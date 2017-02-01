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Концерн «Калашников» создаст дополнительно 1700 рабочих мест и перейдет на работу в три смены

31 января
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mg 1852 Концерн «Калашников» создаст дополнительно 1700 рабочих мест и перейдет на работу в три смены

В 2017 году Концерн «Калашников» увеличивает штат основного производственного персонала на 30% и переходит на работу в три смены. Штат сотрудников основных и вспомогательных производственных специальностей предприятия увеличится на 1700 рабочих мест.

«Решение об увеличении штата сотрудников Концерна принято на фоне роста объемов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов, - рассказал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко. - Перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения, начиная с апреля 2017 года, работа будет вестись в три смены», - цитирует пресс-служба Концерна.

По итогам 2016 года среднесписочная численность персонала предприятия составила около 6500 человек. Привлекаемый персонал займет должности на производстве Концерна в Ижевске, где выпускается широкий спектр стрелковой продукции, высокоточной и специальной техники, оснастки и инструмента.

Сотрудников будут набирать в производственные подразделения по таким основным и вспомогательным рабочим специальностям, как наладчик, шлифовщик, инструментальщик, фрезеровщик, штамповщик, оператор станков и другие.

Новые сотрудники пройдут комплексную программу адаптации в «Школе производственного обучения» Концерна «Калашников», что позволит в кратчайшие сроки провести первичный инструктаж вновь принятых сотрудников, ознакомить их с внутренними регламентами и работой на высокотехнологичном станочном оборудовании в цехах. Такой подход позволяет адаптировать новичка к работе в полном объеме уже с первого рабочего дня.

Справка:

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% - частным инвесторам. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 20 стран. В концерн входят 3 продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие.

Метки: концерн «Калашников» Ижевск увеличение штата сотрудников

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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