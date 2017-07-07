Концерн «Калашников» представит на выставке «Армия-2017» новую модель мотоцикла для силовых структур. Об этом со ссылкой на директора по внешним коммуникациям концерна Софию Иванову сообщает РБК.
– Работы ведутся в интересах силовых структур, — уточнила Иванова, отказавшись раскрыть остальные подробности.
Источник издания в концерне сообщил, что моделей должно быть три. «Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», - сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие - пониже».
Скорее всего, это будет российско-китайская разработка, отметили опрошенные РБК эксперты.
Последняя разработка подобного рода, которая велась в России в военных целях, был мотоцикл «Урал». Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе, но в Российскую армию не поставляется из-за высокой стоимости. Более 90 процентов техники Ирбитского завода продается за рубеж.
Фото: rbc.ru
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