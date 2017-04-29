На общем собрании представителей потребительских обществ России были подведены итоги работы потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации за 2016 год.
Кооператоры Удмуртпотребсоюза, которые на протяжении многих лет входят в число лидеров по итогам Всероссийского экономического соревнования среди потребсоюзов России, по итогам работы за 2016 год снова заняли почетное 3-е место за достижение высоких показателей в работе по Центросоюзу России.
Потребительская кооперация в Удмуртской Республике играет существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения, устойчивом развитии сельских территорий, повышении занятости и уровня жизни на селе.
Совокупный объем деятельности потребительских обществ республики за 2016 год составил 11 миллиардов рублей.Потребительская кооперация является крупным налогоплательщиком. Уплачено налогов более 900 миллионов рублей. Она вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение республики. На кооперативных предприятиях системы вырабатывается пищевой продукции на два миллиарда рублей в год.
В системе потребительской кооперации Удмуртии работают более 7 тысяч человек. Квалифицированные кадры, высокий потенциал материально-технической базы позволяют кооператорам республики быть конкурентоспособными и обеспечивать товарами и услугами треть населения республики.
Среди районных потребительских обществ Российской Федерации Селтинскому райпо по итогам соревнования присуждено 3-е классное место за развитие отраслей деятельности. Председатель совета Елена Григорьевна Кутузова награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие агропромышленного комплекса. Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации отмечена председатель совета Граховского райпо Ирина Александровна Удмуртова.
Можно с уверенностью сказать, Удмуртпотребсоюз продолжает занимать лидирующие позиции среди кооператоров России.
Фото: udmps.ru
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