18 января православные отмечают Крещенский Сочельник или по-другому Навечерие Богоявления. В этот день согласно православной традиции после богослужения совершается Великое освящение воды, сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской Епархии.
Освящать воду будут и в сам праздник – 19 января. Крещенскую святую воду хранят дома в течении всего года. Ее принимают для очищения от духовных скверн и для укрепления душевных сил, а также окропляют ей свои жилища.
По традиции, освящение воды происходит не только в храмах, но и на источниках, а также прудах и реках. Где есть возможность, организуются проруби для купания – Иордани.
Окунуться в эти купели можно будет в ночь с 18 на 19 января. Напомним, чтобы Крещенские купания прошли безопасно, в Удмуртии оборудуют 50 купелей.
Cвященники напоминают, что купание в проруби на праздник Крещения – это только традиция, а не правило. Вовсе не обязательно каждому верующему лезть в прорубь – эта практика не имеет глубокого духовного смысла, являясь всего лишь народной традицией.
Для православного человека встретить праздник – это, прежде всего, принять участие в богослужении, принять участие в Таинствах, причаститься Святых Христовых Таин, испросить у Господа благодати, которая помогает и укрепляет в духовной жизни. И только потом уже можно поучаствовать в народных традициях.
Фото: udmeparhia.ru
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