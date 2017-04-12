Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2017 год увеличатся более чем на 409 миллионов рублей. Соответствующий законопроект о корректировке основного финансового документа одобрен на очередном заседании регионального кабинета министров.
Как сообщил министр финансов Удмуртской Республики Станислав Евдокимов, 222 млн. 808 тыс. рублей составляют целевые федеральные средства. 120 млн. 800 тыс. рублей будут направлены на создание инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в Удмуртской Республике.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» средства в общей сумме 102 млн. рублей будут направлены на:
развитие газификации (16 млн. 849 тыс. рублей);
развитие водоснабжения (10 млн. 784 тыс. рублей);
улучшение жилищных условий, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов (64 млн. 745,4 тыс. рублей);
развитие сети плоскостных спортивных сооружений (3 млн. 387 тыс. рублей);
грантовую поддержку местных инициатив граждан (3 млн. 461 тыс. рублей);
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (2 млн. 782 тыс. рублей).
Также в законопроекте учтены предложения министерств и ведомств по перераспределению расходов.
С учётом вносимых изменений доходы бюджета Удмуртии на 2017 год составят 63 млрд. 955 млн. рублей, расходы - 67 млрд. 863 млн. рублей, размер дефицита останется прежним - 3 млрд. 908 млн. рублей или 7,4% к собственным доходам.
Кроме того, планируется внести изменения в плановый период 2018-2019 годов. Для заключения долгосрочного контракта на строительство специализированного жилого фонда для детей-сирот предлагается внести поправку и перераспределить 50 млн. рублей Минстрою Удмуртии за счёт средств, предусмотренных Законом о бюджете Министерству образования и науки УР.
Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Фото: mos.news
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