Документ подписали генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов и Председатель Правления НААИР Сергей Беляков.
– Соглашение позволит нам встроиться в федеральную инфраструктуру поддержки инвесторов, получить доступ к базе проектов, решениям и опыту коллег по всей России, – отметил Константин Сунцов. Руководитель Корпорации развития Удмуртской Республики также принял участие в работе круглого стола на тему «Практики работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития».
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