Мероприятие осуществляется рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реестр позволяет обеспечить учёт сведений о производственных компаниях в целях последующего информирования крупнейших заказчиков и развития системы акселерации субъектов МСП.
В обновлённый реестр впервые включены 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, изъявившие желание попасть в реестр и соответствующие критериям его формирования в рамках тестирования функционала подачи заявки на включение в него. Оставить соответствующее обращение можно на сайте корпорации на странице реестра по кнопке «Подать заявку».
199 субъектов малого и среднего предпринимательства из Удмуртии уже состоят в реестре производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков и ведут активное взаимодействие не только с крупными региональными заказчиками Удмуртской Республики, такими как АО «Ижавиа», АУ УР «Удмуртлес», филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья», АО ДП «Ижевское», но и с компаниями федерального уровня.
Почти каждое четвёртое производственное предприятие, включённое в реестр, является или являлось поставщиком крупнейших заказчиков, определённых Правительством Российской Федерации.
Число таких предприятий за период с марта по июнь 2019 года в реестре выросло с 2 819 до 3 568. Заказчиками, заключившими наибольшее количество договоров с данными субъектами МСП, стали АО «Концерн Росэнергоатом» (238 поставщиков), ОАО «РЖД» (169 поставщиков), ПАО «Алроса» (142 поставщика).
Почти две трети субъектов МСП в реестре уже воспользовались мерами поддержки Корпорации МСП. Кроме участия в закупках крупнейших заказчиков востребованы сервисы Бизнес-навигатора МСП (9 033 производственных предприятия) и финансовая поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (905 производственных предприятий). В создании и разработке порядка формирования реестра принимали участие Минэкономразвития России, Минпромторг России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные объединения предпринимателей, крупнейшие заказчики.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.