Около 400 человек собрал XI Краеведческий марафон в библиотеках города Глазова. Мероприятие прошло 21 февраля в рамках Дней удмуртской культуры, и было посвящено международному Дню родного языка и 150-летию Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко, сообщается на сайте библиотеки.
Череда мероприятий о национальной культуре и традициях удмуртского народа прошла на нескольких площадках в течение одного дня. Это и презентация выставки художника-этнофутуриста Владимира Наговицына «Вужер = Отражение», и книжная выставка новинок краеведческой литературы «Зеч-а! Бур-а! Удмурт книга!», и выставка живописи художника Алексея Марьина «Калейдоскоп».
На музейной экспозиции «Дело века – библиотека!» была представлена ретроспектива полуторавековой истории ПНБ им. В.Г. Короленко. Книги и подлинные документы рассказывают посетителям выставки, кто организовал первое учреждение культуры Глазова и кто ходил в библиотеку 150 лет назад, а также, как библиотека пережила революцию, Великую Отечественную войну, перестройку и с чем вошла в век информатизации.
Для всех желающих сотрудники музея-заповедника «Иднакар» и библиотекари провели мастер-классы «Этно-стиль!», где учили изготавливать национальные сувениры из соленого теста. А вечером глазовчане собрались на творческий вечер автора и исполнителя удмуртских песен, участника конкурса удмуртской песни «Элькуновидение» Александра Леонтьева. Он исполнил песни на удмуртском и русском языках, в том числе собственного сочинения.
В других библиотеках города в течение дня работал Краеведческий десант.
В Центральной детской библиотеке для юных читателей был показан кукольный спектакль «Лопшо Педунь и эксеи». Сотрудники библиотеки «Зеленый мир» провели краеведческий час «Мифы и легенды удмуртского народа». В Чепецком филиале библиотеки прошел конкурс чтецов среди детей 10-11 лет «Край любимый и родной». Ребята читали стихи известных удмуртских поэтов - Г. Ходырева, Ф. Васильева, А. Самсонова, О. Поскребышева. В Южном филиале для школьников прошел мастер-класс «Зарни перепеч» («Золотистый перепеч»), на котором дети узнали об удмуртских кулинарных традициях, истории возникновения перепечей, учились сами делать тесто и сочни для них. А в конце с удовольствием отведали готовое удмуртское блюдо.
Фото с марафона доступно по ссылке.
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