Концерн «Калашников» представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, сообщает пресс-служба компании.
Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов.
Первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017".
Фото: Концерн Калашников
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.