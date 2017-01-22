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Координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Удмуртии Александр Евсеев уверен, что предложения партийцев повысят качество жизни россиян

22 января
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409eef84231059defdd61d98d6c2633f Координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Удмуртии Александр Евсеев уверен, что предложения партийцев повысят качество жизни россиян

Предложения партийцев по итогам работы одной из дискуссионных площадок Съезда повысят качество жизни россиян, уверен участник дискуссии Александр Евсеев.

Координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» в республике Удмуртия, председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев по итогам работы площадки «Быть хозяином в собственном доме» выразил уверенность, что предложения партийцев повысят качество жизни россиян.

«Отрадно понимать, что Партия ставит во главу угла интересы каждого конкретного человека, это касается и ЖКХ», - сказал Евсеев и напомнил, что Партия во всех регионах активно реализует образовательный проект – «Школу грамотного потребителя», обучение прошли более миллиона человек.

«Это очень хороший показатель, потому что важно, чтобы те решения, которые принимаются, стали известны гражданам, которые являются потребителями этих услуг, ради них все это делается», - цитирует Евсеева пресс-служба регионального отделения Партии.

Он также отметил, что партийцы предлагают и дальше поддерживать активную часть населения.

«Во время дискуссии мы увидели, что Партия выбрала это приоритетом. Это касается, например, уменьшения кворума, борьбы с недобросовестными потребителями услуг, которые живут за счет добросовестных в многоквартирных домах», - пояснил он.

«Реализация этих вопросов на региональном уровне снимет напряженность и повысит удовлетворенность системой ЖКХ», - уверен эксперт.

Фото: udmurt.er.ru

Метки: XVI Съезд партии «Единая Россия» жилье ЖКХ потребители Школа грамотного потребителя

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