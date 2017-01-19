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Концерт Эдуарда Изместьева пройдет в Ижевске

19 января
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%d0%90%d0%a4%d0%98%d0%a8%d0%90 %d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0 Концерт Эдуарда Изместьева пройдет в Ижевске

Эдуард Изместьев российский композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд-продюсер и исполнитель песен. До февраля 2014 года выступал в образе Андрея Бандеры. Пятикратный обладатель премии «Шансон года».

Заниматься музыкой начал ещё в школе. Первый инструмент — барабаны. После школы поступил в Кизеловский горный техникум. Будучи студентом техникума решил серьёзно заниматься музыкой и в 1987 году создал группу «Атлантис», являлся одновременно её музыкальным руководителем, автором музыки и текстов, аранжировщиком и исполнителем песен в жанре поп-музыки. В 1990 году вместе с группой «Атлантис» стал лауреатом областного телевизионного конкурса молодых исполнителей (Пермь). В составе ансамбля «Атлантис» записал 11 альбомов, песни «Свечи», «5 минут», «Половинка» из последнего альбома «Доктор Время» (1997?) звучали в эфире «Авторадио» (Пермь). Всего в этот период было написано около 100 песен.

В 1999 году переехал в Москву, работал аранжировщиком в Компании «Союз продакшн». Участвовал в создании первых альбомов Димы Билана, затем в течение 7 лет сотрудничал с Витасом (2000—2006), а также работал с другими поп-певцами, участвовал в записи альбомов А. Маршала. В 2000 году под псевдонимом Андрей Бандера дебютировал как шансонье с песней «По этапу» (сборник «Калина красная-4»), затем в жанре шансон исполнил песни «Подвиг» и «Перекрестимся», которые вошли в альбом А. Маршала «Отец Арсений» (2002). Но эти песни не получили широкого резонанса у публики. Лишь в 2004 году народная песня «Ивушки», прозвучавшая на «Радио шансон», сделала его популярным и положила начало сольной карьере. Первое публичное выступление в Москве состоялось 1 ноября 2006 года на сцене «Олимпийского» в концерте «Радио шансон» «Э-э- эх, Разгуляй!».

12 февраля 2007 года вышел первый сольный альбом «Потому что люблю», после чего последовало концертное турне по городам России.

12 февраля 2009 вышел второй альбом — «Не любить невозможно».

5 октября 2011 прошла презентация третьего по счету альбома — «Прикосновение».

Репертуар певца состоит из народных песен в собственной аранжировке, песен на стихи С. Есенина («Русь», «Клён ты мой опавший», «Выткался на озере…», «Сыпь, тальянка»), современных эстрадных песен, жанр которых он определил как «новую русскую песню», сочетающую «эстраду и душевную лирику».

Особенностью песенного исполнения являются характерные цыганские мотивы и интонации, присущие каждой его песне, что породило легенду о путешествии по стране с цыганским табором, растиражированную средствами массовой информации.

Секрет успеха песен определяется во многом участием в творческом процессе коллектива «народных продюсеров», предлагающих исполнителю свои тексты и музыку, таким образом, в репертуаре Андрея Бандеры появились песни «Метелица», «Поля России». «Народные продюсеры» также прослушивают несколько вариантов песен, обсуждают, делают замечания и только после этого песня записывается.

В 2013 году по истечению срока действия контракта Эдуарда Изместьева с компанией «Союз Продакшн», как вокалиста и аранжировщика (участвовавшего в ряде песен также в качестве композитора) начал выступать под своим настоящим именем.

Лауреат музыкальной премии «Шансон года» на протяжении нескольких лет (как Андрей Бандера), начиная с 2007 года ежегодно удостаивается этого звания. В 2009 году — с песней «Ты лети, моя душа», исполненной вместе с молодой певицей Радой Рай, побеждает в номинации «Песня года».

Возрастное ограничение 16+

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