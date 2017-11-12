Конечно, команде КПРФ было настоятельно рекомендовано обратить на себя внимание на подступах к 100-летию Октябрьской революции. Футболисты это сумели сделать. Две победы позволили КПРФ обойти глазовчан в турнирной таблице. Теперь КПРФ занимает четвертое место в суперлиге России, а «Прогресс» отошел на пятое.
В первом матче легионеры Лин и Паулиньо забили красивые голы с ходу. Это раскрепостило всю команду. Вратарь Георгий Замтарадзе не только отразил сильный удар прогрессовца в конце первого тайма, но и в ответ нанес удар по пустым воротам – 3:0. Еще два мяча хозяева забили после подачи угловых – это сделали Паулиньо и Понкратов.
Второй матч начался с осечки - после резкой передачи Паулиньо мяч в свои ворота срезал Антон Оппер. Затем на 13-й минуте легионер Адри исполнял 10-метровый штрафной удар. Его парировал ижевский вратарь Артем Салахов. Затем ижевский вратарь отразил 10-метровый после удара Артема Ниязова. И все же уверенные в себе хозяева площадки Янар Асадов и Андрей Понкратов довели счет до 3:0. «Прогресс» пошел вперед впятером, оставив ворота пустыми. А после перехвата мяча Паулиньо точно отправил его в сетку пустых ворот. Прогрессовцы во втором тайме тоже настойчиво пытались размочить счет, но Паулиньо забил пятый мяч. И только после этого наконец-то повезло глазовчанам. Денис Гуляйкин размочил счет с 6-метрового пенальти. А затем удалась и игра с пустыми воротами. Второй мяч забил Денис Овсянников.
Важную роль в победах, кроме слаженных командных действий, сыграло индивидуальное мастерство легионеров КПРФ. Очень вовремя они использовали ошибки глазовчан в обороне.
– Настрой был запредельный. Игроки хотели доказать, что мы конкурентоспособны, - сказал главный тренер «Прогресса» Евгений Осинцев.
Самоотверженность сыграла злую шутку. Быстро набрали пять фолов. Стали играть менее жестко, но успели получить следующие фолы и были наказаны штрафными ударами. Пропустили больше мячей из стандартных положений.
Следующие игры 11 и 12 ноября «Прогресс» проводит в Ижевске с командой «Газпром-Югра».
Фото: mfk-progress.ru
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