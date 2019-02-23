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Крым и Удмуртия будут сотрудничать в сфере туризма

15 февраля
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Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма главы Удмуртии и Крыма подписали в рамках сочинского форума. Стороны планируют наладить организацию отдыха детей, школьников, студентов на территориях Удмуртской Республики и Республики Крым, выстроить совместную работу по увеличению турпотока, сотрудничать в подготовке кадров для сферы туризма.

Img 7798 Крым и Удмуртия будут сотрудничать в сфере туризма

– В прошлом году Республику Крым выбрали 2,4 тысячи туристов из Удмуртии, что составляет 12 процентов от общего числа туристов, отправленных в туры по Российской Федерации, – сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. – Но я уверен, что это не предел – туристический потенциал Крыма и Удмуртии огромен. Подписанное соглашение позволит нам выстроить совместную работу по увеличению турпотока, и не только в части досуга школьников и студентов, но и в сфере обмена опытом и получения практических навыков, в том числе в части подготовки кадров для сферы туризма.

– У Крыма и Удмуртии огромный потенциал сотрудничества, – отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. – Это касается не только роста турпотока. Значимыми направлениями являются привлечение инвестиций в сферу туризма, совместная разработка туристических продуктов, подготовка кадров для отрасли. Подписание соглашения выводит наше сотрудничество с Удмуртской Республикой на качественно новый уровень. Хочу поблагодарить Александра Владимировича Бречалова за конструктивный подход, за большой вклад в укрепление связей между нашими регионами.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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