В Ижевске прошёл открытый урок «Проектория»...

В Ижевске было открыто 75 площадок....

Долгожданная школа открылась в Завьяловском районе...

**Мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов прошло 1 и 2 апреля в Набережных Челнах....