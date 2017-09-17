Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию «Ростех», в инициативном порядке разработал спецмашину «Щит», предназначенную для нужд полиции.
- Многофункциональные системы защиты и прочая полицейская техника разрабатывается сегодня во многих странах мира. Поиск актуальных решений и работа в новых сегментах позволили нам создать данную платформу. Помимо комплекса «Щит», мы также работаем над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колесной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт, - прокомментировал появление новой спецмашины генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.
Спецмашина снабжена защищенной кабиной, водометом и стальным щитом. По своей технической оснащенности и производительности комплекс «Щит» превосходит существующие зарубежные аналоги.
Фото: Концерн Калашников
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