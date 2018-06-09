Актуализировался интерес к краеведению, истории, культуре своего города, области, деревни. Один автор выразился так: «День города – это праздник локальной солидарности, существующий и востребованный для того, чтобы городское сообщество могло увидеть и почувствовать себя единым целым».
Победное шествие Дня города по российским просторам началось лишь во второй половине 1980-х годов, охватив к середине 1990-х все без исключения населённые пункты. Именно в это время День города стал официальным праздником в Ленинграде (1986), Воронеже (1986), Новосибирске, Москве, Угличе, Жданове (1987), Клину (1988), Ярославле (1992), Вязниках (1990) и других городах.
В Ижевске первый День города прошёл ровно 30 лет назад - 10 июня 1988 года. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 10 июня 1921 года Ижевск стал столицей Вотской автономной области, переняв эстафету у Глазова.
Когда в 1992 году наша страна впервые отметила День России, было решено совместить День города с этим общероссийским праздником. С тех пор Ижевск отмечает День города в День России - 12 июня. Кстати, вместе с ижевчанами День города отмечают в этот день жители ещё 16 российских городов.
Нынче во второй раз День города будет отмечаться три дня. Первый день будет Днём двора, второй – Днём района и третий – Днём города. Это своеобразное продолжение процесса детализации общественного пространства. Во второй раз организаторы праздника собирали предложения горожан в программу торжеств. Нынче в оргкомитет поступило 50 предложений, которые были учтены в программе. Впервые на этот раз в программе праздника не будет театрализованного шествия. По мнению организаторов, так праздник будет менее формальным и даст возможность горожанам стать его соорганизаторами.
День города позволит ижевчанам побыть друг с другом и вместе с Ижевском.
Энвиль Касимов, Главный редактор газеты "Удмуртская правда"
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