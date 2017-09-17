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Концерн «Калашников» представил электромотоциклы ИЖ для полиции

15 августа
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Izh dlya politsii 1 2 Концерн «Калашников» представил электромотоциклы ИЖ для полиции

Концерн «Калашников» представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, сообщает пресс-служба компании.

Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов.

Первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017".

Фото: Концерн Калашников

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