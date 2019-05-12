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Крымская весна: Крым наш

10 мая
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75 лет назад полуостров Крым был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

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12 мая 1945 года завершилось освобождение Крыма от гитлеровцев, продолжавшееся более месяца. Крымская операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны.

35 дней победной весны

К началу 1944 года 17-я немецкая армия (около 200 тысяч человек, около 3600 орудий и миномётов, свыше 200 танков и штурмовых орудий, 150 самолётов), опираясь на глубоко эшелонированные оборонительные позиции, продолжала удерживать советский Крым.

8 апреля 1944 года началась стратегическая наступательная операция, в которой консолидированно приняли участие наземные войска 4-го Украинского фронта, авиация и Черноморский флот. Наши войска день за днём теснили противника к Севастополю. Утром 7 мая при массированной поддержке всей авиации фронта советские войска начали генеральный штурм Севастопольского укреплённого района. Войска главной ударной группировки фронта на девятикилометровом участке прорвали вражескую оборону и овладели в ходе ожесточённых боёв Сапун-горой. 9 мая наши войска ворвались в Севастополь с севера, востока и юго-востока и освободили город. Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отходили на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. На мысе были взяты в плен 21 тысяча солдат и офицеров противника, захвачено большое количество техники и вооружения.

12 мая Крымская наступательная операция завершилась. Если в 1941–1942 гг. немецким войскам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем, то в 1944 г. советским войскам оказалось достаточно всего 35 суток, чтобы взломать мощные укрепления в Крыму и очистить от противника почти весь полуостров.

Это были кровопролитные бои. Потери противника в ходе Крымской операции только на суше составили 100 тысяч человек, в том числе 61 580 человек пленными. Советские войска и силы флота тогда же потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.

Партизаны Старого Крыма

Передвижения официальных военных единиц за эти 35 дней Крымской весны, принёсшей освобождение полуострову, подробно задокументированы и хорошо известны. Однако в них не учтены героические действия крымских партизан, которые той весной всеми силами помогали регулярным частям, уничтожая боевые силы противника и подрывая их дух.

Жительница Ижевска Лариса Родионова рассказала «Удмуртской правде» о своём дедушке Киркоре Эремовиче Закарьяне, который воевал в Крыму в партизанском отряде:

– Мой дед родился в 1917 году в селе Субарш Крымского района в многодетной семье. С середины ноября 1941 года по 12 мая 1944 года Крым был оккупирован немецкими войсками. Старшие братья деда были призваны на фронт, а он по состоянию здоровья – нет. Но его это не остановило от борьбы с фашистами. Он принимал участие в партизанском движении, ушёл к партизанам, которые прятались в лесах Старого Крыма.

– Что значило быть крымским партизаном?

– Партизаны нападали на фашистов, отбирали у них боеприпасы, технику, оружие, уничтожали автомашины, эшелоны, взрывали мосты. Мой дед нам, внучкам, не любил рассказывать о войне, а детям иногда «проговаривался». Моей маме, например, он рассказывал, как они взорвали однажды мост и фашистов с техникой. В партизанском отряде он был ранен.

Плечом к плечу

Той весной не возникало вопросов, чей Крым – русский, украинский, татарский? Плечом к плечу на защиту родной земли стали люди всех национальностей. К сожалению, после освобождения Крыма в мае 1944 года оттуда были депортированы крымские татары, а затем армяне, болгары и греки. Семья партизана Киркора Закарьяна оказалась на Урале.

– Во времена «оттепели» в 1956 году почти всем народам разрешено было вернуться в Крым, но семья дедушки решила не возвращаться. Они так и остались в этих краях. Несмотря на то, что у моих дедушки и бабушки была непростая жизнь, они всегда были оптимистами, очень добрыми людьми, а дедушка ещё и с большим чувством юмора. Мой дед был награждён Орденом Отечественной войны и юбилейными медалями.

Для семей участников тех сражений май – день двойной Победы: 9 мая – в общей великой войне, а 12 мая – в освобождении цветущей земли, прекрасного Крыма.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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