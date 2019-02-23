– В прошлом году Республику Крым выбрали 2,4 тысячи туристов из Удмуртии, что составляет 12 процентов от общего числа туристов, отправленных в туры по Российской Федерации, – сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. – Но я уверен, что это не предел – туристический потенциал Крыма и Удмуртии огромен. Подписанное соглашение позволит нам выстроить совместную работу по увеличению турпотока, и не только в части досуга школьников и студентов, но и в сфере обмена опытом и получения практических навыков, в том числе в части подготовки кадров для сферы туризма.
– У Крыма и Удмуртии огромный потенциал сотрудничества, – отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. – Это касается не только роста турпотока. Значимыми направлениями являются привлечение инвестиций в сферу туризма, совместная разработка туристических продуктов, подготовка кадров для отрасли. Подписание соглашения выводит наше сотрудничество с Удмуртской Республикой на качественно новый уровень. Хочу поблагодарить Александра Владимировича Бречалова за конструктивный подход, за большой вклад в укрепление связей между нашими регионами.
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