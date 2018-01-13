В декабре прошлого года в канун новогоднего праздника федеральные органы безопасности и их региональные отделения отметили свой юбилей – столетие. В Удмуртии к этому дню вышла книга Игоря Голоскокова «Чекистская» филателия» с главой «Чекисты Удмуртии», которая иллюстрирована серией почтовых конвертов. На каждом конверте – портреты людей, отдавших свои силы, а зачастую и жизни, работе на этом труднейшем, опасном и во многом закрытом для гласности участке специальной государственной службы, и рассказы о них.
Одиннадцать конвертов
– Эту книгу выпускал Совет ветеранов Управления Федеральной службы безопасности по Удмуртской Республики. Она рассказывает о марках и художественных конвертах, на которых изображены герои госбезопасности всей страны. Когда пришла пора готовить раздел об Удмуртии, составители обратились к нам – филателистам за помощью, – рассказывает предысторию появления книги Владимир Девятов, председатель Союза филателистов Удмуртии и вице–президент Союза филателистов России. – Мы сказали: да, у нас есть такие материалы. В советское время были выпущены два художественных маркированных конверта, посвящённых нашему земляку, Герою Советского Союза Александру Сабурову – изображения в виде бюста и портрета. Их уже не найти – разве что в коллекциях. К столетию нам захотелось сделать что–то новое. Решили выпустить целую серию конвертов, которые рассказали бы об известных чекистах и их роли и судьбах в разные периоды жизни нашей страны и региона. И тем самым сделать наш раздел в книге более значимым.
Сказано – сделано. На первом конверте художники, которые выполняли заказ Союза филателистов Удмуртии, представили геральдику отечественной службы безопасности за сто лет, когда менялись название, структура, набор функций организации и её герб: в период НКВД на нём были изображены меч и герб страны, КГБ – щит, меч и пятиконечная звезда, у нынешнего ФСБ звезда заменена на образ святого Георгия Победоносца.
Революционный держите шаг
Их много – людей, которые и сегодня берегут покой жителей нашего региона, стабильность государственных структур и сохранность военных тайн. Для Удмуртии – республики, являющейся арсеналом России, эта служба особенно важна. Но и сами эти люди в погонах при жизни чаще всего находятся в тени. Другое дело – те, кого уже нет рядом с нами, личности, задействованные в исторических катаклизмах – революциях, Ижевско–Воткинском восстании, Гражданской и Отечественной войнах, в антитеррористических операциях. Им и посвящены памятные конверты Союза филателистов Удмуртии, о них идёт рассказ в книге «Чекистская» филателия».
В микрорайоне «Буммаш» города Ижевска на улице, носящей имя Дзержинского, установлен памятник «железному» председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который во время революции побывал в Глазове. На конверте рядом с портретом Дзержинского также изображён знак, выпущенный к 5–летию ВЧК. Мало кто из ижевчан приглядывался к постаменту, на котором стоит памятник. А это – гранитный вал бумагоделательной машины. Дело в том, что этот микрорайон строился на заболоченном месте. Здесь берет начало речка Карлутка. И потому нужно было в короткое время сделать надежный и в то же время изящный фундамент–постамент под уже изготовленный памятник.
– Я с уважением отношусь к Дзержинскому, – говорит Владимир Девятов. – Да, ему пришлось участвовать в установлении новой власти огнём и мечом. Время было суровое: обе стороны стояли перед выбором – либо победа, либо гибель. Но в любом случае мы должны помнить о нашем прошлом.
Один из конвертов посвящён коммунисту Александру Бабушкину, председателю ижевского ЧК. Когда члены Союза фронтовиков и эсеры подняли рабочих ижевских заводов в 1918 году на восстание, он вместе с небольшим отрядом пытался восстановить большевистскую власть в посёлке, но безуспешно. Вся его команда и он после пыток и допросов были расстреляны на площади возле Михайловского собора, где и захоронены: над их братской могилой сегодня стоит обелиск. В 1921 году председателем ЧК был назначен Николай Шутов, и ему посвящён один из конвертов, которым закрывается страшный период борьбы за советскую власть и разгром белогвардейского противостояния в России и на территории нынешней Удмуртии.
Воины, партизаны, смершевцы
Все герои книги из раздела «Чекисты Удмуртии» родились, работали или заезжали в Удмуртию. Знаменитый руководитель партизанского отряда, а потом – партизанского соединения уроженец Сарапульского уезда Александр Сабуров снова представлен на конверте. С марта 1942 года он – член подпольного ЦК КП(б) Украины. В октябре 1942 соединение под командованием Сабурова совершило рейд на Правобережную Украину в тыл врага (700 км). С ноября 1942 года Сабуров – начальник штаба по руководству партизанским движением в Житомирской области. После войны он – депутат Верховного Совета СССР, генерал–майор. Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова 2–й степени, Богдана Хмельницкого 1–й и 2–й степеней, двумя орденами Отечественной войны 1–й степени, орденом Красной Звезды. Выпустил книгу захватывающих воспоминаний о партизанских буднях.
Полковник госбезопасности Сергей Филиппов, участник Сталинградской битвы, присутствовал при пленении немецкого командующего Фридриха Паулюса. Журналист и военный переводчик Иван Кудрявцев участвовал в войне с Японией и закончил свою карьеру помощником председателя КГБ при Совете Министров УАССР. Смершевец Иосиф Морщинин был награждён за свою деятельность семью орденами и несколькими медалями.
Вызовы мирного времени
В послевоенное время яркими фигурами, руководившими КГБ СССР по Удмуртии, стали Николай Неверов и Борис Соловьёв. В декабре 1963 года полковник Неверов, получивший это звание в 38 лет, назначается председателем КГБ при Совете Министров УАССР. В республике начиналось, наряду с серийным производством образцов стрелкового оружия (автомат Калашникова), производство ракет (Воткинский машзавод), электроники для ракетно–космического комплекса, на Чепецком механическом заводе было запущено урановое производство. Все программы оборонного характера, так же как и объекты Министерства обороны, требовали пристального внимания органов безопасности. Необходимо было создать систему контрразведывательного обеспечения объектов ВПК, внедрить режимные меры, надёжно защитить оборонные секреты.
Молодой председатель КГБ отличался решительностью, волей, был энергичен и общителен. Напряжённые отношения у Николая Ивановича сложились только с первым секретарём Удмуртского обкома КПСС Валерием Марисовым. Скорее всего, здесь сыграл свою роль субъективный фактор. Служивший в молодые годы в органах госбезопасности Марисов, покинул их не по своей воле с формулировкой: «В связи с непригодностью к оперативной работе уволить из органов государственной безопасности», о чем Неверов прекрасно знал.
В 1980 году в республику был назначен Борис Соловьев. Представлял нового председателя тот же первый секретарь Удмуртского обкома КПСС В.Марисов. Характерную деталь отмечают ветераны органов безопасности: напутствуя Соловьева, Марисов дружески обнял его, а прощаясь с уходящим в отставку с поста председателя генералу Неверову лишь сухо пожал руку. Соловьёву пришлось руководить операцией по спасению детей – заложников. Утром 17 декабря 1981 года два солдата, Калпакбаев и Мельников, дезертировавшие из одной воинской части, захватили в заложники учеников 10–го класса школы № 12 города Сарапула. Они потребовали выезда на Запад, угрожая в случае невыполнения ультиматума расстрелом заложников. Один из пунктов их требований гласил: «До отъезда за нашу безопасность отвечает КГБ». Председатель КГБ УАССР, прибыв на место, возглавил штаб по проведению операции, в которой также участвовала группа «Альфа».
За успешно проведённую операцию капитан Владимир Орехов был награждён нагрудным знаком «Почётный сотрудник органов госбезопасности», полковнику Борису Соловьёву вручён орден Красной Звезды за мужество и отвагу.
Новое столетие принесло отечественным чекистам новые вызовы, связанные с терроризмом. 22 февраля 2002 г. во время командировки в Чечню оперативно–следственная группа, в состав которой входил можгинец прапорщик Алексей Городилов, следуя к месту подрыва автомобиля внутренних войск, попала в засаду боевиков. Алексей получил пулевое ранение в грудь и, не теряя самообладания, до последнего пытался вывести машину из–под огня боевиков, но был смертельно ранен в голову. За боевые заслуги и проявленное мужество Указом Президента Российской Федерации прапорщик Алексей Городилов посмертно награждён орденом Мужества.
Разлетятся по свету
Как распространяются юбилейные конверты, выпущенные Союзом филателистов Удмуртии, при помощи Совета ветеранов ФСБ Удмуртской Республики? Часть конвертов оформлены в подарочные сувениры. Их получили к столетию органов сотрудники госбезопасности.
20 декабря 2017 года на почтамте Ижевска проходило гашение почтовых конвертов и почтовой марки памятным штемпелем, специально выпущенным Министерством связи РФ по заказу УФПС Удмуртской Республики. Филателисты в этот день оформляли и отправляли конверты своим коллегам по увлечению из других регионов страны. Не секрет, что конверты, погашенные памятным гашением, так же займут достойное место и в коллекциях филателистов Удмуртии. Тираж небольшой, и с каждым днём стоимость раритетных конвертов будет расти. А для региона важно, что представители такой важной и необходимой для государства сферы не забыты. Конечно, были в жизни нашей страны тяжёлые периоды, когда органы безопасности, будучи исполнителями жёсткой воли первых лиц, действовали по законам революционного или военного времени, вызывая у населения страх и недоверие. Но и это надо помнить, чтобы не повторилось.
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