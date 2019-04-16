С наступлением весны лёд на водоёмах стремительно тает, а количество рыбаков, напротив, растёт. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил, чтобы предотвратить ЧП с рыбаками, которые случаются каждый год, взрывать лёд возле берегов. Специалисты говорят, что предложение министра – это, скорее, жест отчаяния, чем руководство к действию. Оно лишь отражает масштаб проблемы.
Каждый год спасатели МЧС с тревогой ждут потепления. В этот момент у них наступает жаркая пора. И не раз руководство ведомства сокрушалось по поводу того, что беспечность рыбаков на льду дорого обходится казне и отнимает много сил у спасателей. Но самое страшное, что ежегодно эта проблема собирает и свой скорбный урожай. Гибнут люди, принося горе своим семьям. Ради пары-тройки килограммов свежей рыбки они готовы рисковать и собственным транспортом, и жизнями.
Толстый, но хрупкий
Начальник поисково-спасательной службы города Ижевска Андрей Иванов демонстрирует журналистам кусок льда, который спасатели выпилили в акватории Ижевского пруда.
- Толщина льда ещё около 30 сантиметров. Но, как видите, он уже не прозрачный, а молочного цвета. Это говорит о том, что лёд полностью пропитан талой водой. Кроме того во льду уже появились продольные трещины, то есть он начинает разрушаться. Тем и опасен весенний лёд, что он непредсказуем, так как ломается без характерного хруста. Кажется, что толщина большая, а на самом деле – это уже не плотный лёд, а ледяная шуга, ступил на него – и моментально провалился, – поясняет Андрей Иванов.
Наиболее опасные участки водохранилища – около дамбы, парка им. С.М. Кирова, у речки Игерман, около водозаборных станций в Октябрьском районе и около ТЭЦ. Ненадёжным также является лёд вдоль берега, особенно там, где растут камыши и другие растения. Во время предпаводковой сработки крупных водохранилищ, в том числе Ижевского пруда, возможно неожиданное проседание и разрушение больших массивов льда, примыкающих к берегу.
Предупреждён, значит, защищён
- Запретить взрослому человеку выходить на лёд мы не можем, – сетует Андрей Иванов. – Поэтому наша задача его предупредить, что мы и делаем: уже в ближайшие дни начнём вывешивать аншлаги, запрещающие выход на лёд, организуем оповещение населения, раздачу листовок о запрете нахождения на льду.
Помогает предотвращать ЧП на льду и аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения «Безопасный город».
- В районе набережной пруда установлено 30 камер, изображение с которых поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Изображение с тех, что направлены на акваторию пруда, мы вывели на наш монитор. Поэтому можем отслеживать, что там происходит, и в случае возникновения каких-то внештатных ситуаций незамедлительно реагировать, – рассказывает Андрей Иванов.
Пока счёт печальной статистики этого года не открыт, но за этим дело не станет. Уже на этой неделе синоптики обещают активное потепление. - В прошлом году мы сработали хорошо: у нас не было ни одного погибшего, но год на год не приходится. Контингент любителей зимней рыбалки из года в год один и тот же. Многих мы знаем в лицо, некоторых даже вытаскивали из полыньи. Когда их достаёшь, они клянутся, что больше никогда не выйдут на лёд. Но уже через неделю опять сидят у лунки. Как говорится, охота пущи неволи, – говорит Андрей Иванов.
Если наступит время «Ч»
Но если всё-таки ЧП произошло, сотрудники МЧС всегда придут на помощь. И сделают это за считанные минуты. Для этого на вооружении поисково-спасательной службы Ижевска есть всё необходимое: аэробот, катер на воздушной подушке, водолазное снаряжение, спасательные круги, обученные специалисты.
- В прошлом году администрация города выделила нам деньги на покупку аэробота, – рассказывает Андрей Иванов. – Это транспортное средство, сочетающее возможности скоростного катера, снегохода и болотохода. Внешне аэробот похож на катер, однако имеет два существенных отличия – абсолютно плоское днище и воздушный винт в роли движителя. По своему функционалу аэробот близок к судну на воздушной подушке, но в отличие от него не имеет нежной оболочки – подушки, которую легко повредить об острый лёд, камни и ветки. Благодаря этому аэробот намного надёжнее, может работать как на акватории пруда, так и на подтопленных территориях. Забирать жителей, развозить воду продукты питания.
Ещё одна новинка – плот для спасения утопающих. Это специальное приспособление, по форме напоминающее надувную лодку. С его помощью спасатели, не рискуя своими жизнями, легко могут добраться до человека, провалившегося под лёд, и доставить его на берег. Раньше для этого они использовали лесенки или доски.
Этим летом спасатели планируют открыть стационарный пост на Воложке. Это позволит, по словам Андрея Иванова, ещё больше сократить время реагирования на ЧП на воде:
- Нам выделили там участок земли. Минстрой дал разрешение на строительство. Дежурство будет вестись в круглогодичном режиме. Мы сможем взять под постоянный контроль как городскую зону пруда: пляж и набережную, так и загородные районы: Воложку и Юровский мыс.
Штрафы в помощь
Во многих странах после каждой спасательной операции специальные службы выставляют спасённым счёт в несколько десятков тысяч евро. В России неоднократно обсуждалась инициатива о взыскании затрат на спасение с самих любителей экстремальной рыбалки. Но пока это всё осталось на уровне разговоров.
А вот штрафы для тех, кто выходит на опасный лёд, в Удмуртии ввели. В этом большая заслуга членов общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах».
- Удмуртский ВОСВОД неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в Правила охраны жизни людей на водных объектах и введения административной ответственности за нарушения правил, – рассказал Андрей Иванов. – В прошлом году постановлением Правительства УР эти изменения были введены. Например, в Правилах появились пункты про детский отдых, безопасность на льду, массовые мероприятия на водоёмах, расширен раздел требований к организации пляжей и правил поведения на пляже. Кроме того теперь органы местного самоуправления обязаны обеспечивать информирование населения о местах на водных объектах, опасных для передвижения по льду. Например, за выход на лёд толщиной менее 7 см или оставление детей у водоёма без присмотра гражданин может быть привлечён к административной ответственности – он заплатит штраф от ста пятидесяти до двух тысяч рублей.
Паводок под контролем
Ижевские спасатели ведут ежедневный мониторинг паводковой ситуации в городе. Как отметил начальник поисково-спасательной службы города, каждые сутки на дежурство заступают семь спасателей. В пик паводка предусмотрено усиление дежурной смены. При возникновении чрезвычайной ситуации общая группировка сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, может составить около 1 300 человек и 238 единиц техники. Для ликвидации последствий возможной ЧС в организациях города имеются 33 мотопомпы. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации город готов разместить жильцов подтопленных домов в 9 эвакуационных пунктах. Также для этих целей могут быть использованы гостиницы, санатории и жилые здания, которые являются частью муниципального маневренного фонда.
Пока причин для серьёзного беспокойства нет, считает Андрей Иванов: «Паводковая ситуация в городе стабильная. Температурный фон благоприятный: днём – плюс, ночью – минус. Снег сходит постепенно», – заявил он.
Традиционно больше всех страдают от подъёма воды в реке Иж и городском водохранилище Первомайский и Ленинский районы Ижевска. Для того чтобы избежать подтопления или свести к минимуму последствия, в городе сейчас ведутся работы по прочистке ливневой канализации и строительству водоотводных канав, благодаря которым талые воды будут уходить за пределы жилых кварталов.
Подготовиться к весеннему половодью должны и горожане. Владельцам жилых домов и зданий надо очистить от снега и льда прилегающую территорию. Очистить дренажные и сточные канавы от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Жителям частного сектора – убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды.
Предприятиям и организациям, которые находятся в зоне подтопления, во время прохождения паводка необходимо поднять все товарно-материальные ценности, документы на высоту не менее 1,5 метра, а лучше перенести на верхние этажи зданий, а также перенести на вторые этаже или вывезти мебель и технику.
- Мы полностью контролируем ситуацию в городе и готовы помочь любому жителю, оказавшемуся в зоне подтопления. Приём обращений горожан осуществляется единой дежурно-диспетчерской службой города Ижевска по телефонам: 57-25-12, 57-21-14. Вызвать спасателей можно по телефонам 101 или 112 (сотовый), – сказал Андрей Иванов.
Между тем
В Удмуртии начались первые подтопления. Так, по информации пресс-службы главного управления МЧС по республике, 4 апреля произошло подтопление низководного моста через реку Вала в Вавожском районе.
На данный момент движение по мосту запрещено, организован объезд к деревне Гуляево через село Вавож - с. Ньюрдор-Котья - д. Лыстем - с. Какмож - д. Нижний Юсь - Гуляевская ж/д площадка - д. Гуляево. Угрозы подтопления населённого пункта нет, сообщает ведомство.
Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля 2019 года. По данным МЧС, в зону возможного подтопления на территории республики могут попасть 24 населённых пункта: с. Алнаши, с. Вавож, д. Варни, с. Гольяны, г. Ижевск, г. Глазов, с. Яган, п. Балезино, п. Игра, с. Сюмси, с. Селычка, д. Головизнин Язок, с. Завьялово, с. Красногорское, д. Межная, с. Тарасово, с. Кильмезь, п. Ува, починок Ежевский, с. Пудем, г. Воткинск, г. Можга, п. Кез, п. Кизнер.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.