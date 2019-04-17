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Крупнейшие IT-компании Ижевска соберут студентов на «Ночь карьеры в IT»

16 апреля
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19 апреля на площадке Дворца детского (юношеского) творчества в 6 раз состоится «Ночь карьеры в IT».

%d0%98%d0%a2 Крупнейшие IT-компании Ижевска соберут студентов на «Ночь карьеры в IT»

«Ночь карьеры в IT» - открытая коммуникационная площадка для взаимодействия IT - компаний города Ижевска и соискателей в сфере информационных технологий.

Цель Ночи – показать региональные возможности для развития молодых специалистов: инженеров и программистов, талантливых менеджеров проектов, консультантов и маркетологов. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в национальную программу «Цифровая экономика».

Организаторами форума «Ночь карьеры в IT» выступает Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики и ассоциация «Альянс региональных компаний ИТ Удмуртской Республики».

Всего за время существования площадки через нее прошло более 1800 студентов, значительная часть которых нашла трудоустройство в IT-отрасли. В этому году ожидается участие более 400 человек.

Формат Ночи сочетает в себе работу стендов двенадцати IT-компаний республики, экспресс-собеседований, а также конкурсов с призами и подарками. Студенты и выпускники имеют возможность познакомиться как с компаниями и их достижениями, так и с конкретными представителями отрасли.

Стоит отметить, что отрасль информационных технологий в республике развивается, а уровень заработных плат сотрудников растет, к примеру, в 2018 году средняя зарплата в ИТ-сфере составила 34,4 тыс. рублей, а в 2017 году она была уровне – 33,5 тыс. рублей.

Участие в мероприятии бесплатное – необходима регистрация на сайте nochit.ru.

Программа «Ночи карьеры в IT»:

19:00 — 20:00 — регистрация (холл 1 этажа); 20:00 — 20:15 — открытие мероприятия (холл 2 этажа); 20:15 — 22:00 — презентация компаний (холл 2 этажа); 22:00 — 00:35 — собеседования; 22:00 — 00:35 — интерактивы (холл 2 этажа); 00:35 — 01:00 — закрытие мероприятия и награждение победителей (холл 2 этажа); 01:10 — трансфер(автобус)

Дата и время проведения: 19-20 апреля, с 19:00 до 01:00.

Место проведения: Дворец детского (юношеского) творчества, г. Ижевск, ул. Кирова, 17.

Контактное лицо: Бекмачева Анастасия Алексеевна, пресс служба Министерства информатизации и связи УР, тел. 905-318,

e-mail: bekmacheva_aa@it.udmr.ru

Фото: pixabay

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