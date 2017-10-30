23 октября в Ижевске в Доме дружбы народов состоялось официальное открытие Регионального отделения этой организации в нашей республике, было избрано его правление, председателем которого стал Александр Борисов.
Три кита «Новой Формации»
Объединение предпринимателей «Новая Формация» родом из Крыма. Созданное в августе 2016 года, оно за короткое время приобрело авторитет успешной и эффективной организации, способной решать острые вопросы, с которыми предприниматели сталкиваются в практике ведения бизнеса.
На презентации деятельности «Новой Формации» председатель правления Межрегиональной общественной организации Юрий Айрапетян подчеркнул, что она строится по трем основным направлениям. Главное из них - развитие предпринимательства, защита и продвижение интересов бизнеса, помощь в привлечении инвестиционных средств и участии в государственных программах, разработка новых законодательных инициатив в сфере ведения бизнеса.
По существу, «Новая Формация» создавалась как команда единомышленников, которая несет идеологию формирования образа предпринимателя как социально ответственного руководителя, который считает своим долгом поддержку гражданских инициатив, оказание помощи в реализации социально значимых культурных, творческих, спортивных проектов.
Юрий Айрапетян привел в пример участие предпринимателей Крыма в реализации проекта «Счастливое детство». На благотворительной основе по всей республике устанавливаются детские спортивные площадки. Эту акцию «Новая Формация» планирует вывести на всероссийский уровень.
Кстати, у только что открытого удмуртского регионального отделения тоже есть примеры участия в благотворительной деятельности. Александр Борисов во время презентации очередного этапа эстафеты «# заразисьдобрымделом» рассказал о шефстве над детским садом № 255 для слабовидящих детей в городе Ижевске. Благодаря поддержке предпринимателей это образовательное учреждение не только отмечается в числе победителей различных конкурсов, но и добивается заметных успехов в коррекционной практике. Закреплению этих достижений послужит современное диагностическое оборудование. Сертификат на его приобретение Александр Борисов вручил на мероприятии заведующей детским садом Наталье Ехлаковой.
О пользе обратной связи
Двухчасовая программа открытия Регионального отделения «Новой Формации» в Ижевске была насыщенной многими мероприятиями. С докладами об инвестиционных возможностях нашей республики на форуме выступили исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин и Постоянный представитель Главы Удмуртии при Президенте Российской Федерации Михаил Хомич. О работе Свободной экономической зоны в республике Крым рассказал начальник Управления развития малого и среднего предпринимательства города Симферополя Алексей Воробьев. Участники мероприятия отмечали, что наши регионы во многом близки по своим экономическим показателям и по решению задач развития малого и среднего предпринимательства.
– Правительство Удмуртии уделяет большое внимание работе с предпринимательским сообществом, - заявил в своем выступлении Александр Свинин. Вместе с тем, обращаясь к представителям «Новой Формации», он отметил:
– Сегодня нам не хватает внятной, структурированной обратной связи: а что хотят предприниматели, какие меры поддержки для них актуальны, а какими пользоваться не будут. Что необходимо от правительства? Наш подход – получение от вас технического задания, и надеемся, что новая организация поможет нам успешно работать на благо республики.
Мы подписали соглашение между Правительством Удмуртской Республики и организацией «Новая Формация» о взаимодействии и партнерстве. Будем включать ее в Общественный совет по предпринимательству при Главе Удмуртии и работать с предпринимательской сетью организации в разных регионах.
– Считаем приезд в республику исключительно важным, - говорит председатель правления МОО МСП «Новая Формация» Юрий Айрапетян. - Динамика, с которой работает команда Удмуртии, ее эффективность для нас заразительны. Во время визита в Удмуртию в апреле у нас не было сомнения, что мы обязательно здесь останемся хотя бы с одним проектом.
Литье плюс сковородки
Главным событием в программе открытия Регионального отделения в Удмуртии стало подписание инвестиционного договора между крымским промышленно-инвестиционным комплексом «Вектор» и ижевским предпринимателем Алексеем Исуповым о создании совместного предприятия Ижевский литейный завод «Вектор».
– Несколько месяцев назад мы приезжали в Удмуртию, чтобы познакомиться с республикой и ее предпринимателями, - рассказывает председатель совета директоров крымского предприятия Арман Акопян. - Именно тогда я встретился со своим будущим партнером Алексеем Исуповым и мы решили создать совместный бизнес. На первом этапе вели переговоры, сегодня состоится подписание инвестиционного меморандума. В общем объеме планируем в течение 2018 и середины 2019 года инвестировать 70 миллионов рублей.
– Бизнес связан с переработкой цветных металлов, продолжает Арман Акопян. - После того, как в Ижевске прекратило существование предприятие, которое занималось цветными металлами, этим никто не занимается. Мы решили заполнить эту нишу, в том числе заниматься и литьем. В числе первых продуктов, которые мы намерены изготовлять, будут сковородки. Россия импортирует большой объем сковородок «Тефаль», мы хотим вести работу по импортозамещению этой продукции. Уже утвердили дизайн сковородки, передали документы на проектирование оснастки. Думаю, в середине будущего года у нас уже начнется серийное производство. Оборудование готово, в течение месяца проведем его установку и начнем работать.
У меня в Севастополе предприятие выполняет заказы для промышленных предприятий. Исходя из логистических соображений, некоторую часть производства буду переводить в Ижевск.
Почему именно сюда? Познакомился с хорошим человеком, с которым будем делать бизнес. У него есть база для сбора алюминиевого лома, этот ресурс можно использовать.
Рассчитываем на создание не менее 20 рабочих мест. Предприятие будет зарегистрировано в Ижевске и называться Ижевский литейный завод «Вектор».
Одна из целей «Новой Формации» – взаимодействие предпринимателей разных регионов. Думаю, это направление получит развитие. Так получилось, что я оказался первым. На открытие регионального отделения приехали большая делегация предпринимателей из Крыма. Круг их интересов достаточно широк - от производства летательных аппаратов до сельского хозяйства. Я уверен, что предпринимателям Удмуртской Республики будет интересно пообщаться с коллегами.
Бизнес – вектор развития
– Открытие регионального отделения общественной организации «Новая Формация» в Удмуртии мы готовили достаточно долго, - продолжает рассказ партнера ижевский предприниматель Алексей Исупов. - В мае познакомились с предпринимателями из команды «Новой Формации». Наше общение было конструктивным. В качестве ответного визита я побывал в Крыму. На встречах мы обсуждали перспективные направления нашего бизнеса. С моим теперь уже партнером Арманом Акопяном решили объединить усилия в создании производства по переработке лома алюминия на территории Удмуртии. На сегодня мы готовы к подписанию инвестиционного соглашения. Удмуртская сторона подготовит производственные площадки, партнеры из Крыма отвечают за подготовку оборудования. На начало весны 2018 года мы запланировали запустить производство. Сегодня идет подготовка первого цеха для переплавки. На втором этапе запланировано строительство цеха для механической обработки. В перспективе на предприятии будут созданы рабочие места для 40-50 человек.
На этой встрече мы намерены обсудить еще один проект, который пока не афишируем. Ребята будут помогать в продвижении нашей идеи.
Цитата
И.о. первого вице-премьера Александр Свинин:
– Мы приветствуем появление нового производства на территории республики и готовы оказать необходимую поддержку. Это замечательный пример того, насколько бизнес-миссии могут быть полезны. 50 человек получат рабочие места, бюджет получит дополнительный доход. Мы видим конкретный результат работы. У нас есть лозунг «Инвестируй в Удмуртию». 70 миллионов рублей, десятки рабочих мест - это результат того курса, который Александр Бречалов декларировал с самого начала работы в Удмуртии. Каждую бизнес-миссию, результативность каждого мероприятия мы определяем по тому, сколько денег останется в республике. Мне кажется, так надо подходить ко всем мероприятиям, организованным в республике.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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