Точка отсчёта: 1 января. Какие изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с начала 2018 года Традиционно 1 января это и точка отсчёта для действия законодательных новелл. Нововведения-2018 н...

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