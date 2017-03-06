Круглогодичная ярмарка-выставка для сельхозпроизводителей может появиться в Ижевске рядом со стадионом «Металлист». Этот проект городские власти обсудили вместе с представителями рынка «Фермер Удмуртии».
Как рассказал автор идеи Евгений Сташков, создание уникальной инновационной всесезонной площадки для региональных и международных сельхозпроизводителей позволит обеспечить потребителей экологически чистыми продуктами питания, будет способствовать внедрению передовых проектов, технологий и знаний сельхозпроизводителями, тем самым повышая инвестиционную привлекательность города и региона. К реализации проекта планируется привлечь Министерство сельского хозяйства УР, Союз садоводов УР, Агентство инвестиционного развития УР.
– Мы предполагаем, что ярмарка станет единым пространством замкнутого цикла: то есть фермеры будут иметь возможность не только реализовать свою продукцию населению либо предприятиям перерабатывающей промышленности, но и получить консультационную поддержку при освоении новых направлений сельского хозяйства. Для этого будут задействованы ресурсы сельскохозяйственной академии либо можно будет воспользоваться банком успешно реализованных проектов, – отметил Евгений Сташков.
Разработчиками проекта предлагается к рассмотрению вариант размещения ярмарки на территории у стадиона «Металлист», проект развития которой в настоящее время разрабатывается Центром инвестиционного развития УР.
– Специализированного сельхозрынка в Ижевске сегодня нет, в основном в городе образуются стихийные рынки, которые мы вынуждены ликвидировать, так как на них невозможно контролировать качество продукции. Поэтому считаю данный проект хорошей инвестиционной идеей, горожане должны его оценить, так как на ярмарке будут предлагаться экологически чистые продукты, – отметил глава Ижевска Юрий Тюрин. – Впишется ли проект в концепцию развития ипподрома, этот вопрос необходимо обсуждать с Правительством УР. Город со своей стороны будет готов сформировать для этих целей земельный участок и по итогам торгов передать его в аренду либо в собственность.
Фото: hozyain.by
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