Главная » Экономика » Крупные партии титана, произведенного на «Чепецком механическом заводе» в Глазове, начнут поставлять в Европу

Крупные партии титана, произведенного на «Чепецком механическом заводе» в Глазове, начнут поставлять в Европу

19 января
0

По условиям контракта объем поставок продукции будет ежегодно кратно возрастать, а их пик придется на 2021 год.

3 Крупные партии титана, произведенного на «Чепецком механическом заводе» в Глазове, начнут поставлять в Европу

Компания ТВЭЛ в 2017 году начнет поставлять в Европу крупные партии титана. Подписан первый контракт объемом свыше 2 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТВЭЛ.

В период действия контракта планируется поставить на европейский рынок более 1 тысячи тонн различной титановой продукции производства «Чепецкого механического завода» . Первая партия титанового проката будет направлена европейскому партнеру в первом квартале этого года.

По условиям контракта объем поставок продукции будет ежегодно кратно возрастать, а их пик придется на 2021 год.

«Утвержденный график поставок "по нарастающей" позволит предприятию планомерно увеличить выпуск продукции, существенно расширив действующее производство», — сказал генеральный директор Чепецкого механического завода Константин Вергазов, слова которого цитируются в сообщении.

Это первый крупный контракт ТВЭЛ на поставку титановой продукции с зарубежным партнером, отметил гендиректор ЧМЗ.

«Действующие договоры с индийскими, сингапурскими и американскими компаниями были в пределах 10-20 тонн. Европейский дистрибьютор принял решение о столь масштабном проекте после серии успешных поставок со стороны ЧМЗ опытных партий продукции в минувшем году», — сказал Вергазов.

За последние три года объемы производства титана на ЧМЗ выросли более чем в два раза. В освоение титанового направления Росатом инвестировал более одного миллиарда рублей. Титановая продукция АО ЧМЗ предназначена для различных сегментов промышленности, в том числе авиа- и автомобилестроения.

Ранее сообщалось, что комплектующие из титана и его сплавов производства ЧМЗ стали применяться ведущими автопроизводителями Jaguar, Land Rover, AMG, Ferrari и известным брендом "Формулы-1" McLaren. Поставки и продвижение титановой продукции на европейский рынок ЧМЗ осуществляет через крупнейшую германскую экспортную компанию Hermith GmbH.

Фото: chmz.net

Метки: «Чепецкий механический завод» Глазов крупные партии титана поставки в Европу контракт

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Читать также

Как торговать с Францией
19 января
Глава Удмуртии дал интервью франко-российскому деловому журналу BizMag....
«Чепецкое управление строительства» в Глазове признано банкротом
16 января
Назначен новый конкурсный управляющий.В минимальные сроки будет разработан план по продаже ликвидного...
Платежка-2017
14 января
Жильцы перестанут платить за перерасход электричества и воды в подъездах...
Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год
22 декабря 2016
Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо