который выходит на тротуар, и из-за схода с него снега пострадала женщина, – рассказал Сергей Чернышев.

Что делать?

Синоптики обещают продолжение оттепели, которая будет чередоваться с морозными ночами. Именно в такое время на крышах и образовываются спрессованные сугробы и сосульки, а значит, вероятность их падений тоже увеличится. Поэтому в городской администрации горожан призывают к предельной осторожности и напоминают, что ответственность за своевременную уборку снега и сосулек несут управляющие компании, обслуживающие организации и арендаторы. В их компетенции мониторинг состояния крыш, временное ограничение (до устранения опасности) для пешеходов и автотранспорта места схода снежной массы с помощью сигнальной ленты, непосредственное устранение наледи.

Заявку на уборку снега и льда жители многоквартирных домов могут подать в свою управляющую компанию в письменной форме или по телефону. Также в городе работает аварийно-диспетчерская служба 072, которая принимает звонки от жителей.

– За прошедшие праздники в службу 072 с жалобами на нечищеные дороги и свисающие с крыш сосульки обратилось около 50 человек. Диспетчеры принимают заявки, оформляют, потом определяют собственника здания или управляющую компанию, к которой относится дом, и передают информацию туда. Одновременно ставят себе на контроль, – говорит Сергей Чернышев.

Кстати, отреагировать на переданную информацию управдомы должны в течение дня. Причем не просто перекрыть людям проход под нависшей снежной или ледяной шапкой, но и своевременно убрать ее. Если они этого не сделают, согласно ст. 11.2 Закона УР от 13 октября 2011 г. № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» на них может быть наложен административный штраф: на граждан – в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц – от 15 до 80 тыс. рублей.

– Перед муниципалитетом стоит задача – обеспечить для горожан комфортные и безопасные условия проживания, принять все меры, чтобы работы по уборке снега были выполнены. Ответственность за несвоевременное проведение работ никто не отменял, и у надзорных органов в этом вопросе очень жесткая позиция, – подчеркнул Сергей Чернышев.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Читать также

Александр Соловьев поддержал идею активного вовлечения граждан в развитие и благоустройство территории региона
2 марта
В 2017 году на противопаводковые мероприятия Удмуртия направит 40 миллионов рублей
2 марта
В Государственном Совете прошел урок мужества
2 марта
Над пропастью души
1 марта
Сможет ли девушка после тюремного срока вновь обрести веру в себя?...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо