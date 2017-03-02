В Удмуртии резкое потепление и как результат – новое стихийное бедствие. С крыш начинают сходить настоящие лавины снега и льда. Коммунальные службы в усиленном режиме очищают кровли многоэтажных домов, чтобы не допустить травм и несчастных случаев. И все же ЧП происходят: где-то по вине коммунальщиков, а где-то – из-за неосторожности прохожих.
В последнюю неделю в республике произошло сразу несколько случаев схода снега с крыш, в которых пострадали люди.
22 февраля в Ижевске на полуторагодовалого мальчика, спавшего в санках во дворе частного дома по улице 8 Марта, съехал снег с крыши дома. К счастью, ребенок не пострадал. Без травм обошлось и 24 февраля в Ижевске при сходе снега с кровли дома по улице Авангардной, снежной массой завалило двух девочек 2003 и 2007 года рождения. Здание, с которого сошел снег, не эксплуатируется. В настоящее время следователи выясняют, кто его обслуживает и является собственником.
Трагический случай произошел в столице республики 23 февраля на улице Гагарина – в результате схода снега с кровли погибла женщина 1932 года рождения. В настоящий момент прокуратура Ленинского района проводит проверку по данному случаю.
22 февраля в Глазове в жилом доме на улице Сибирской, 142, из-за тяжести скопившегося снега обрушилась кровля. Пострадавших нет, городские службы сработали оперативно - жильцы дома и их имущество эвакуированы.
К ликвидации последствий аварии были привлечены глазовские спасатели и коммунальные службы, отдел по делам ГО и ЧС городской администрации. На место ЧП выехал глава города Олег Бекмеметьев. В течение часа был решен вопрос о предоставлении жилья жителям одной из квартир. Люди будут размещены в муниципальных жилых помещениях. Вторая семья из-за аварийного состояния своей квартиры давно живет в съемном жилье.
По словам людей, проживавших в пострадавшем доме, он был построен в середине прошлого века для сотрудников племпредприятия. Для его строительства использовались бревна бывшей конюшни одной из деревень Глазовского района.
22 февраля ЧП произошло в Балезино. В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что кровля обрушилась в домах по улице Дружбы, 45, и на улице Новой, 12. Предполагается, что крыши рухнули либо под тяжестью снега, либо из-за ветхости домов. Дом по улице Новой, 12, признали аварийным в 2015 году.
В настоящее время проводится работа по расчету последствий обрушений и прорабатываются варианты по расселению граждан в другое жилье.
– Согласно существующим нормам ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности, - сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску. - Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться.
Ты туда не ходи!
Когда сталкиваешься с такими фактами, сразу вспоминаешь любимый с детства фильм «Джентльмены удачи». Вернее, его эпизод, в котором трое прохиндеев сбрасывали лопатами снег с крыши дома, чтобы люди не смогли зайти в подъезд, где якобы будут грабить квартиру. Четвертый подельник сидел на скамеечке рядом и предупреждал всех идущих: «Ты туда не ходи! Снег башка попадет – совсем мертвый будешь!».
В фильме это выглядит очень смешно, но когда это случается в реальной жизни, становится совсем не до смеха.
Каждый год в Удмуртии происходят десятки историй: отрываясь от крыш и козырьков, ледяные глыбы ломают машины и травмируют людей. Однако этот год побил все рекорды. Только за последние дни в Ижевске произошло сразу несколько случаев схода снега с крыш, в которых пострадали прохожие.
Кто виноват?
Трагический случай произошел 23 февраля. На 86-летнюю пенсионерку на улице Гагарина упала вывеска с входной группы магазина-пекарни, не выдержав снеговой нагрузки. Женщина скончалась по дороге в больницу от сердечного приступа.
Сейчас с этим и другими инцидентами разбираются правоохранительные органы.
– Я лично выезжал на улицу Гагарина вместе со следственными органами, чтобы оценить обстановку, – рассказывает начальник Управления ЖКХ администрации города Сергей Чернышев. – Пока преждевременно говорить о том, что инцидент произошел по причине схода снега с крыши. За два дня до этого кровля была очищена. Скорее всего, там вина арендатора помещения, а не управляющей компании.
Вообще, случаев схода снега с жилых домов, которые находятся под управлением УК, в городе немного. Городским властям удалось навести здесь порядок. Сотрудники муниципальной милиции и специалисты районных администраций регулярно проверяют деятельность управляющих компаний и ТСЖ по уборке от снега придомовых территорий и наледи на кровлях многоэтажек. Еженедельно проводятся заседания городского оперативного штаба по ЖКХ, районных штабов по благоустройству, куда приглашаются руководители управляющих организаций, проводятся объезды территорий. По результатам этой работы с начала года было возбуждено 94 административных производства в связи с нарушением правил благоустройства города.
Однако сейчас городские власти, по словам Сергея Чернышева, столкнулись с новой проблемой – это балконы и лоджии, на которых жители верхних этажей самостоятельно устраивают козырьки. Несколько несчастных случаев этой зимой в городе произошло именно из-за схода снега с этих конструкций.
– В настоящее время в отношении одного собственника проводится проверка. Это дом по ул. Молодежной, 10. Там был незаконно установлен козырек, который выходит на тротуар, и из-за схода с него снега пострадала женщина, – рассказал Сергей Чернышев.
Что делать?
Синоптики обещают продолжение оттепели, которая будет чередоваться с морозными ночами. Именно в такое время на крышах и образовываются спрессованные сугробы и сосульки, а значит, вероятность их падений тоже увеличится. Поэтому в городской администрации горожан призывают к предельной осторожности и напоминают, что ответственность за своевременную уборку снега и сосулек несут управляющие компании, обслуживающие организации и арендаторы. В их компетенции мониторинг состояния крыш, временное ограничение (до устранения опасности) для пешеходов и автотранспорта места схода снежной массы с помощью сигнальной ленты, непосредственное устранение наледи.
Заявку на уборку снега и льда жители многоквартирных домов могут подать в свою управляющую компанию в письменной форме или по телефону. Также в городе работает аварийно-диспетчерская служба 072, которая принимает звонки от жителей.
– За прошедшие праздники в службу 072 с жалобами на нечищеные дороги и свисающие с крыш сосульки обратилось около 50 человек. Диспетчеры принимают заявки, оформляют, потом определяют собственника здания или управляющую компанию, к которой относится дом, и передают информацию туда. Одновременно ставят себе на контроль, – говорит Сергей Чернышев.
Кстати, отреагировать на переданную информацию управдомы должны в течение дня. Причем не просто перекрыть людям проход под нависшей снежной или ледяной шапкой, но и своевременно убрать ее. Если они этого не сделают, согласно ст. 11.2 Закона УР от 13 октября 2011 г. № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» на них может быть наложен административный штраф: на граждан – в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц – от 15 до 80 тыс. рублей.
– Перед муниципалитетом стоит задача – обеспечить для горожан комфортные и безопасные условия проживания, принять все меры, чтобы работы по уборке снега были выполнены. Ответственность за несвоевременное проведение работ никто не отменял, и у надзорных органов в этом вопросе очень жесткая позиция, – подчеркнул Сергей Чернышев.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.