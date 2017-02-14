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Концерн «Калашников» поставил первую партию ружей в Индонезию

13 февраля
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170213 1 Концерн «Калашников» поставил первую партию ружей в Индонезию

Концерн «Калашников» поставил первую партию гладкоствольных ружей «Сайга – 12С» Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Индонезии.

– Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Помимо поставки гражданской продукции специалисты Концерна «Калашников» также провели тренинг и демонстрационные стрельбы для сотрудников Национального управления Индонезии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ружьё «Сайга – 12С» оснащено складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12 калибра. Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку типа Пикатинни для удобной установки разнообразных прицельных приспособлений, в первую очередь коллиматорных прицелов. Ружье штатно укомплектовано регулируемыми открытыми прицельными приспособлениями по типу автомата Калашникова. Дополнительные планки типа Пикатинни в нижней части пластикового цевья и под газовым блоком на стволе позволяют осуществлять установку различных аксессуаров, таких как передняя рукоятка или подствольный фонарь. Для ускорения перезарядки ружье имеет увеличенный приемник магазина.

Фото: kalashnikov.com

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Метки: концерн «Калашников» Ижевск поставки в Индонезию

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