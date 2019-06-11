С 1 июня в очередной раз подорожал проезд по мостам через Каму и Буй для среднегабаритного и тяжеловесного транспорта. Несмотря на рост тарифов республика вряд ли перестанет нести убытки, компенсируя концессионеру недополученную прибыль. Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что и нынешняя цена переезда через Каму и Буй слишком высока, а концессионное соглашение нужно пересматривать.
Незадолго до повышения тарифов Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что считает действующее концессионное соглашение по эксплуатации мостов через Каму и Буй неэффективными:
– Тариф переправы через Каму – от 270 до 1350 рублей, переправы через Буй – от 180 до 800 рублей. Чтобы переехать через оба моста в одну сторону, нужно от 450 до 2150 рублей. Туда и обратно – минимум 900 рублей. О чём тут говорить? Эта финансовая модель «не летит». Я считаю, что нужно либо менять концессионера и выстраивать реальную финансовую модель с безусловным снижением тарифов (например, платная дорога М11 к Шереметьево стоит всего 250 рублей), либо взять эту дорогу вместе с Камским мостом в федеральную собственность – соответствующее письмо мы уже подготовили.
Мы построим мост…
Напомним, строительство моста через Каму в районе города Камбарки начали планировать ещё несколько десятилетий назад. Мост должен был связать Камбарский район с остальной частью республики и открыть транспорту более удобный путь на Уфу и Екатеринбург.
В октябре 2013 года было заключено концессионное соглашение между Правительством Удмуртии, ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) и банком ВТБ о строительстве платных мостов через реки Каму и Буй и подходов к ним. Бюджет проекта оценили примерно в 14 миллиардов рублей. Республика вносила 1,3 миллиарда, 2,5 миллиарда выделял Инвестиционный фонд РФ, 5 миллиардов рублей предоставлял в кредит на 5 лет банк ВТБ, а остальные средства должен был привлечь концессионер. Соглашение о концессии было заключено на 49 лет. Проезд по мостам сразу планировали сделать платным, чтобы инвестор мог вернуть вложения и получить прибыль, но при этом неоднократно обещали, что тарифы будут не выше, чем на переправу на пароме.
Движение по Камскому мосту (мостовым переходам через реки Каму и Буй) было открыто осенью 2016 года, а в августе 2017-го за проезд по Камскому мосту начали взимать плату.
Проект не «полетел»
Самый «взрывоопасный» момент соглашения заключался в том, что все недополученные инвестором доходы должны компенсироваться из бюджета Удмуртии. Сегодня Камский мост откровенно убыточен. Транспортный трафик через него вдвое ниже, чем планировалось по предварительным расчётам. Соответственно, ниже сборы за платный проезд. В итоге за 2018 год Удмуртия компенсировала инвестору 450 миллионов рублей недополученной им прибыли. 450-470 миллионов рублей компенсации прогнозируется и на 2019 год. Более того, если проект будет признан несостоятельным и закроется, главным должником вновь окажется Удмуртия – а речь, как уже говорилось, о 13-14 миллиардах.
Это концессионное соглашение Александр Бречалов называет кабальным для республики. Оценивая компетенции «соглашателей», он не сдерживает эмоций: «Тот, кто подписал это соглашение, – настоящий преступник, извините за грубое слово. Это соглашение не в интересах Удмуртии. В конце концов, для строительства моста республика могла взять необходимую сумму в кредит и выплачивала бы её так же, как сейчас платит по условиям концессии, – но при этом дорога была бы бесплатной для автотранспорта».
Не по-соседски
В Министерстве транспорта УР подчёркивают, что изначально проект Камского моста включал в себя несколько этапов, одним из которых была дорога в сторону Нефтекамска (Башкортостан). Сейчас за мостом через Буй дальнобойщиков (а именно они по предварительному плану должны были принести концессионерам большую долю прибыли) ждёт грунтовка. В распутицу водители стараются выбрать другой путь, чтобы не застрять в глине, а по привычке и в сухую погоду ездят «в обход». Удмуртия на себя ремонт этого участка дороги взять не может: у республики сейчас есть более актуальные дорожные работы – например, объездная дорога вокруг Увы (а есть ещё и запланированная ликвидация непроезжих дорог, и текущий ремонт). Башкортостан с ремонтом не торопится. Ещё больше поднимать тарифы, чтобы повысить прибыльность моста если не за счёт количества проезжающего транспорта, то за счёт большей финансовой нагрузки на каждые четыре колеса, невозможно.
Что будет?
Правительство Удмуртии обратилось в Сбербанк за посредничеством в переговорах с банком ВТБ – необходимо изменить условия соглашения. Но главное, о чём говорит Александр Бречалов, – республике нужен надёжный финансовый партнёр, чтобы перезагрузить проект.
С 1 июня
Проезд по Камскому мосту составляет:
– для 1 тарифной группы (легковые авто, мотоциклы) – 270 рублей (без изменений);
– для 2 тарифной группы (среднегабаритный транспорт) – 630 рублей (+30 рублей);
– для 3 тарифной группы (грузовики, автобусы) – 1050 рублей (+50 рублей);
– для 4 тарифной группы (грузовики, автобусы с 3-мя и более осями) – 1350 рублей (+50 рублей).
Проезд по мосту через реку Буй:
– для 1 тарифной группы – 180 рублей (без изменений);
– для 2 тарифной группы – 370 рублей (+20 рублей);
– для 3 тарифной группы – 630 рублей (+30 рублей);
– для 4 тарифной группы – 800 рублей (без изменений).
Стоимость проезда через обе реки:
– для 1 тарифной группы – 450 рублей (без изменений);
– для 2 тарифной группы – 1000 рублей (+50 рублей);
– для 3 тарифной группы – 1680 рублей (+80 рублей);
– для 4 тарифной группы – 2150 рублей (+50 рублей).
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