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Корпорация развития Удмуртии подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития

15 февраля
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13 февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития подписали меморандум о намерениях сотрудничества.

Img 7221 Корпорация развития Удмуртии подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития

Документ подписали генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов и Председатель Правления НААИР Сергей Беляков.

– Соглашение позволит нам встроиться в федеральную инфраструктуру поддержки инвесторов, получить доступ к базе проектов, решениям и опыту коллег по всей России, – отметил Константин Сунцов. Руководитель Корпорации развития Удмуртской Республики также принял участие в работе круглого стола на тему «Практики работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития».

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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