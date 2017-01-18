Главная » Общество » Крещенский Сочельник отмечают сегодня православные жители Удмуртии

Крещенский Сочельник отмечают сегодня православные жители Удмуртии

18 января
0

В этот день согласно православной традиции после богослужения совершается Великое освящение воды.

0 139112 43004d88 orig 800x445 Крещенский Сочельник отмечают сегодня православные жители Удмуртии

18 января православные отмечают Крещенский Сочельник или по-другому Навечерие Богоявления. В этот день согласно православной традиции после богослужения совершается Великое освящение воды, сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской Епархии.

Освящать воду будут и в сам праздник – 19 января. Крещенскую святую воду хранят дома в течении всего года. Ее принимают для очищения от духовных скверн и для укрепления душевных сил, а также окропляют ей свои жилища.

По традиции, освящение воды происходит не только в храмах, но и на источниках, а также прудах и реках. Где есть возможность, организуются проруби для купания – Иордани.

Окунуться в эти купели можно будет в ночь с 18 на 19 января. Напомним, чтобы Крещенские купания прошли безопасно, в Удмуртии оборудуют 50 купелей.

Cвященники напоминают, что купание в проруби на праздник Крещения – это только традиция, а не правило. Вовсе не обязательно каждому верующему лезть в прорубь – эта практика не имеет глубокого духовного смысла, являясь всего лишь народной традицией.

Для православного человека встретить праздник – это, прежде всего, принять участие в богослужении, принять участие в Таинствах, причаститься Святых Христовых Таин, испросить у Господа благодати, которая помогает и укрепляет в духовной жизни. И только потом уже можно поучаствовать в народных традициях.

Фото: udmeparhia.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Деньги мимо счета
17 января
6,5 млн. рублей «потерялось» по пути со спецсчетов 41 ижевской многоэтажки на общий счет региональног...
Как дела у прокурора
17 января
Наш журналист на один день поменял профессию и узнал все тонкости этой работы...
Стоимость проезда по мосту через Каму в первые месяцы будет снижена
16 января
Она будет равна стоимости паромной переправы....
С сильными традициями любой кризис переживем
13 января
1
Для председателя Союза журналистов Удмуртии эти слова - не просто метафора....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо