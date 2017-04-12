Производственная площадка Концерна «Калашников» в Ижевске подвела финансовые итоги 2016 года. Как сообщает пресс-служба компании, существенный рост экспорта стрелковой продукции и успешное завершение поставки управляемых ракет «Вихрь-1» для Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа позволили удвоить продажи по сравнению с 2015 годом.
По итогам 2016 года выручка увеличилась почти в 2 раза и составила 15,7 млрд руб. При этом в 2 раза увеличились объемы производства. Рост производительности труда составил 146%, дойдя до уровня 2,7 миллиона рублей на одного работающего в год. Средняя заработная плата увеличилась на 25% и составляет 40,8 тыс. руб., этот показатель является одним из самых высоких в Ижевске и Удмуртской республике.
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) предприятие показало технический убыток в размере 1,5 млрд рублей, что связано с единовременным списанием дебиторской задолженности, сформированной в период до 2013 года. При этом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль за 2016 год составила 2,35 млрд рублей.
Сейчас на фоне возросшего объема экспортных заказов предприятие перешло на режим работы в три смены и увеличивает штат работников производственных специальностей более чем на 1500 человек.
фото: politikus.ru
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